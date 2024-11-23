Минобороны показало кадры уничтожения истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Днепр
Российское военное ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых запечатлено поражение украинского истребителя МиГ-29 на аэродроме Днепр. Как подчеркивают в Минобороны РФ, удар по воздушной гавани нанесен с применением ОТРК «Искандер-М».
– говорится в сообщении Минобороны РФ.
Стоит отметить, что украинские СМИ, комментируя произошедшее, утверждали, что российская ракета могла поразить вовсе не настоящий истребитель ВСУ, а его высококачественный макет. Однако видеокадры объективного контроля опровергают подобные инсинуации.
Российские военные регулярно наносят удары по аэродромам ВСУ, вынуждая командование Воздушных сил киевского режима постоянно передислоцировать оставшиеся в их распоряжении самолеты с одной воздушной гавани в другую. А с учетом возросших разведывательных возможностей российской беспилотной авиации делать это становится все труднее.
Добавим, что в настоящее время приоритетной целью для российской разведки является вычисление аэродромов базирования американских истребителей F-16, которые Украине летом этого года были переданы Данией.
По некоторым данным, эти самолеты командование ВСУ тщательно скрывает на аэродромах в западной части страны. На этих же воздушных гаванях, к слову, могут находиться и несколько французских истребителей Mirage 2000, которые, как утверждается, Париж раньше объявленного срока передал Киеву.
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