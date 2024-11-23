«Это другое»: в МИД Германии объяснили различия в ордерах МУС на арест Путина и Нетаньяху

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«Это другое»: в МИД Германии объяснили различия в ордерах МУС на арест Путина и Нетаньяху

Ситуации с ордерами Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина серьезно отличаются. Об этом заявил представитель МИД Германии Кристиан Вагнер. По его словам, Израиль стал жертвой нападения со стороны палестинского движения ХАМАС, в то время как Россия якобы «напала на страну в нарушение международного права».

Хотел бы еще раз подчеркнуть по этому сравнению Биньямина Нетаньяху с Владимиром Путиным: в том случае это совершенно другое, потому что в России в отличие от Израиля нет функционирующей системы юстиции

– обозначил представитель МИД ФРГ еще одно различие в этих ситуациях.



Напомним, после нападения боевиков ХАМАС на израильские населенные пункты 7 октября прошлого года Тель-Авив начал наземную операцию в секторе Газа, в результате которой, по оценкам международных правозащитных организаций, уже погибли несколько десятков тысяч мирных жителей.



Она сопровождалась варварскими бомбардировками жилых кварталов, в результате чего уничтожались гуманитарные объекты, включая больницы, в которых находились раненые. Несколько раз авиация Армии обороны Израиля наносила удары по гуманитарным конвоям, которые перевозили оборудование и медикаменты для госпиталей на палестинских территориях.



При этом Тель-Авив демонстративно игнорировал призывы мирового сообщества о необходимости прекращения боевых действий в палестинском анклаве.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал санкцию на арест премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху 21 ноября этого года. Согласно выданному постановлению, взятию под стражу также подлежит экс-министр обороны Израиля Йоав Галлант. В Тель-Авиве это решение судебной инстанции уже назвали антисемитским.
21 комментарий
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 12:08
    Ну кто бы сомневался что это другое, только вот итог один ордер на арест.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +3
      Сегодня, 12:15
      Несогласовано как то.Ранее немцы говорили,что арестуют Нетаньяху,если он приедет в Германию.

      . Германия стала первой страной, на официальном уровне отреагировавшей на выдачу ордеров МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта. В правительстве ФРГ заверили, что в случае визита обвиняемых Берлин исполнит решение суда.
      Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о поддержке Берлином решений Международного уголовного суда. Дипломат отметила, что ФРГ ценит независимость суда, несмотря на вынесенное решение. ... Аналогичную позицию озвучил и пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. Отвечая на вопрос, будет ли арестован Нетаньяху в Германии, спикер ответил утвердительно.


      https://topcor.ru/53813-pravitelstvo-germanii-operativno-vyrazilo-gotovnost-arestovat-netanjahu-v-sluchae-ego-vizita-v-stranu.html

      Цитата из интервью Бербок газете Bild.

      Мы как правительство всегда поддерживали Международный уголовный суд. Канцелярия ясно дала это понять, мы как федеральное Министерство иностранных дел тоже ясно дали это понять. Мы ценим независимость судов. Мы не можем выбирать, что сегодня нам нравится суд, а завтра нет
      – заявила Бербок немецкой газете Bild.
      1. svp67 Звание
        svp67
        +4
        Сегодня, 12:31
        Цитата: Orange-Bigg
        Несогласовано как то.Ранее немцы говорили,что арестуют Нетаньяху,если он приедет в Германию.

        Это они говорили до того момента, пока США не заявили, что готовы бросить свои войска в любую страну, которая произведет такой арест, а в Германию им этого и делать не надо, американские войска уже там
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 12:17
      Запад под лозунгом: -это другое, уже уничтожил несколько государств и не "переживает" по этому поводу. "Переживалка" у них другой формы. fool
      1. Mitos Звание
        Mitos
        -1
        Сегодня, 12:49
        Переживалку им отрезали, лгбт там правит балом. Это же другое.
    3. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 12:21
      В Тель-Авиве это решение судебной инстанции уже назвали антисемитским.

      Кто бы сомневался!
      1. 123_123 Звание
        123_123
        +2
        Сегодня, 12:38
        В Тель-Авиве это решение судебной инстанции уже назвали антисемитским.
        не все семиты это евреи. Арабы тоже семиты. И если какой-то суд принимает решение за одних семитов против других семитов, то решение определенно точно нелогично называть антисемитским.
        1. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 12:43
          Цитата: 123_123
          И если какой-то суд принимает решение за одних семитов против других семитов, то решение определенно точно нелогично называть антисемитским.

          Ну так здесь суд одновременно принял решение и против палестинцев так, что никакого антисемитизма. laughing lol
  2. Лешак Звание
    Лешак
    -1
    Сегодня, 12:09
    Вот подходящая цель для "Орешника" - офис МУС! Чтобы неповадно было на президента России ордера выписывать. am
    Шутка юмора однако.
    1. svp67 Звание
      svp67
      +1
      Сегодня, 12:32
      Цитата: Лешак
      Вот подходящая цель для "Орешника" - офис МУС!

      Офису МУС хватит и "Герани", не зачем "Орешниками" раскидываться
    2. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 12:45
      Цитата: Лешак
      Шутка юмора однако.

      В каждой шутке есть доля шутки. laughing
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    -1
    Сегодня, 12:10
    Он конечно - сукин сын, но он - наш, сукин сын. Классика laughing
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:11
    «Хотел бы ещё раз подчеркнуть по этому сравнению Биньямина Нетаньяху с Владимиром Путиным: в том случае это совершенно другое» —

    — Исчерпывающе и "юридически верно" ...
  5. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 12:14
    Хотел бы еще раз подчеркнуть по этому сравнению Биньямина Нетаньяху с Владимиром Путиным: в том случае это совершенно другое, потому что в России в отличие от Израиля нет функционирующей системы юстиции

    Каким же кретином надо быть, чтобы заявить, что "в России нет функционирующей системы юстиции".
    Для ваших предков же нашли - Нюрнбергский Трибунал.
    Понадобится и для вас сыщем. yes angry
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    -1
    Сегодня, 12:15
    ...ордер ордеру рознь - хитрая игра слов МУСа... wassat
  7. Hwostatij Звание
    Hwostatij
    +1
    Сегодня, 12:16
    в том случае это совершенно другое, потому что в России в отличие от Израиля нет функционирующей системы юстиции

    Запасы этодругина в ведущих демократиях мира, основанного на правилах, поистине неисчерпаемы.
    1. evgen1221 Звание
      evgen1221
      0
      Сегодня, 12:22
      Ну тем хуже для них.Этодругин можно и в сторону их самих производить в промышленных маштабах всеми желающими.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:28
    Поймать этого Кристиана Вагнера и посадите рядом с заточеным колом и спросите его в чём отличие крематориев Бухенвальда и Дома Профсоюзов в Одессе ,в обоих случаях сжигали живьём людей .И если попытается правильно не ответить - покажите пальцем на кол .Я не думаю что он будет юлють и говорить что это другое.По моему лечить их только так ,остальные способы бестолку. am
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      -1
      Сегодня, 12:43
      Цитата: tralflot1832
      И если попытается правильно не ответить - покажите пальцем на кол .

      Не показывать, а посадить на кол, и при неправильном ответе бить пыльным мешком по голове...
  9. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 12:41
    «Это другое»: в МИД Германии объяснили различия в ордерах МУС на арест Путина и Нетаньяху

    Да болт мы клали на все ваши объяснения. Вас послушать, так и Гитлера нужно было понять и простить...
    Солдаты Красной Армии не загоняли население в амбары и не сжигали стариков и детей, и не проводили массовых расстрелов гражданского населения...
  10. pexotinec Звание
    pexotinec
    -1
    Сегодня, 12:53
    И сразу антисемитским, я вас умоляю. Как только еврея обижают так сразу антисемитизм. Назначили себя типа богоизбранными и плачут всю свою жизнь, сами же почти всё лоббируют в мире.