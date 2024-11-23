Минобороны РФ: российские военные уничтожили на земле украинский истребитель МиГ-29
Российские военные уничтожили на земле украинский истребитель МиГ-29. Помимо этого, удары наносились по аэродромной инфраструктуре, скоплениям техники и личного состава ВСУ в 149 районах.
Об этом сообщили в сегодняшней сводке, предоставленной пресс-службой Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве уточняют, что для ударов были задействованы артиллерия, авиация, ракетное вооружение и беспилотники.
Успешными были и действия российских сил противовоздушной обороны. В течение суток они уничтожили три французские управляемые авиабомбы Hammer, восемь ракет РСЗО HIMARS и 59 украинских ударных дронов самолетного типа.
На Харьковском участке фронта бойцы «Северной» группировки поразили позиции 43-й ОМБр, а также 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, действующих в окрестностях Харькова, Волчанска и Липцов. Здесь враг потерял за сутки примерно 40 человек убитыми и ранеными, а также БТР, две автомашины и два артиллерийских орудия.
Подразделения группировки «Запад» ВС России продолжают улучшать тактическое положение на своем участке фронта, расположенном на стыке ДНР, ЛНР и Харьковщины. От них сегодня «пострадали» боевики четырех бригад ВСУ и 27-й бригады Нацгвардии Украины, понеся потери в технике и живой силе.
«Восточная» группировка активно улучшает свое тактическое положение, занимая все новые позиции и рубежи. Из-за действий ее бойцов противник потерял за сутки 155 военнослужащих и большое количество техники, включая три танка, из которых два – немецкие «Леопарды».
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