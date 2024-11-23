The Wall Street Journal: Украина не имеет средств на финансирование собственных программ по разработке ракет

В следующем году или к концу года вы услышите, что у нас появится огромная ракетная программа

Киев, вероятно, останется зависимым от Запада в отношении некоторых видов оружия на долгие годы вперед

Остальные страны, которые пытаются осуществлять свои ракетные программы, сталкиваются с большими сложностями при поиске необходимых для этого компонентов