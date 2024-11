В следующем году или к концу года вы услышите, что у нас появится огромная ракетная программа

Киев, вероятно, останется зависимым от Запада в отношении некоторых видов оружия на долгие годы вперед

Остальные страны, которые пытаются осуществлять свои ракетные программы, сталкиваются с большими сложностями при поиске необходимых для этого компонентов

Украина испытывает серьезные проблемы с финансированием программы по разработке ракет , поэтому страна еще долгие годы будет зависеть от западных носителей. Об этом пишет американская деловая газета The Wall Street Journal. В публикации подчеркивается, что Киеву сейчас целесообразнее сконцентрировать усилия на производстве беспилотных летательных аппаратов.По данным The Wall Street Journal, в настоящее время киевский режим активно занимается разработкой собственных баллистических ракет, которые смогли бы наносить удары вглубь территории России.– приводит издание слова министра обороны Украины Рустема Умерова.Однако собственные источники газеты на Украине признают, что Киев испытывает недостаток не только в производственных мощностях, но и финансировании соответствующих программ.– констатирует газета.Приводя аргументы в поддержку своей позиции, автор материала приводит высказывание эксперта в области безопасности и беспилотных систем Федерико Борсари. Он считает, что на сегодняшний день в мире есть всего несколько стран, которые обладают всеми технологиями и возможностями для производства баллистических ракет. К их числу, по словам Борсари, относятся Россия и США.– утверждает специалист.В сложившейся ситуации эксперты склоняются к мнению, что Киеву следует сконцентрировать усилия на производстве беспилотных летательных аппаратов, а мечты о разработке собственных баллистических ракет стоит как минимум отложить в долгий ящик.В публикации отмечается, что определенный опыт в производстве беспилотников у Украины уже наработан. В качестве примера приводится ракета- дрон «Паляница». По словам экспертов, удачное сочетание цены и качества делают эту разработку Киева вполне перспективной.В качестве еще одного примера The Wall Street Journal приводит украинский гибрид дальнего радиуса действия «Сичнем», который использует ракетные двигатели для ускорения полета при старте.Добавим, что некоторое время назад о наличии у Киева собственных программ разработки баллистических ракет заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский.