Лидер оппозиционной партии Абхазии призвал Тбилиси признать суверенитет республики для нормализации отношений
Один из лидеров абхазской оппозиции, которая ранее в ходе протестных выступлений добилась досрочной отставки действующего президента, Адгур Ардзинба призвал власти Грузии официально признать независимость самопровозглашенной республики. Только признание суверенитета Абхазии позволит нормализовать отношения между Тбилиси и Сухумом, заявил председатель РОО «Абхазское народное движение».
— заявил Ардзинба в интервью РБК.
Он отметил, что грузинский народ в большинстве может не признать такую идею, ведь Грузия официально считает Абхазию, как и самопровозглашенную и частично признанную Южную Осетию, своими регионами. Поэтому для официального Тбилиси есть политические риски в таком шаге, добавил лидер оппозиционной партии.
К слову, фактически со своим политическим оппонентом солидарен и теперь уже бывший президент Абхазии Аслан Бжания, который намерен выставить свою кандидатуру, как и Ардзинба, на досрочных президентских выборах. В том же интервью РБК Бжания заявил, что в случае признания Грузией независимости Абхазии руководство республики готово подписать с ней соответствующие документы, разграничить границы и жить, соблюдая принципы добрососедства.
Нынешнее грузинское руководство Бжания назвал очень прагматичным (исключая прозападного президента С.Зурабишвили), что создает серьезные перспективы для выстраивания равноправных добрососедских отношений. Но это должны быть не просто слова, навроде обещания партии «Грузинская мечта», победившей на внеочередных выборах в парламент Грузии, принести извинения Южной Осетии и Абхазии за войну 2008 года, а конкретные решения, закрепленные документально.
Оба политика сходятся в том, что главным политическим, экономическим и военным союзником и партнером Абхазии была и остается Россия. У Бжании и Ардзинбы есть некоторые расхождения по поводу инвестиционных соглашений Сухума и Москвы, что ранее и стало причиной массовых беспорядков в кавказской республике и привело к досрочной отставке президента. Однако без РФ Абхазия развиваться самостоятельно и эффективно не сможет, уверены собеседники РБК.
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