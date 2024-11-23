Интеграция БРСД «Орешник» с подводным флотом ВМФ РФ не была бы лишней
Испытание РФ в ходе специальной военной операции на Украине новейшей БРСД «Орешник» так впечатлившее западный мир, вполне ожидаемо поставило вопрос о дальнейшей модернизации этого комплекса по средствам новых технологических решений, которые могли бы привести к значительному расширению возможностей российских сил сдерживания.
Западная пресса в своих публикациях не случайно твердит о том, что пуск БРСД «Орешник» был своего рода последним предупреждением вовсе не Киеву, а именно США и их союзникам в Европе. Проанализировав заявленные характеристики «Орешника», эксперты пришли к выводу, что этот комплекс уже сейчас способен поразить любую цель в Европе. Но Штаты с учетом их удаленности, пока остаются вне зоны досягаемости новейшей российской гиперзвуковой БРСД.
Это, впрочем, не означает, что у России нет планов по исправлению сложившейся ситуации. Президент страны в своем видеообращении не случайно упомянул о той ошибке, которую допустил Вашингтон, отказавшись от исполнения своих обязательств в рамках ДРСМД. Не стоит забывать и о словах президента о том, что именно на вооружение РВСН в ближайшее время поступят новейшие БРСД «Орешник», хоть они и не являются ни стратегическим оружием, ни оружием массового поражения.
Конечно, открыто о дальнейших планах по модернизации «Орешника» российскому руководству говорить нет никакого смысла. Однако, если немного подумать, становится вполне понятным то направление, в котором они могут быть реализованы.
Работать над увеличением дальности БРСД «Орешник», превращая ее в полноценную МБР, российским конструкторам смысла, пожалуй, нет. А вот адаптировать этот комплекс для оснащения подводных лодок отечественным конструкторам не только под силу, но и, вероятнее всего, именно то, что нужно.
Сейчас российские субмарины стратегического назначения оснащаются различными типами ракет, позволяющих им при необходимости решать весь комплекс стоящих перед ними задач по обеспечению ядерной безопасности государства. Но сказать, что интеграция «Орешника» в эту систему была бы излишней, язык не поворачивается.
Очевидное преимущество стратегических подводных лодок заключается в их мобильности. К примеру, место запуска «Орешника» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске скрыть было практически невозможно. Его без особого труда определила даже военная разведка киевского режима, не говоря уже о США и их союзниках.
В случае с установкой «Орешника» на подводные лодки понять, откуда может быть произведен пуск, потенциальному противнику будет практически невозможно.
Как было отмечено, дальность поражения цели у БРСД «Орешник» достигает 5,5 тыс. километров. Расстояние от Москвы до Вашингтона, если прокладывать маршрут через Европу и Атлантический океан, составляет 7830 километров. Подход к берегам США на расстояние пуска - дело техники.
Разумеется, сейчас преждевременно говорить о сроках, в которые может быть реализован соответствующий проект. Но и считать, что подобное решение может быть осуществлено только в отдаленной перспективе, тоже неправильно.
Российские конструкторы своими решениями последних лет наглядно продемонстрировали всему миру, что для них не существует невыполнимых задач. Был бы только приказ, как говорится…
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