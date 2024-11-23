Группа боевиков ВСУ уничтожена при попытке контратаки в районе села Предтечино под Константиновкой

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Группа боевиков ВСУ уничтожена при попытке контратаки в районе села Предтечино под Константиновкой

На Донбассе ВС России продолжают наносить по противнику ощутимые удары и брать под контроль все новые территории.

Как сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры, российские военные уничтожили группу боевиков ВСУ, которые предприняли попытку контратаки в районе населенного пункта Предтечино близ города Константиновка в ДНР.



Если это – правда, значит наши сумели прорваться на южном фланге Часов-Ярского направления минимум на 6 км

- отметил у себя в Telegram доктор политических наук Александр Семченко, добавив, что село Предтечино является важным логистическим узлом, через который шли значительные массы техники и живой силы ВСУ.

Ранее агентство ТАСС сообщало, что в районах сел Ступочки и Предтечино были нанесены удары российским высокоточным авиационным вооружением, в результате чего были уничтожены как минимум пятнадцать военнослужащих ВСУ.

А Минобороны РФ сообщало о точечных ударах по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вольное Поле, Разлив, Октябрь и Новый Комар ДНР.

На сегодняшний день российские войска ведут ожесточенные бои за стратегически важные донецкие города Торецк, Часов Яр и Курахово. А ранее в ДНР были освобождены города Украинск, Горняк, Селидово, а также множество населённых пунктов сельского типа.
2 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:51
    российские военные уничтожили группу боевиков ВСУ, которые предприняли попытку контратаки
    . "мясо" идёт на удобрение грунта, а командиры, отдающие приказы, получают свои бонусы, вполне реальные, между прочим.
    А так, они воюют и разгромить их стоит не малых трудов и потерь, увы.
  2. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 15:36
    Группа это сколько? Хоть примерно...