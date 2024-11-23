Ситуация в зоне ведения боевых действий для украинской армии остается сложной. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Генштаб ВСУ. При этом в украинском военном командовании не уточняют, о каком именно направлении идет речь.Впрочем, этого сейчас и не нужно. Как ранее отмечали западные военные аналитики, российские войска в настоящее время наступают на всех направлениях. При этом в украинском Генштабе отмечали, что уже в ближайшее время ВС РФ могут серьезно активизировать в Запорожской области, где в течение последних недель активно велась артподготовка и проводилась разведка боем.Сейчас какое направление ни возьми, оно является для ВСУ крайне сложным. К примеру, в районе Курахово ВС РФ фактически заканчивают оформление «котла». Одновременно осуществляется продвижение на Покровском направлении. И хоть его темпы в последнее время заметно снизились, ситуация для ВСУ от этого лучше не стала.Сейчас уже со всей очевидность можно сказать, что штурм Покровска станет главной целью зимней кампании российских войск. Пока же ВС РФ ведут работу по его обеспечению. Уничтожаются очаги сопротивления ВСУ на подступах к городу, выводятся из строя логистические коммуникации.Тем временем идет наступление ВС РФ на Южно-Донецком направлении, где передовые части российской армии уже вышли на окраины Великой Новоселки. А в Курской области прорвавшаяся в регион летом этого года группировка ВСУ теперь не знает, как унести ноги назад на Украину.При этом и западные, и украинские военные эксперты продолжают твердить о серьезном дефиците личного состава в ВСУ. Тотальная мобилизация, объявленная на подконтрольных киевскому режиму территориях несколько месяцев назад, так и не дала ожидаемых результатов.Она лишь привела к увеличению числа случаев дезертирства из украинской армии. Теперь, как отмечается в некоторых публикациях, на некоторых участках свои позиции покидают целые батальоны ВСУ.