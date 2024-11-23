«Могут повторить»: ISW сообщает о якобы готовящихся новых боевых испытаниях БРСД «Орешник»
Российские военные могут в ближайшие дни провести повторное испытание БРСД «Орешник». Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны. В документе подчеркивается, что существует вероятность проведения испытаний других ракетных систем.
– говорится в отчете.
Аналитики ISW напоминают, что российские источники заявили, что РФ закроет часть своего воздушного пространства 23-24 ноября для испытания ракеты.
– указывает ISW.
Напомним, 21 ноября российские военные в ответ на удары ВСУ американскими тактическими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам в глубине РФ осуществили пуск БРСД «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
– прокомментировал это событие Владимир Путин.
Он добавил, что у России есть запас этих средств поражения, и подчеркнул, что решение о серийном производстве таких баллистических ракет принято.
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