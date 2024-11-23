Под Великой Новосёлкой (ДНР) наши бойцы взяли в плен более десятка украинских солдат
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Недалеко от крупнейшего укрепрайона на юге Донбасса под Великой Новоселкой (ДНР) наши бойцы взяли в плен более десятка украинских солдат. На данный момент двенадцати пленным военнослужащим ВСУ ничего не угрожает.
Об этом рассказал корреспондент агентства ТАСС. Он не сообщил деталей захвата российскими военными вражеских солдат.
Сообщения о сдаче в плен украинских военнослужащих поступают почти со всех участков фронта. Так, двумя днями ранее пресс-служба оборонного ведомства России сообщила о пятерых украинских пленных, которые были взяты нашими бойцами в Курской области. А вчера в Минобороны назвали общее количество военнослужащих ВСУ, взятых в плен за неделю. Их насчитывается 80 человек. Их них 52 украинских солдата попали в плен в Курской области.
Среди военнослужащих ВСУ нашими военными ведется активная агитация. Российские дроны сбрасывают на их позиции листовки с призывами о сдаче в плен. Также для этого применяется наземная роботизированная техника с установленными на ней громкоговорителями.
Село Великая Новоселка находится на юге ДНР вблизи границы с Запорожской областью в районе Времевского выступа и является райцентром. Населенные пункты к востоку, югу и юго-востоку от него уже контролируются армией России. Великоновоселковский гарнизон ВСУ находится в незавидном положении и подвергается постоянным обстрелам.
В украинском Генштабе оценивают сложившуюся на фронтах обстановку как крайне сложную.
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