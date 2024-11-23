Интеграция БРСД «Орешник» с подводным флотом ВМФ РФ не была бы лишней

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Интеграция БРСД «Орешник» с подводным флотом ВМФ РФ не была бы лишней

Испытание РФ в ходе специальной военной операции на Украине новейшей БРСД «Орешник» так впечатлившее западный мир, вполне ожидаемо поставило вопрос о дальнейшей модернизации этого комплекса по средствам новых технологических решений, которые могли бы привести к значительному расширению возможностей российских сил сдерживания.

Западная пресса в своих публикациях не случайно твердит о том, что пуск БРСД «Орешник» был своего рода последним предупреждением вовсе не Киеву, а именно США и их союзникам в Европе. Проанализировав заявленные характеристики «Орешника», эксперты пришли к выводу, что этот комплекс уже сейчас способен поразить любую цель в Европе. Но Штаты с учетом их удаленности, пока остаются вне зоны досягаемости новейшей российской гиперзвуковой БРСД.



Это, впрочем, не означает, что у России нет планов по исправлению сложившейся ситуации. Президент страны в своем видеообращении не случайно упомянул о той ошибке, которую допустил Вашингтон, отказавшись от исполнения своих обязательств в рамках ДРСМД. Не стоит забывать и о словах президента о том, что именно на вооружение РВСН в ближайшее время поступят новейшие БРСД «Орешник», хоть они и не являются ни стратегическим оружием, ни оружием массового поражения.

Конечно, открыто о дальнейших планах по модернизации «Орешника» российскому руководству говорить нет никакого смысла. Однако, если немного подумать, становится вполне понятным то направление, в котором они могут быть реализованы.

Работать над увеличением дальности БРСД «Орешник», превращая ее в полноценную МБР, российским конструкторам смысла, пожалуй, нет. А вот адаптировать этот комплекс для оснащения подводных лодок отечественным конструкторам не только под силу, но и, вероятнее всего, именно то, что нужно.

Сейчас российские субмарины стратегического назначения оснащаются различными типами ракет, позволяющих им при необходимости решать весь комплекс стоящих перед ними задач по обеспечению ядерной безопасности государства. Но сказать, что интеграция «Орешника» в эту систему была бы излишней, язык не поворачивается.

Очевидное преимущество стратегических подводных лодок заключается в их мобильности. К примеру, место запуска «Орешника» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске скрыть было практически невозможно. Его без особого труда определила даже военная разведка киевского режима, не говоря уже о США и их союзниках.

В случае с установкой «Орешника» на подводные лодки понять, откуда может быть произведен пуск, потенциальному противнику будет практически невозможно.

Как было отмечено, дальность поражения цели у БРСД «Орешник» достигает 5,5 тыс. километров. Расстояние от Москвы до Вашингтона, если прокладывать маршрут через Европу и Атлантический океан, составляет 7830 километров. Подход к берегам США на расстояние пуска - дело техники.

Разумеется, сейчас преждевременно говорить о сроках, в которые может быть реализован соответствующий проект. Но и считать, что подобное решение может быть осуществлено только в отдаленной перспективе, тоже неправильно.

Российские конструкторы своими решениями последних лет наглядно продемонстрировали всему миру, что для них не существует невыполнимых задач. Был бы только приказ, как говорится…
50 комментариев
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  1. Лимон Звание
    Лимон
    +4
    Сегодня, 17:21
    Его без особого труда определила даже военная разведка киевского режима, не говоря уже о США и их союзниках.

    На основании чего такие выводы? За 30 мин.США были оповещены просто от куда и куда полетит. Так положено по договору.
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +4
      Сегодня, 17:27
      Тут вообще непонятно . Одни говорят что американцев предупреждали , другие утверждают , что ракеты средней дальности не входят в договор . Честное слово , не знаешь кому верить . А от официальных лиц никаких сведений нет . Договора о ракетах средней дальности больше нет , по причине выхода из него США .
      1. Лимон Звание
        Лимон
        +1
        Сегодня, 17:30
        И те и другие правы. Не знаю зачем,но наши предупредили на этот раз.
        1. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          0
          Сегодня, 17:41
          Предупреждать о пуске РСМД не требуется от слова совсем, Россия это сделала случайно или "случайно"..

          Песков:
          Существует российский Национальный центр по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с такой же системой, которая в США. Ракета малой и средней дальности <...> не вызывает обязанностей [предупредить], как межконтинентальная ракета, но все же, поскольку она баллистическая, то работает этот центр в автоматическом режиме.
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 18:37
          Вот не знаю.Шарию верить?Так и у нас таким подобным,начиная с Юры Подоляки..Но Шарий заявил,что ряд посольств свернулось и свалило с Киева..Что наверное знают..
      2. spektr9 Звание
        spektr9
        +3
        Сегодня, 17:37
        Тут вообще непонятно . Одни говорят что американцев предупреждали , другие утверждают , что ракеты средней дальности не входят в договор

        Системе обнаружение пусков глубоко плевать баллистическая ракета межконтинентальная или нет, она фиксирует запуск... Поэтому при запуске баллистических ракет государство вынуждено предупреждать странны в сторону которых она летит, иначе есть риск получить ответный удар по своей территории.
        Вот и все
      3. Бывший солдат Звание
        Бывший солдат
        +1
        Сегодня, 18:43
        Одни говорят что американцев предупреждали , другие утверждают , что ракеты средней дальности не входят в договор . Честное слово , не знаешь кому верить . А от официальных лиц никаких сведений нет . Договора о ракетах средней дальности больше нет , по причине выхода из него США .

        Договора нет, но система раннего предупреждения о нападении у США есть. А вдруг на той стороне с перепугу начали бы давить не все кнопки включая КРАСНУЮ. Потому и предупредили их, что мол "ребята это пока не для вас". "Когда для вас полетят, то уже без уведомлений".
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 18:35
      "ДАЖЕ военная разведка киевского режима" - это конечно нечто. "Без особого труда". Ага!
      Если учесть то, что им эту инфу, как всегда, в клювик положили кураторы, то ясное дело, что без труда.))
  2. mark1 Звание
    mark1
    +1
    Сегодня, 17:33
    Ну если поставить головную часть "Орешника" на "Булаву" то получим искомое - "Буларешник" sad
  3. Санвенмин Звание
    Санвенмин
    0
    Сегодня, 17:37
    Вот у меня вопрос тут возник, может уважаемые форумчане мне пояснят:
    Если бы пресловутого Орешника бы не было вовсе, Российских ракетных средств стратегического назначения не хватило бы для "весь мир в труху"? Почему требуются именно ракеты средней дальности? По Европейским "друзьям" межконтинентальным арсеналом не попасть? А по США нужно именно Орешниками с подводного флота? А как же всевозможные "Тополя", "Булавы" и им подобные? Почему такой ажиотаж от пуска именно Орешника?
    1. 955535 Звание
      955535
      +6
      Сегодня, 17:42
      Потому, что у нас не было баллистических ракет средней дальности со времен СССР.
      А эта статья являет собой полёт фантазии автора, далёкого от ВМФ и ракето строения.
      1. Санвенмин Звание
        Санвенмин
        -2
        Сегодня, 17:43
        Потому, что у нас не было баллистических ракет средней дальности со времен СССР.

        Ну вот появились, и что поменялось в балансе сил?
        1. 955535 Звание
          955535
          +2
          Сегодня, 17:47
          Теперь межконтинентальные БР можно перенацелить с европейских целей на американские, тем самым увеличив мощность залпа. А "Орешник" и ему подобные БРСД будут нацелены на ближние цели.
          1. Санвенмин Звание
            Санвенмин
            -3
            Сегодня, 17:49
            То есть никакой уверенности в результативности поражения США с помощью имеющегося арсенала межконтинентальных носителей нет... sad
            1. 955535 Звание
              955535
              +1
              Сегодня, 18:06
              Чем больше количество, тем выше вероятность. Это простая математика. Тем более, что не все морские носители могут быть боеспособны в угрожаемый период. Первые ракетоносцы проекта 955 уже достигли возраста среднего ремонта. Про БДРМы я даже не упоминаю.
              1. Санвенмин Звание
                Санвенмин
                -1
                Сегодня, 18:09
                И Россия таким образом экономит на межконтинентальных (дорогих) ракетах, угрожая Европе более дешёвыми Орешниками, а тем временем перенацеливая имеющиеся МБР на основного противника США? Но ведь Орешников весьма не много пока? В общем не совсем ясно почему и нато волнуется, и у нас чепчики бросают.
                1. 955535 Звание
                  955535
                  0
                  Сегодня, 18:13
                  О количестве мне, естественно, ничего не известно. Но после успешного испытания, как заявил Президент, комплекс будет принят на вооружение.
        2. URAL72 Звание
          URAL72
          +2
          Сегодня, 18:08
          Баланс сил изменится когда Россия своё устаревшее тактическое ядерное оружие установит на новые средства доставки,- Кинжал, Циркон, Орешник, и т.д. У нас его по имеющейся информации больше чем у всех остальных стран вместе взятых. Только зачем нам сейчас ядерные бомбы? А так мы соблюдаем СНВ-3, но Европе становится плохо, да и США понимают что им больше МБР прилетит, раз для Европы, да и чего скрывать, Китая они будут не нужны... Не говорите только что Китай союзник. Попутчик, вот точное определение китайской политики и стратегии.
          1. Санвенмин Звание
            Санвенмин
            -1
            Сегодня, 18:12
            Вот оно что! А
            устаревшее тактическое ядерное оружие установит на новые средства доставки

            Оно подходит к установке на ракеты? Если да, то спасибо за разъяснение, так мне понятнее стало hi soldier
            1. URAL72 Звание
              URAL72
              0
              Сегодня, 18:55
              Может и не подходит, но куда проще создать новый боезаряд из имеющегося плутония, чем наработать новый. Это дешевле и быстрее. Кстати кроме старых бомб, ракет, мин, торпед, у нас есть и просто наработанный плутоний, который мы отдавали по дешёвке США по договору Нано-Лугара. Как пришёл Путин, договор расторгли в срочном порядке.
              1. Санвенмин Звание
                Санвенмин
                0
                Сегодня, 18:58
                Спасибо за пояснение hi soldier
                Сил и удачи нашим конструкторам ВПК
      2. Лимон Звание
        Лимон
        0
        Сегодня, 17:53
        Согласен на все сто,что касаемо автора сей статьи!
    2. spektr9 Звание
      spektr9
      0
      Сегодня, 17:43
      Почему такой ажиотаж от пуска именно Орешника?

      Потому что ещё слишком многие помнят о -
      Агрессия против РФ со стороны любой страны, входящей в военную коалицию (союз, блок), будет рассматриваться как агрессия всего блока, следует из обновленной ядерной доктрины, утвержденной президентом РФ
      1. Санвенмин Звание
        Санвенмин
        -1
        Сегодня, 17:45
        Так на агрессию можно ответить и межконтинентальным арсеналом, если уж наносить ядерный удар. Почему именно Орешник стал так обсуждаем?
        1. spektr9 Звание
          spektr9
          0
          Сегодня, 17:48
          Так на агрессию можно ответить и межконтинентальным арсеналом, если уж наносить ядерный удар. Почему именно Орешник стал так обсуждаем?

          Потому что удар в глубь территории был, а ответ на угрозу был только лишь в пуске Орешника ... Так что же ещё прикажете обсуждать ?
          1. Санвенмин Звание
            Санвенмин
            -2
            Сегодня, 17:50
            Я не обсуждаю сам пуск, а реакцию на него. Чем Орешник для противника страшнее Булавы?
            1. spektr9 Звание
              spektr9
              +1
              Сегодня, 17:52
              Я не обсуждаю сам пуск, а реакцию на него. Чем Орешник для противника страшнее Булавы?

              Ничем, данная статья написана лишь для продления эйфории населения от пуска Орешника, и к реальным предложением отношения имеет минимальное. Так яснее ?
              1. Санвенмин Звание
                Санвенмин
                -1
                Сегодня, 17:53
                Не совсем. Эйфория-то чем вызвана? Самим фактом первого применения баллистической ракеты?
                1. spektr9 Звание
                  spektr9
                  0
                  Сегодня, 17:55
                  Не совсем. Эйфория-то чем вызвана? Самим фактом первого применения баллистической ракеты?

                  Это вопрос не по адресу, данный вопрос можете адресовать автору или тем кто подвержен данной эйфории, либо тому кто разгоняет её в массах
            2. Хорон Звание
              Хорон
              +2
              Сегодня, 18:30
              Я не обсуждаю сам пуск, а реакцию на него. Чем Орешник для противника страшнее Булавы?

              Расположением платформы для пуска, соответственно возможностью отслеживать носитель. Булава располагается на кораблях и подводных лодках, орешник имеет наземные носители. Автор выше написанной статьи пытается натягивать сову на глобус и демонстрирует весьма слабый уровень знаний в этом вопросе. winked
            3. URAL72 Звание
              URAL72
              +1
              Сегодня, 18:31
              Чем Орешник для противника страшнее Булавы?

              Что же вы такой не понятливый? Орешник не подпадает под договор СНВ-3. Мы можем поставить на него пару тысяч ядерных боезарядов из числа уже имеющихся тактических боеприпасов. Их у нас по западным оценкам 6,5 тысяч. Своих цифр мы не даём. Это вдвое больше чем у США, которые давно не вырабатывают оружейный плутоний. К тому-же высвобождается много МБР с других направлений. Привет Австралии кстати.
              1. Санвенмин Звание
                Санвенмин
                0
                Сегодня, 18:35
                Если можно поставить старые тактические спецбоеприпасы на новые Орешники, то тогда я получил ответ на свой вопрос, благодарю! hi soldier
            4. Бывший солдат Звание
              Бывший солдат
              0
              Сегодня, 19:00
              Я не обсуждаю сам пуск, а реакцию на него. Чем Орешник для противника страшнее Булавы?


              Пусковых установок на суше можно установить больше и проще они. А вообще Орешник это очередная попытка затащить США к двусторонним переговорам об обеспечении сторонам равной стратегической безопасности. А то в 2021 г Запад считал, что он подавляюще сильнее России по всем направлениям и все заявления нашего МИДа можно пропускать мимо ушей.
    3. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +1
      Сегодня, 17:51
      Я думаю цена тоже играет роль .
      1. Санвенмин Звание
        Санвенмин
        -2
        Сегодня, 17:52
        Дёшево и сердито? Возможно. Хоть и мало пока Орешников, вроде.
    4. Хорон Звание
      Хорон
      0
      Сегодня, 18:23
      А по США нужно именно Орешниками с подводного флота?

      Для сша есть межконтинентальные ракеты, орешник это ракеты для ближнего зарубежья и европы. Для европейского театра действий были лишь калибры, эскандеры ну ещё и кинжал добавился. Об их отличиях от орешника можете разобраться сами. Межконтинентальные ракеты по европе работать не могут если только их распологать на дальнем востоке, да и стоимость мбр и брсд заметно разнится не в пользу мбр. winked
      1. Санвенмин Звание
        Санвенмин
        -1
        Сегодня, 18:32
        А раньше, во времена СССР какими ракетами держали под прицелом Англию и Францию, если
        Межконтинентальные ракеты по европе работать не могут

        ?
        1. Хорон Звание
          Хорон
          +2
          Сегодня, 18:37
          А раньше, во времена СССР какими ракетами держали под прицелом Англию и Францию

          Ваш вопрос очень глупый и показывает ваше не желание искать нужную вам информацию. Для этого существовала линейка ракет средней и малой дальности которые были уничтожены по договору.
          1. Санвенмин Звание
            Санвенмин
            -1
            Сегодня, 18:40
            Если Вам так лень ответить на вопрос, так не отвечайте. А если Вы хотели самоутвердиться за счёт меня, глупого, так ради бога. И всё равно спасибо за пояснение.
    5. alexandreII Звание
      alexandreII
      0
      Сегодня, 18:54
      Санвенмин.......,.....Отвечаю на Ваш вопрос.Потому что ракеты классифицируются на малые (150-500),средние(500-5000) и МК свыше 5000 км,от дальности полета,ну а дальше все понятно,простая физика
  4. 955535 Звание
    955535
    +4
    Сегодня, 17:37
    На то, чтобы наземную твердотопливную ракету превратить в морскую "Булаву" ушло почти два десятилетия. Поэтому читать рассуждения таких умников, как автор сего опуса, мне смешно.
    Военный эксперт - человек одинаково плохо разбирающийся во всех аспектах вооружения и военной техники.
    1. URAL72 Звание
      URAL72
      +1
      Сегодня, 18:24
      Проблемы с Булавой заключались не в самой ракете. Изначально на РПКСН разрабатывали другую ракету, да не заладилось. А вот всунуть в уже имеющиеся для другой ракеты шахты Булаву, оказалось не просто.
      1. 955535 Звание
        955535
        0
        Сегодня, 18:30
        Шахты, предназначавшиеся под "Барк" совершенно иные, нежели, чем для "Булавы". Первоначально головной Борей в 1996 году закладывался под "Барк". После неудач с ним в 1999 году корабль перезаложили под "Булаву". Естественно, корабль приобрёл другой облик.
        На фото копии закладной доски.
  5. loha Звание
    loha
    0
    Сегодня, 17:45
    Россия не уведомляла другие страны об ударе новейшей баллистической ракетой «Орешник» по цели в Днепре, поскольку для этого нет обязательств, сообщил представитель президента Дмитрий Песков. Дмитрий Песков сообщил, что Россия направила США автоматическое предупреждение об ударе «Орешника» за 30 минут до пуска, так как ракета является баллистической. Официальный представитель Кремля напомнил, что Российский национальный центр по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с такой же американской системой.

    Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх также подтвердила, что США были предупреждены Россией о пуске новейшей ракеты средней дальности «Орешник» по каналам ядерной безопасности.
  6. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    0
    Сегодня, 18:02
    Интересен результат применения с точки зрения уничтожения цели. Насколько сильно разрушили южмаш?
  7. U-58 Звание
    U-58
    0
    Сегодня, 18:19
    Возникают вопросы:
    1. Дальность в 5500 км, которую за сутки кто только не озвучил. А почему именно так? Эта цифра из договора по ограничению. Фактические ТТХ могут отличаться, причем значительно как в меньшую, так и в большую сторону.
    2. Почему этот комплекс не является ОМП?
    Да, пока там привинчена болванка, это ОТР. Но как
    только будет присыкована спец ГЧ, ракета перейдет в разряд ОМП.
    3. Для чего размещать эти ракеты на подлолках?
    Никакой очевидной необходимости не просматривается. Достаточно иметь Булаву, чтобы из намного бОльших районов мирового окияна иметь возможность выполнить боевую задачу.
  8. JD1979 Звание
    JD1979
    +3
    Сегодня, 18:28
    Маать.... автор.... не будь чукчей-писателем, читай то что ты пишешь, потому-что это просто кошмар... и полное непонимание сути того, про что пишешь. Единственная "уникальная" особенность этой ракеты - ее ПН. Которую, как я подозреваю, можно достаточно легко применить хоть на Булаве или Лайнере/Синеве, хоть на Ярсе/Тополе или любой другой ракете схожего класса.
  9. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 18:30
    Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколь-нибудь развязанное, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась. А теперь — поди подумай!»
    (Н.В.Гоголь. "Женидьба")

    Автор больше всего напоминает Агафью Тихоновну из гоголевской "Женидьбы"
  10. Polyssenator Звание
    Polyssenator
    +1
    Сегодня, 18:33
    Такое впечатление, что автор вообще не в теме
  11. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    0
    Сегодня, 18:50
    Да, конечно. И давайте еще эту ракету к Су-57 прикрутим, ну круто же будет!