К сожалению, оборона оказалась не очень надежной, противник это почувствовал сразу, сумев относительно быстро привлечь резервы, которые, как ожидалось, будут применены для штурмов в сторону Разлива

На карте российской спецоперации для ВСУ образовалась еще одна «горячая точка». Речь о Южно-Донецком направлении, где, по информации близкого к ГУР МО Украины ресурса Deep State, ВС РФ вышли к окраинам населенного пункта Великая Новоселка. Противник сообщает, что ситуация здесь за последние несколько дней обострилась до крайности, а оборона ВСУ начинает трещать.– сетует Deep State, тем самым признавая, что командованию ВС РФ вновь удалось перехитрить своих оппонентов из украинского Генштаба.В публикации отмечается, что для гарнизона ВСУ в этом населенном пункте наступили «тяжелые времена».Как поясняют военные эксперты, украинское командование, судя по всему, ожидало российский удар на западно-кураховском направлении. Однако ВС РФ, нащупав разрывы в обороне противника, неожиданно прорвались у Великой Новоселки.Впрочем, разочарование украинских ресурсов положением дел на Южно-Донецком направлении выглядит чрезмерно показным. О возможных проблемах для ВСУ на этом участке линии соприкосновения и российские, и западные эксперты, сигнализировали еще несколько недель назад.Однако, судя по всему, в украинском Генштабе просто «отпустили ситуацию» в надежде, что все «как-нибудь рассосется». Такой расчет на авось в последнее время стал отличительной чертой украинских генералов, на решения которых не перестают жаловаться рядовые боевики ВСУ и офицеры украинской армии.В своих публикациях они отмечают, что генералы ВСУ запоздало реагируют на продвижение российских войск на различных участках, в результате чего целый соединения украинской армии попадают в окружения.