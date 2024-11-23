The Wall Street Journal: Украина не имеет средств на финансирование собственных программ по разработке ракет
Украина испытывает серьезные проблемы с финансированием программы по разработке ракет, поэтому страна еще долгие годы будет зависеть от западных носителей. Об этом пишет американская деловая газета The Wall Street Journal. В публикации подчеркивается, что Киеву сейчас целесообразнее сконцентрировать усилия на производстве беспилотных летательных аппаратов.
По данным The Wall Street Journal, в настоящее время киевский режим активно занимается разработкой собственных баллистических ракет, которые смогли бы наносить удары вглубь территории России.
– приводит издание слова министра обороны Украины Рустема Умерова.
Однако собственные источники газеты на Украине признают, что Киев испытывает недостаток не только в производственных мощностях, но и финансировании соответствующих программ.
– констатирует газета.
Приводя аргументы в поддержку своей позиции, автор материала приводит высказывание эксперта в области безопасности и беспилотных систем Федерико Борсари. Он считает, что на сегодняшний день в мире есть всего несколько стран, которые обладают всеми технологиями и возможностями для производства баллистических ракет. К их числу, по словам Борсари, относятся Россия и США.
– утверждает специалист.
В сложившейся ситуации эксперты склоняются к мнению, что Киеву следует сконцентрировать усилия на производстве беспилотных летательных аппаратов, а мечты о разработке собственных баллистических ракет стоит как минимум отложить в долгий ящик.
В публикации отмечается, что определенный опыт в производстве беспилотников у Украины уже наработан. В качестве примера приводится ракета-дрон «Паляница». По словам экспертов, удачное сочетание цены и качества делают эту разработку Киева вполне перспективной.
В качестве еще одного примера The Wall Street Journal приводит украинский гибрид дальнего радиуса действия «Сичнем», который использует ракетные двигатели для ускорения полета при старте.
Добавим, что некоторое время назад о наличии у Киева собственных программ разработки баллистических ракет заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский.
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