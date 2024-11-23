Британская пресса: ордер МУС на арест Нетаньяху еще больше подорвет международный правовой порядок

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Британская пресса: ордер МУС на арест Нетаньяху еще больше подорвет международный правовой порядок

Постановление на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галланта, выданное МУС, может еще больше подорвать международный правовой порядок. Об этом пишет авторитетная британская газета The Financial Times. В публикации отмечается, что ранее Белый дом приветствовал выдачу ордера МУС на арест президента РФ, но отвергает решение судебной инстанции в отношении израильского премьера.

Многим особенно за пределами западных демократий это покажется двойными стандартами со стороны Вашингтона, и еще больше подорвет международный правовой порядок

– отмечает The Financial Times.



Газета выражает опасения тем фактом, что теперь многие лидеры развивающихся стран сочтут это «как признак лицемерия и готовности выбирать, как применять международное право».

Развивая свою мысль, издание отмечает, что выданный МУС ордер на арест Биньямина Нетаньяху может серьезно испортить отношения между США и странами Европы, которые уже заявили о готовности арестовать израильского премьера в случае его приезда.

В публикации напоминается, что Дональд Трамп, который менее чем через два месяца официально вступит в должность президента США, уже однажды вводил санкции против МУС, а теперь этот шаг могут повторить и союзники 47-го президента Штатов. По этой причине раскол между США и Европой может усилиться еще больше.

Напомним, согласно постановлению МУС, вместе с Биньямином Нетаньяху аресту также подлежит бывший министр обороны Израиля Йоава Галлант. Обоим инкриминируют совершение военных преступлений в ходе наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.
18 комментариев
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  1. Mitos Звание
    Mitos
    +1
    Сегодня, 13:49
    Конечно подорвет, скорее порвет в клочья остатки. Его соблюдать никто не будет. Это же другое.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 13:57
      Напомним, согласно постановлению МУС, вместе с Биньямином Нетаньяху аресту также подлежит бывший министр обороны Израиля Йоава Галлант.

      Да кто ж их арестует?
      Они же ... евреи! laughing
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 15:06
        Цитата: ваш вср 66-67
        Да кто ж их арестует?
        Они же ... евреи!

        Вы не поверите, но аж сам Жозеп Боррель поддержал выполнение решения МУС! Вот так прямо и сказал, как отрезал:
        Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение о выдаче этих ордеров было "неполитическим", и оно должно быть "уважаемо и выполнено".

        Правда не стал вдаваться в подробности, как это будет выглядеть в существующей реальности. smile
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 16:08
          Да никак не будет выглядеть. Обьявят что арестовать - это правильно. Но никто и пальцем не пошевелит. Видимость соблюдения решения - есть, а самого ареста - нет.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +2
            Сегодня, 16:14
            Цитата: Уарабей
            Видимость соблюдения решения - есть, а самого ареста - нет.

            Вот и я про то же. Но зато как громко заявлено - "должно быть выполнено!" negative Ага, верим-верим. yes
  2. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 13:51
    Похоже на пиар МУСа. Сделать эту организацию, не обладающую своими достаточными силовыми структурами, более известной, более "независимой и непредвзятой".
    И в дальнейшем использовать МУС в интересах тех стран, которые смогут договориться об его использовании.
  3. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 13:54
    "....многие лидеры развивающихся стран сочтут это «как признак лицемерия и готовности выбирать, как применять международное право».
    Все именно так и поймут,не сомневайтесь.........Только вот есть ли он,тот самый "порядок"?
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 13:54
    «Ордер МУС на арест Нетаньяху еще больше подорвет международный правовой порядок» —

    — Ордер МУС на арест Путина, видимо, этот "порядок" укреплял ...
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 14:00
    А что это вообще такое - международное право? what Где можно ознакомиться с его полным кодексом, поглядеть на подписи всех стран под ним? what

    Или это просто неписанный набор хотелок некоего западного государства, причём постоянно меняющийся? request
    1. ulembeck Звание
      ulembeck
      0
      Сегодня, 14:22
      Или это просто неписанный набор хотелок некоего западного государства,


      Именно так, с поправкой на "писаный". Набоор хотелок, который они признают (ратифицировали). То есть, апелляция к междунароному праву - эдакий посыл к странам, который тоже их признают (МУС в данном случае).
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 14:17
    А когда МУС выдаст орден на арест тех, кто принимал решение бомбить Ирак или Афганистан? Это другое?
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 14:28
      Цитата: Голландец Михель
      А когда МУС выдаст орден на арест тех, кто принимал решение бомбить Ирак или Афганистан? Это другое?

      Ордена все причастные к бомбардировкам получили! laughing
  7. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 14:18
    Брешем, брешем им про демократии, а они там, за пределами демократий ни фига не верят в нашу брехню. Надо как-то брехать более изощрённо, но фантазия исчерпана. Нехорошо нам.
  8. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 14:21
    Похоже, что МУС этим ордером * (обхитрил) сам себя.
  9. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 14:33
    Обоим инкриминируют совершение военных преступлений в ходе наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

    А как же Зе наркоман который вторгся в Курскую область и погибло много местных жителей от рук нацистов и наёмников. Преступление на лицо.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 14:52
      Цитата: Irokez
      А как же Зе наркоман который вторгся в Курскую область и погибло много местных жителей от рук нацистов и наёмников. Преступление на лицо.

      Да вы что такое пишете? В глазах западной демократии это акт самозащиты с неизбежными попутными потерями, а Зе-наркоман и вовсе доблестный защитник цивилизованного европейского мира от вторжения москальской орды. Даже не надейтесь на ордер от МУС, а вот орден этому недопрезиденту могут дать запросто, может быть даже посмертно.
  10. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 15:52
    На гоев ордера выписывать можно.
    На праведных еврейцев низзя: антисемитизьм!
  11. 30 вис Звание
    30 вис
    0
    Сегодня, 16:32
    Да вообще пофигу , что будет с Нетаньяху и собственно самим Израилем laughing . Отряд не заметил потери бойца ... И яблочко песню допел до конца . hi