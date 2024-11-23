Под Великой Новосёлкой (ДНР) наши бойцы взяли в плен более десятка украинских солдат

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Под Великой Новосёлкой (ДНР) наши бойцы взяли в плен более десятка украинских солдат

Недалеко от крупнейшего укрепрайона на юге Донбасса под Великой Новоселкой (ДНР) наши бойцы взяли в плен более десятка украинских солдат. На данный момент двенадцати пленным военнослужащим ВСУ ничего не угрожает.

Об этом рассказал корреспондент агентства ТАСС. Он не сообщил деталей захвата российскими военными вражеских солдат.

Сообщения о сдаче в плен украинских военнослужащих поступают почти со всех участков фронта. Так, двумя днями ранее пресс-служба оборонного ведомства России сообщила о пятерых украинских пленных, которые были взяты нашими бойцами в Курской области. А вчера в Минобороны назвали общее количество военнослужащих ВСУ, взятых в плен за неделю. Их насчитывается 80 человек. Их них 52 украинских солдата попали в плен в Курской области.

Среди военнослужащих ВСУ нашими военными ведется активная агитация. Российские дроны сбрасывают на их позиции листовки с призывами о сдаче в плен. Также для этого применяется наземная роботизированная техника с установленными на ней громкоговорителями.

Село Великая Новоселка находится на юге ДНР вблизи границы с Запорожской областью в районе Времевского выступа и является райцентром. Населенные пункты к востоку, югу и юго-востоку от него уже контролируются армией России. Великоновоселковский гарнизон ВСУ находится в незавидном положении и подвергается постоянным обстрелам.

В украинском Генштабе оценивают сложившуюся на фронтах обстановку как крайне сложную.
7 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 12:12
    Всё таки это принципиально, как сдаются, одно дело осознав и смирившись подняли руки и совершенно другое когда б. к. кончился, или раненых слишком много, или зажали что вопрос ребром. Да и с учётом количества сдаются единицы ПОКА покрайней мере.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 12:30
    Недалеко от крупнейшего укрепрайона на юге Донбасса под Великой Новоселкой (ДНР) наши бойцы взяли в плен более десятка украинских солдат. На данный момент двенадцати пленным военнослужащим ВСУ ничего не угрожает.
    Оно и понятно, это не Курская область, куда Украина вперлась, ничего не объявляя, соответственно согласно объявленной КТО, все вторгнувшиеся считаются террористами, которых в плен можно не брать. В сети промелькнуло видео, как 12 человек сдавались в плен, но среди них оказалось два "хероя", один с пистолетом, другой с гранатой. Контроль положил всех. И это правильно.

    23-11-2024 • Курская область.

    83 ОГДШБ ВДВ окончательно зачистили нп. Дарьино и Николаево-Дарьино
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 12:35
      Согласен,првильно! И это не единичный случай. Сильно не церемонятся наши.
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 13:29
      «В районе Плехово продолжает действовать группа нелюдей из 253-го ОШБ 129-й бригады ТрО ВСУ под командованием труса и убийцы с позывным «Звериный», о нем мы писали ранее. В этой же банде объявился очередной любитель воевать со стариками с позывным «Ривер», — сообщает «Северный ветер», в распоряжение которого попала запись радиообмена оккупантов.

      «Ривер» приказал «по-тихому» убить деда, который в темноте шел домой, освещая дорогу фонариком, а когда узнал, что пожилой человек прячется от снарядов с односельчанами, потребовал «и этих валить по-тихому».

      Можно даже не сомневаться, что почти все военные преступники из ВСУ, вторгнувшиеся в Курскую область, будут уничтожены, а тех, кому удастся избежать смертельной участи на поле боя, обязательно найдут и предадут суду.
  3. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 12:49
    "Недалеко от крупнейшего укрепрайона на юге Донбасса под Великой Новоселкой (ДНР) наши бойцы взяли в плен более десятка украинских солдат. На данный момент двенадцати пленным военнослужащим ВСУ ничего не угрожает."

    Более десятка, это от 11 до 50. Это моё понимание русского языка.
    Двенадцати ничего не угрожает. А какому количеству угрожает?
    1. Irokez Звание
      Irokez
      0
      Сегодня, 13:20
      Цитата: Fangaro
      Более десятка, это от 11 до 50. Это моё понимание русского языка.

      У меня другое понимание русского языка. Более десяти - это более десяти, но менее двадцати.
  4. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 13:26
    Цитата: Irokez
    Цитата: Fangaro
    Более десятка, это от 11 до 50. Это моё понимание русского языка.

    У меня другое понимание русского языка. Более десяти - это более десяти, но менее двадцати.


    Вы не правы. Не более десяти, а более десятка. Так в новости.
    Мы не станем говорить более двадцатки, или более тридцатки.
    У нас после более десятка идёт более полусотни.
    Извините, что занудствую. Вы, я, другие комментаторы могут писать быстро, ошибаться. Автор новости на то и автор, что профессионал. Знает новость, умеет правильно преподнести, владеет инструментом (языком написания новости).