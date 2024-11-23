.Новый глава Евросовета Кошта: Трамп не допустит краха Украины

Одно дело, когда Трамп смотрит и видит Европу против России. Совсем другое, когда он смотрит и видит северокорейских солдат в России, а главными помощниками России являются Китай и Иран. Я думаю, он не может не понимать, что это нечто большее, чем противостояние Европы и России

47-й президент США Дональд Трамп не допустит повторения на Украине ситуации, аналогичной выводу американских войск из Афганистана. Об этом в интервью британской газете The Financial Times заявил бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, который с 1 декабря возглавит Евросовет. По его словам, Трамп заинтересован в сильной Европе.– сказал Антониу Кошта.Новый глава Евросовета признал, что ему будет очень любопытно наблюдать за попытками Трампа урегулировать российско-украинский конфликт в кратчайшие сроки.Напомним, в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп не раз обещал завершить российско-украинский конфликт в течение 24 часов после своего официального вступления в должность.После победы Трампа на выборах в США американские СМИ начали публиковать так называемые мирные планы 47-го главы Белого дома по Украине. Они предусматривают заморозку боевых действий по текущей линии фронта и отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс на 20 лет.При этом и в Москве, и в Киеве подобные условия урегулирования назвали неприемлемыми. РФ настаивает на полном выводе ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а Киев заявляет о намерении продолжать боевые действия до выхода Украины на границы 1991 года.