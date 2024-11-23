Лидер оппозиционной партии Абхазии призвал Тбилиси признать суверенитет республики для нормализации отношений

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Лидер оппозиционной партии Абхазии призвал Тбилиси признать суверенитет республики для нормализации отношений

Один из лидеров абхазской оппозиции, которая ранее в ходе протестных выступлений добилась досрочной отставки действующего президента, Адгур Ардзинба призвал власти Грузии официально признать независимость самопровозглашенной республики. Только признание суверенитета Абхазии позволит нормализовать отношения между Тбилиси и Сухумом, заявил председатель РОО «Абхазское народное движение».

Чтобы у нас нормализовались отношения с Грузией, Грузия должна признать реальность, которая существует уже более 30 лет, — признать независимость и суверенитет Республики Абхазия. Для того чтобы у нас возобновились экономические отношения — имею в виду транзит товаров из Грузии через Абхазию в Россию, — Грузии надо пересмотреть закон об оккупированных территориях 2008 года, который запрещает в том числе и экономическую деятельность в Абхазии

— заявил Ардзинба в интервью РБК.



Он отметил, что грузинский народ в большинстве может не признать такую идею, ведь Грузия официально считает Абхазию, как и самопровозглашенную и частично признанную Южную Осетию, своими регионами. Поэтому для официального Тбилиси есть политические риски в таком шаге, добавил лидер оппозиционной партии.

К слову, фактически со своим политическим оппонентом солидарен и теперь уже бывший президент Абхазии Аслан Бжания, который намерен выставить свою кандидатуру, как и Ардзинба, на досрочных президентских выборах. В том же интервью РБК Бжания заявил, что в случае признания Грузией независимости Абхазии руководство республики готово подписать с ней соответствующие документы, разграничить границы и жить, соблюдая принципы добрососедства.

Нынешнее грузинское руководство Бжания назвал очень прагматичным (исключая прозападного президента С.Зурабишвили), что создает серьезные перспективы для выстраивания равноправных добрососедских отношений. Но это должны быть не просто слова, навроде обещания партии «Грузинская мечта», победившей на внеочередных выборах в парламент Грузии, принести извинения Южной Осетии и Абхазии за войну 2008 года, а конкретные решения, закрепленные документально.

Оба политика сходятся в том, что главным политическим, экономическим и военным союзником и партнером Абхазии была и остается Россия. У Бжании и Ардзинбы есть некоторые расхождения по поводу инвестиционных соглашений Сухума и Москвы, что ранее и стало причиной массовых беспорядков в кавказской республике и привело к досрочной отставке президента. Однако без РФ Абхазия развиваться самостоятельно и эффективно не сможет, уверены собеседники РБК.
11 комментариев
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  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 12:30
    Экий парниша многостаночник))) хочет нагадить одновременно и Грузии, и России. Он что бессмертный?)))
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:35
    Классно он посадил в лужу Зурабошвили Президента Грузии ,недавно она орала Абхазсская оппозиция Грузия с вами,добивайтесь своих прав!УПС. laughing
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 12:37
    Что-то мутно всё это. То дружим, то не дружим. Но общее направление одно - мы никому ничего, но желательно от всех и всё.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Сегодня, 12:54
      Пашиняна чем то напоминает.Не зря за Ардзинба в Грузии болели.
  4. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 12:45
    Если политик одной страны предлагает другой стране обсуждать взаимные хотелки и найти компромисс - он же не всегда предатель интересов своей страны?
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +4
      Сегодня, 13:00
      Абхазская оппозиция категорически не хочет пускать российский бизнес в страну (вопрос собственности на землю и недвижимости) и естественно стремится найти какой-нибудь противовес России. Но и ложиться под Грузию она не собирается. "Маленький, но очень гордый народ". Деньги, деньги и еще раз деньги.
    2. flint Звание
      flint
      0
      Сегодня, 13:16
      Какой там может быть компромис? Если правительство Грузии хоть как то признаёт независимость Абхазии его снесут тут же и наоборот.
  5. nazgul-ishe Звание
    nazgul-ishe
    +1
    Сегодня, 12:58
    Россия отняла от ..... значит надо искать другую. Кушать хочется.
  6. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 13:09
    Цитата: blackGRAIL
    Абхазская оппозиция категорически не хочет пускать российский бизнес в страну (вопрос собственности на землю и недвижимости) и естественно стремится найти какой-нибудь противовес России. Но и ложиться под Грузию она не собирается. "Маленький, но очень гордый народ". Деньги, деньги и еще раз деньги.


    Собственность, даже застолбленная официальными решениями, постановлениями и законами, может оказаться приобретённой незаконно. Для этого нужно изменить законы. И нувориши из 90-х становятся сидельцами 20-х.
    В нашей стране начали просто отбирать у тех, кто не правильно себя ведёт.
    В других странах начали отбирать то, что нашей стране принадлежало многие годы.
    И так же, как у нас.
  7. dfg Звание
    dfg
    0
    Сегодня, 13:16
    Ээээ сразу видно "печенья" занесли пару кейсов или коробку из-под ксерокса сразу
  8. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 13:20
    Цитата: dfg
    Ээээ сразу видно "печенья" занесли пару кейсов или коробку из-под ксерокса сразу


    А занесли наши или амероевропейцы?
    Личное мнение: худой мир лучше доброй войны.