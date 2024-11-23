Новый глава Евросовета Кошта: Трамп не допустит краха Украины

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Новый глава Евросовета Кошта: Трамп не допустит краха Украины

47-й президент США Дональд Трамп не допустит повторения на Украине ситуации, аналогичной выводу американских войск из Афганистана. Об этом в интервью британской газете The Financial Times заявил бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, который с 1 декабря возглавит Евросовет. По его словам, Трамп заинтересован в сильной Европе.

Одно дело, когда Трамп смотрит и видит Европу против России. Совсем другое, когда он смотрит и видит северокорейских солдат в России, а главными помощниками России являются Китай и Иран. Я думаю, он не может не понимать, что это нечто большее, чем противостояние Европы и России

– сказал Антониу Кошта.



Новый глава Евросовета признал, что ему будет очень любопытно наблюдать за попытками Трампа урегулировать российско-украинский конфликт в кратчайшие сроки.

Напомним, в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп не раз обещал завершить российско-украинский конфликт в течение 24 часов после своего официального вступления в должность.

После победы Трампа на выборах в США американские СМИ начали публиковать так называемые мирные планы 47-го главы Белого дома по Украине. Они предусматривают заморозку боевых действий по текущей линии фронта и отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс на 20 лет.

При этом и в Москве, и в Киеве подобные условия урегулирования назвали неприемлемыми. РФ настаивает на полном выводе ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а Киев заявляет о намерении продолжать боевые действия до выхода Украины на границы 1991 года.
9 комментариев
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  1. Orange-Bigg Звание
    Orange-Bigg
    +2
    Сегодня, 12:56
    .Новый глава Евросовета Кошта: Трамп не допустит краха Украины

    Конечно не допустит,ведь это уже допустили Байден и Зе.Трамп то тут причём?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 13:07
      Дональд Трамп не раз обещал завершить российско-украинский конфликт в течение 24 часов
      Только не сказал, когда приступит .... winked
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +2
        Сегодня, 13:11
        Новый глава Евросовета Кошта: Трамп не допустит краха Украины

        Вспомнилось winked
        -дембель неизбежен, крикнул салаженок, и заплакал crying
  2. ulembeck Звание
    ulembeck
    +2
    Сегодня, 13:10
    47-й президент США Дональд Трамп не допустит повторения на Украине ситуации, аналогичной выводу американских войск из Афганистана.


    Что, хoхлам даже за колёса цеплятся не дадут?
  3. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 13:11
    Дональд Трамп не раз обещал завершить российско-украинский конфликт в течение 24 часов после своего официального вступления в должность.

    Этот болтун со своими хотелками может за 24 час только развязать 3-ю мировую. Надеюсь наше руководство не пойдёт на попятную его требованиям и завершит СВО как было заявлено.
  4. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 13:17
    Заголовок и текст не совсем соответствуют меж собой.
    А новому главе можно посоветовать почаще свою язвительность публично проявлять.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:18
    «По его словам, Трамп заинтересован в сильной Европе» —

    — Надо же так заблуждаться! ...
  6. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 13:18
    Это он так успокаивает избирателей? Блаженны верующи
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 13:30
    Одно дело, когда Трамп смотрит и видит Европу против России. Совсем другое, когда он смотрит и видит северокорейских солдат в России, а главными помощниками России являются Китай и Иран.

    А граждане России не возлагали на Трампа радужных надежд...
    Северокорейские солдаты живут в Восточном полушарии, где расположены КНДР, Китай и Иран...Что забыли в Восточном полушарии американцы?
    * * *
    Главное, чтобы Трамп смог видеть Европу целой и невредимой...