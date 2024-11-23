«Это другое»: в МИД Германии объяснили различия в ордерах МУС на арест Путина и Нетаньяху
Ситуации с ордерами Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина серьезно отличаются. Об этом заявил представитель МИД Германии Кристиан Вагнер. По его словам, Израиль стал жертвой нападения со стороны палестинского движения ХАМАС, в то время как Россия якобы «напала на страну в нарушение международного права».
– обозначил представитель МИД ФРГ еще одно различие в этих ситуациях.
Напомним, после нападения боевиков ХАМАС на израильские населенные пункты 7 октября прошлого года Тель-Авив начал наземную операцию в секторе Газа, в результате которой, по оценкам международных правозащитных организаций, уже погибли несколько десятков тысяч мирных жителей.
Она сопровождалась варварскими бомбардировками жилых кварталов, в результате чего уничтожались гуманитарные объекты, включая больницы, в которых находились раненые. Несколько раз авиация Армии обороны Израиля наносила удары по гуманитарным конвоям, которые перевозили оборудование и медикаменты для госпиталей на палестинских территориях.
При этом Тель-Авив демонстративно игнорировал призывы мирового сообщества о необходимости прекращения боевых действий в палестинском анклаве.
Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал санкцию на арест премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху 21 ноября этого года. Согласно выданному постановлению, взятию под стражу также подлежит экс-министр обороны Израиля Йоав Галлант. В Тель-Авиве это решение судебной инстанции уже назвали антисемитским.
Информация