The Wall Street Journal: Украина не имеет средств на финансирование собственных программ по разработке ракет

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The Wall Street Journal: Украина не имеет средств на финансирование собственных программ по разработке ракет

Украина испытывает серьезные проблемы с финансированием программы по разработке ракет, поэтому страна еще долгие годы будет зависеть от западных носителей. Об этом пишет американская деловая газета The Wall Street Journal. В публикации подчеркивается, что Киеву сейчас целесообразнее сконцентрировать усилия на производстве беспилотных летательных аппаратов.

По данным The Wall Street Journal, в настоящее время киевский режим активно занимается разработкой собственных баллистических ракет, которые смогли бы наносить удары вглубь территории России.



В следующем году или к концу года вы услышите, что у нас появится огромная ракетная программа

– приводит издание слова министра обороны Украины Рустема Умерова.

Однако собственные источники газеты на Украине признают, что Киев испытывает недостаток не только в производственных мощностях, но и финансировании соответствующих программ.

Киев, вероятно, останется зависимым от Запада в отношении некоторых видов оружия на долгие годы вперед

– констатирует газета.

Приводя аргументы в поддержку своей позиции, автор материала приводит высказывание эксперта в области безопасности и беспилотных систем Федерико Борсари. Он считает, что на сегодняшний день в мире есть всего несколько стран, которые обладают всеми технологиями и возможностями для производства баллистических ракет. К их числу, по словам Борсари, относятся Россия и США.

Остальные страны, которые пытаются осуществлять свои ракетные программы, сталкиваются с большими сложностями при поиске необходимых для этого компонентов

– утверждает специалист.

В сложившейся ситуации эксперты склоняются к мнению, что Киеву следует сконцентрировать усилия на производстве беспилотных летательных аппаратов, а мечты о разработке собственных баллистических ракет стоит как минимум отложить в долгий ящик.

В публикации отмечается, что определенный опыт в производстве беспилотников у Украины уже наработан. В качестве примера приводится ракета-дрон «Паляница». По словам экспертов, удачное сочетание цены и качества делают эту разработку Киева вполне перспективной.

В качестве еще одного примера The Wall Street Journal приводит украинский гибрид дальнего радиуса действия «Сичнем», который использует ракетные двигатели для ускорения полета при старте.

Добавим, что некоторое время назад о наличии у Киева собственных программ разработки баллистических ракет заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский.
9 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 14:24
    Я не знаю,что осталось от КБ Янгеля,но утверждать то,что там нет компетенций на разработку и производство нельзя.Денег на это нет?Им дадут,и не раз.Лишь бы держать Россию в постоянном напряжении
    1. svp67 Звание
      svp67
      +2
      Сегодня, 14:36
      Цитата: dmi.pris1
      Я не знаю,что осталось от КБ Янгеля,но утверждать то,что там нет компетенций на разработку и производство нельзя.

      Сейчас они в основном могут только производить сборку того, что приходит уже готовое из-за рубежа, но по собственным проектам, так они и какое то производство сохраняют и избегают различных запретов на применение данного оружия
      1. Irokez Звание
        Irokez
        +1
        Сегодня, 14:48
        С учётом тотальной могилизации они и компетенции в сборке могут скоро потерять как и площади производства и сборки которые надо держать в скрытости от наших ударов.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:24
    Дык и хуситов ,иранцев и северных корейцев может появиться огромная ракетная программа и ракеты без испытаний на полигонах полетят прямо в цель.ЮК заявляет что у КНДР появился ЗРК до боли похожий на С- 400 ,пока на словах.
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 14:26
    The Wall Street Journal: Украина не имеет средств на финансирование собственных программ по разработке ракет

    А на что хватит Украине собственных средств, если половина бюджета состоит из западной помощи? Если завернуть кран финансовой подпитки, то рухнет вся экономика. Виктор Орбан ещё год назад называл Украину страной с несуществующей экономикой, и наверное не зря.
  4. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    0
    Сегодня, 14:27
    Украина вассал Англосаксов, марионетка глобалистов, а также расходный материал Запада!!!
    Что дадут - тем и воюет!!!
    Скажет хозяин бей палкой иди и погибни-они и выполнят.
    Не дано им думать и выбирать, всё за них решает хозяин.
    Победа будет за нами!!!!
    Русский ковчег - спасёт мир от сатанистов!!!!
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:47
    А что ещё зелебобики могут говорить?
    Будут врать, пытатся взбодриться скакуасов, кастрюлеголовых, потому как на тех, у кого хоть какие то мозги остались, воздействовать, обмануть, сложнее...
    В общее, кастрюли скачут, те кто поумнее, верят пальцем у виска fool
  6. Kvakosavrus Звание
    Kvakosavrus
    +1
    Сегодня, 15:08
    Разумнее вложить средства в расширение кладбищ
  7. ANB Звание
    ANB
    0
    Сегодня, 15:13
    . Киев, вероятно, останется зависимым от Запада в отношении некоторых видов оружия на долгие годы вперед

    Долгие годы - это сомнительно. Украина столько не проживет.