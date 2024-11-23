«Могут повторить»: ISW сообщает о якобы готовящихся новых боевых испытаниях БРСД «Орешник»

Иллюстративное изображение

Россия может дополнительно провести испытательные пуски тех же или подобных баллистических ракет в ближайшие дни, чтобы достичь того же риторического эффекта

При этом не уточняется, какой именно тип ракеты будет испытываться

Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию. Россия предпочитает мирные средства, но и готова к любому развитию событий, «ответ всегда будет»