Новый глава Евросовета Кошта: Трамп не допустит краха Украины
47-й президент США Дональд Трамп не допустит повторения на Украине ситуации, аналогичной выводу американских войск из Афганистана. Об этом в интервью британской газете The Financial Times заявил бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, который с 1 декабря возглавит Евросовет. По его словам, Трамп заинтересован в сильной Европе.
– сказал Антониу Кошта.
Новый глава Евросовета признал, что ему будет очень любопытно наблюдать за попытками Трампа урегулировать российско-украинский конфликт в кратчайшие сроки.
Напомним, в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп не раз обещал завершить российско-украинский конфликт в течение 24 часов после своего официального вступления в должность.
После победы Трампа на выборах в США американские СМИ начали публиковать так называемые мирные планы 47-го главы Белого дома по Украине. Они предусматривают заморозку боевых действий по текущей линии фронта и отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс на 20 лет.
При этом и в Москве, и в Киеве подобные условия урегулирования назвали неприемлемыми. РФ настаивает на полном выводе ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а Киев заявляет о намерении продолжать боевые действия до выхода Украины на границы 1991 года.
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