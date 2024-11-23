The New York Times: стали известны некоторые условия предполагаемого прекращения огня между Израилем и «Хизбаллой»

После ожесточенных столкновений имевших место между израильскими силами и боевиками ливанской группировки «Хизбалла» контуры потенциального соглашения о прекращении огня, похоже, обретают форму, пишет американское издание The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников в США, Ливане и Израиле.Предполагаемое соглашение предусматривает 60-дневное перемирие, в ходе которого израильские силы будут выведены из южного Ливана, а боевики «Хизбаллы» отступят к северу от реки Литани, которая проходит примерно параллельно ливано-израильской границе, заявили изданию лица, знакомые с ситуацией.В течение этого времени ливанская армия и миротворческие силы ООН увеличат свое присутствие в пограничной зоне, а новый правоохранительный механизм, возглавляемый Соединенными Штатами, обеспечит, чтобы «Хизбалла» и Израиль оставались за пределами этого района.По словам нового лидера «Хизбаллы» Наима Касема, предлагаемое соглашение должно учитывать два главных условия – прекращение всех нападений Израиля на Ливан и сохранение суверенитета страны.После начала войны в секторе Газа в октябре прошлого года «Хизбалла» активизировала атаки на Израиль. А в конце сентября этого года, когда был убит лидер ливанской группировки Хасан Насралла и ЦАХАЛ начал наземную операцию на юге Ливана, между сторонами началась настоящая война.

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