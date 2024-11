Британская пресса: ордер МУС на арест Нетаньяху еще больше подорвет международный правовой порядок

Многим особенно за пределами западных демократий это покажется двойными стандартами со стороны Вашингтона, и еще больше подорвет международный правовой порядок

Постановление на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галланта, выданное МУС, может еще больше подорвать международный правовой порядок. Об этом пишет авторитетная британская газета The Financial Times. В публикации отмечается, что ранее Белый дом приветствовал выдачу ордера МУС на арест президента РФ, но отвергает решение судебной инстанции в отношении израильского премьера.– отмечает The Financial Times.Газета выражает опасения тем фактом, что теперь многие лидеры развивающихся стран сочтут это «как признак лицемерия и готовности выбирать, как применять международное право».Развивая свою мысль, издание отмечает, что выданный МУС ордер на арест Биньямина Нетаньяху может серьезно испортить отношения между США и странами Европы, которые уже заявили о готовности арестовать израильского премьера в случае его приезда.В публикации напоминается, что Дональд Трамп, который менее чем через два месяца официально вступит в должность президента США, уже однажды вводил санкции против МУС, а теперь этот шаг могут повторить и союзники 47-го президента Штатов. По этой причине раскол между США и Европой может усилиться еще больше.Напомним, согласно постановлению МУС, вместе с Биньямином Нетаньяху аресту также подлежит бывший министр обороны Израиля Йоава Галлант. Обоим инкриминируют совершение военных преступлений в ходе наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.