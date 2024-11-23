Проукраинские законодатели в обеих партиях работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю

Хотя в обеих палатах Конгресса США после недавних выборов, пусть и небольшое, но количественное превосходство представителей Республиканской партии, по ряду вопросов некоторые из них солидарны с позицией демократов. Таковым, в частности, стала дальнейшая военно-финансовая помощь Украине, которую после официального вступления в должность президента как минимум может сократить Дональд Трамп.Американское печатное и онлайн-издание The Hill сообщает, что некоторые республиканцы и демократы в Конгрессе торопятся до инаугурации Трампа, которая состоится 20 января следующего года, принять поправки к закону о помощи Украине, чтобы новый глава Белого дома не смог ее отменить.— пишет издание.При этом эти самые проукраинские конгрессмены все-таки опасаются, что республиканское большинство, а подсчет бюллетеней после недавних выборов в нескольких штатах еще продолжается, по инициативе Трампа может заблокировать поддержку Киева. Для вернувшегося в Овальный кабинет лидера США это может стать одним из рычагов давления на Зеленского, дабы принудить его к переговорам с Москвой с целью завершения конфликта, о чем неоднократно заявлял Трамп в период предвыборной кампании.Как отмечает издание, если закон примут, то Трамп будет обязан постоянно запрашивать и оказывать военную и экономическую помощь Украине.Кроме того, некоторые конгрессмены намерены превратить положения законопроекта в поправки к закону о национальной обороне, рассказал The Hill представитель нижней палаты Конгресса. Пока что среди них нет единогласия по поводу формы, в которой эти поправки будут представлены, но у Конгресса остается три рабочих недели до ухода на рождественские каникулы.После этого принятие поправок, даже если это произойдет, скорее всего, случится после инаугурации Трампа. В таком случае официально ставший президентом США Трамп, известный тем, что не допускает любое давление и принуждение, может наложить вето на законопроект. Преодолеть его в Конгрессе, с учетом республиканского большинства в обеих палатах, будет практически нереально.В декабре прошлого года нижняя палата Конгресса США ушла на рождественские каникулы, так и не утвердив предложенный еще в октябре администрацией Байдена очередной пакет финансовой помощи Украине в размере 61,8 млрд долларов. В конечном итоге, транш Киеву был согласован Палатой представителей только в апреле этого года. Киевское руководство, некоторые западные, в том числе американские, эксперты и политики именно этой задержкой помощи от США объясняют все более нарастающие проблемы ВСУ на фронте.