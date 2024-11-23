Группа боевиков ВСУ уничтожена при попытке контратаки в районе села Предтечино под Константиновкой
На Донбассе ВС России продолжают наносить по противнику ощутимые удары и брать под контроль все новые территории.
Как сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры, российские военные уничтожили группу боевиков ВСУ, которые предприняли попытку контратаки в районе населенного пункта Предтечино близ города Константиновка в ДНР.
- отметил у себя в Telegram доктор политических наук Александр Семченко, добавив, что село Предтечино является важным логистическим узлом, через который шли значительные массы техники и живой силы ВСУ.
Ранее агентство ТАСС сообщало, что в районах сел Ступочки и Предтечино были нанесены удары российским высокоточным авиационным вооружением, в результате чего были уничтожены как минимум пятнадцать военнослужащих ВСУ.
А Минобороны РФ сообщало о точечных ударах по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вольное Поле, Разлив, Октябрь и Новый Комар ДНР.
На сегодняшний день российские войска ведут ожесточенные бои за стратегически важные донецкие города Торецк, Часов Яр и Курахово. А ранее в ДНР были освобождены города Украинск, Горняк, Селидово, а также множество населённых пунктов сельского типа.
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