«Могут повторить»: ISW сообщает о якобы готовящихся новых боевых испытаниях БРСД «Орешник»

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«Могут повторить»: ISW сообщает о якобы готовящихся новых боевых испытаниях БРСД «Орешник»

Иллюстративное изображение


Российские военные могут в ближайшие дни провести повторное испытание БРСД «Орешник». Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны. В документе подчеркивается, что существует вероятность проведения испытаний других ракетных систем.



Россия может дополнительно провести испытательные пуски тех же или подобных баллистических ракет в ближайшие дни, чтобы достичь того же риторического эффекта

– говорится в отчете.

Аналитики ISW напоминают, что российские источники заявили, что РФ закроет часть своего воздушного пространства 23-24 ноября для испытания ракеты.

При этом не уточняется, какой именно тип ракеты будет испытываться

– указывает ISW.

Напомним, 21 ноября российские военные в ответ на удары ВСУ американскими тактическими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам в глубине РФ осуществили пуск БРСД «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию. Россия предпочитает мирные средства, но и готова к любому развитию событий, «ответ всегда будет»

– прокомментировал это событие Владимир Путин.

Он добавил, что у России есть запас этих средств поражения, и подчеркнул, что решение о серийном производстве таких баллистических ракет принято.
21 комментарий
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  1. Лешак Звание
    Лешак
    +7
    Сегодня, 12:24
    Ещё один (а лучше не один) "испытательный" удар по укропии был бы не лишним. Чтобы не расслаблялись.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Сегодня, 12:37
      Андрей Рэмович лично осмотрел последствия атаки британских ракет Storm Shadow по штабу «северян». Во всяком случае, это было бы логично, учитывая инспекцию практически по горячим следам.А накануне «Свободная пресса», изучив кадры, опубликованные киевским интернет-ресурсом Military analytics (заблокированным в нашей стране), обратила внимание на удручающую неточность английских «Штормов». Судя по видеозаписи, был «разрушен забор в трех местах, видна неглубокая воронка в парковой зоне, при этом административное здание не повреждено». По данным DeepState (тоже заблокирован в нашей стране), промахнулись британские офицеры, возглавляющие пiдроздiли БпС 78-го полка «Шмель» и «Гарпун» 413-го батальона. СБУ ищет тех, кто слил запись с бандеровского БПЛА, зафиксировавшего «зашквар британской оборонки». Самих британцев, наводящих ракеты, в ВСУ назвали «косорукими».



      А вот ответ достойный.Чуть позже украинская сторона опубликовала фотографии обломков «Орешника». Большой интерес вызывает странная деталь, напоминающая литой колесный диск, как у автомобиля, но с соплами, размещенными на ободе. При этом как таковых обломков ракеты: элементов двигателя, кусков обшивки, узлов и агрегатов — в самом Днепропетровске не нашли.Что это означает? Ракета была оснащена некой боевой частью. При подлете к Днепропетровску БЧ отделилась от самого тела ракеты, которое упало далеко от города. Дальше боевой блок полетел к цели самостоятельно. По всей видимости внутри него находились некие поражающие элементы. Странный диск с соплами — это боевой блок, который и запускает элементы. Судя по видео, в каждом блоке не менее шести таких изделий.По всей видимости, в ходе нынешнего удара поражающие элементы были кинетическими. Они из высокопрочной стали и поражение наносят за счет высокой энергии, которую получили во время полета, а также благодаря ускорению, приданному боевым блоком.

      .В 2015 г. на нескольких профильных российских интернет-форумах появляются сообщения некоего информированного военного, связанного с работами над новыми системами вооружения. Автор неоднократно анонимно размещал свои сообщения, и в целом все они подтвердились.По его словам, в России стартовала программа создания высокоточного ракетного стратегического оружия. Его задача — сдерживать противостоящую сторону от развязывания или эскалации агрессии против нашей страны. Создается новый модульный гиперзвуковой аппарат, который оснащен самонаводящимися поражающими элементами. Последние могут быть кинетическими, с обычной взрывчаткой или ядерными зарядами минимальной мощности.Ракета доставляет модульный гиперзвуковой аппарат в заданную точку. Там он отделяется от носителя и продолжает полет к цели. Далее аппарат начинает маневр и сбрасывает элементы, которые непосредственно поражают заданный объект.Скорее всего именно «Рубеж» и стал основой высокоточной ракетной стратегической системы, которая чуть позже превратилась в «Орешник». При этом новинка переняла все достоинства прародителя. С большой долей вероятности, это мобильный комплекс. По своим габаритам он может быть чуть меньше ПГРК «Ярс».


      https://svpressa.ru/war21/article/438601/
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 13:02
        Цитата: Orange-Bigg
        Самих британцев, наводящих ракеты, в ВСУ назвали «косорукими».

        И косоглазыми ! lol
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 12:39
      Да не могут, а надо повторить, чтобы материл закрепился уверенно.
      А то до них как-то совсем туго доходит.
    3. frruc Звание
      frruc
      -2
      Сегодня, 12:54
      Россия может дополнительно провести испытательные пуски .....чтобы достичь того же риторического эффекта

      Зачем нужен этот риторические эффект с помощью "пустых" болванок БЧ. Хотя бы снарядить фугасным зарядом.
      ... в ответ на удары ВСУ американскими тактическими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам в глубине РФ

      Вот по чьим военным базам стоит ударить, причем не единожды и по конкретным целям.
    4. Перфильева Вера Звание
      Перфильева Вера
      +1
      Сегодня, 13:30
      Почему один удар? Бог любит Троицу!
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 12:24
    Могут повторить

    Обязательно надо повторить! И желательно по Банковой!
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:25
    «Российские военные могут в ближайшие дни провести повторное испытание БРСД "Орешник"» —

    — Обязательно надо испытать и неоднократно, испытание - вещь нужная ...
  4. Лимон Звание
    Лимон
    +4
    Сегодня, 12:29
    Это уже не испытания,а боевое применение! Стоит уже на вооружении и запас ракет есть.

    Какие объекты на Украине может уничтожить «Орешник»

    Оборонно-промышленный комплекс Украины — это сотни крупных предприятий. По большей части из них нецелесообразно применять обычные баллистические ракеты, поскольку сборочные линии располагаются на больших площадях и для вывода военного производства из строя требуется массированный удар.

    Какие заводы на Украине могут быть поражены:

    ▪️КБ «Луч», Киев (противотанковые ракеты, оптика);

    ▪️КБ «Артиллерийское вооружение», Киев (ремонт стволов);

    ▪️«Артём», Киев (производство снарядов);

    ▪️«Мотор-Сич», Запорожье (двигатели для вертолётов и БПЛА);

    ▪️«Ивченко-Прогресс», Запорожье (газотурбинные двигатели);

    ▪️«Визар», Жуляны (ракеты «Нептун» и «Ольха»);

    ▪️Завод точной механики, Каменец-Подольский (ремонт и обслуживание вооружения);

    ▪️«Лорта», Львов (радиооборудование);

    ▪️Киевский радиозавод (электроника);

    ▪️732-й военный завод, Винница (ремонт и обслуживание спецтехники советского производства);

    ▪️«Генератор», Киев (электрооборудование);

    ▪️«Меридиан», Киев (электроника);

    ▪️Павлоградский химический завод (взрывчатые вещества);

    ▪️Винницкий авиационный завод;

    ▪️«Радиоизмеритель», Киев (приборы для авиации и БПЛА).

    @MChroniclesBot — присылайте ваши фото и видео с фронта.

    1. КВУ-НСвД Звание
      КВУ-НСвД
      +3
      Сегодня, 12:45
      @MChroniclesBot — присылайте ваши фото и видео с фронта.

      не надоприсылать фото и видео с фронта . Или если уж невтерпёж , то хорошенько обдумайте , что на фото , кто на фото и возможность привязки фото . А лучше воздержитесь
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 13:14
      Лимон
      Какие объекты на Украине может уничтожить «Орешник»

      Вот именно "может" теоретически . А духа и воли у нашего военно-политического хватит ? Пока что от наших либералов я слышу пустое сотрясание воздуха и этим коллективный Запад пользуется, применяя весь спектр методов противостояния против нашего государства и при этом не боясь ответа.
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 12:34
    Вон как заголосили, то ли ещё будет!
    1. bambr731 Звание
      bambr731
      -1
      Сегодня, 12:51
      Вон как заголосили, то ли ещё будет!

      Да, визгу много. Моя доволен yes
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 13:13
      Это ладно - а что начнётся, когда испытают оружие на новых физических принципах, как обещали.. belay Генератор микроскопических чёрных дыр, позитронный лазер, вычитатель гравитации, конвертор материи в кварк-глюонную плазму, и так далее и так далее... wink От наследия Советского Союза чего угодно ожидать можно - чёрт его знает, что там в секретных разработках-то числилось... what
  6. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    +2
    Сегодня, 12:46
    Испытания в любом случае включает в себя несколько (пару десятков) пусков. Так что новость от капитана очевидность.
  7. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    0
    Сегодня, 12:52
    Надо ещё раз применить и смотреть реакцию.
    Накрыть ещё один завод полностью.
    Жахнуть так жахнуть.
    Только в картинку почетче отснять и видео на уровне.
    И посмотреть реакцию.
    Целей подобных этому заводу полно....
    Не жевать сопли главное.
    Реакция была во всём мире.
    И на это новое применение будет.
  8. Слесарь Звание
    Слесарь
    +1
    Сегодня, 12:54
    Цитата: Orange-Bigg
    Чуть позже украинская сторона опубликовала фотографии обломков «Орешника».

    Сильно сомневаюсь что что то останется ,скорее всего это остатки вооружения которое создавалось на данном предприятии . Завод то ,собставенно этой тематикой и занимался .
  9. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    0
    Сегодня, 12:59
    С таким же успехом можно постить "новости" из "униан","достоверность" аналогичная.
  10. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    -1
    Сегодня, 13:00
    А это решать будет наш верховный совместно с министром обороны, нач.генштаба и разработчиками изделия. Если нужно будет, то ... "Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом." (с)
  11. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 13:04

    Можно подумать, что на Капустином Яре свет клином сошелся. От Плесецка до того же Лондона всего 1450 миль. соответственно и время составит всего 13 минут, а есть места и поближе. Смерть она ведь всегда ближе, чем кажется.
  12. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 13:33
    Зеля заголосил,что Россия использует краину как свой полигон......что то не слышно от него,что запад испытывает своё вооружение на краине точно как на техасском полигоне...
    Надеюсь,что кроме"Орешника"появятся какие либо "Боярышники" или "Крапивы"с объёмным эффектом...