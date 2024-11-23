Минобороны показало кадры уничтожения истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Днепр

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Минобороны показало кадры уничтожения истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Днепр

Российское военное ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых запечатлено поражение украинского истребителя МиГ-29 на аэродроме Днепр. Как подчеркивают в Минобороны РФ, удар по воздушной гавани нанесен с применением ОТРК «Искандер-М».

В результате точного попадания уничтожен один истребитель ВСУ МиГ-29 и до 15 человек инженерно-технического состава

– говорится в сообщении Минобороны РФ.



Стоит отметить, что украинские СМИ, комментируя произошедшее, утверждали, что российская ракета могла поразить вовсе не настоящий истребитель ВСУ, а его высококачественный макет. Однако видеокадры объективного контроля опровергают подобные инсинуации.



Российские военные регулярно наносят удары по аэродромам ВСУ, вынуждая командование Воздушных сил киевского режима постоянно передислоцировать оставшиеся в их распоряжении самолеты с одной воздушной гавани в другую. А с учетом возросших разведывательных возможностей российской беспилотной авиации делать это становится все труднее.

Добавим, что в настоящее время приоритетной целью для российской разведки является вычисление аэродромов базирования американских истребителей F-16, которые Украине летом этого года были переданы Данией.

По некоторым данным, эти самолеты командование ВСУ тщательно скрывает на аэродромах в западной части страны. На этих же воздушных гаванях, к слову, могут находиться и несколько французских истребителей Mirage 2000, которые, как утверждается, Париж раньше объявленного срока передал Киеву.
11 комментариев
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  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 15:07
    В акватории Чёрного Моря находятся шесть ракетоносцев с суммарным залпом 23 ракеты "Калибр", - украинские мониторинговые ресурсы.

    Прошлую субботу эти же ресурсы сообщали лишь о 4-х носителях с 16 Калибрами. А потом настало воскресенье, семнадцатого ноября. Плохое воскресенье для Украины.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 15:15
    Давно не слышали от чубатых,что всё макеты и снято на мосфильме. Опять за старое. Молодцы наши!
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Сегодня, 15:26
      Российские подразделения продолжают задействовать на линии боевого соприкосновения роботизированные платформы "Крот". В Telegram-канале "Судоплатов" опубликован видеоматериал об успешном применении такого робота на фронте.Небольшая тележка осторожно подъехала к вражескому опорному пункту.Управлявший им боец внимательно осмотрел вражескую позицию и выбрал самую уязвимую цель. И не ошибся. После первого взрыва произошел еще один, гораздо более мощный.

      По всей видимости, в уничтоженном бункере боевики формирований киевского режима хранили свои запасы боеприпасов. Их детонации, скорее всего, нанесла личному составу противника значительные потери.

      https://t.me/sudoplatov_official/3437

      Сообщалось, что подобные наземные дроны имеют компактные размеры. Они обладают высокой проходимостью, маневренностью и могут транспортировать шесть противотанковых мин ТМ-62 общим весом до 60 килограммов.
  3. vovochkarzhevsky Звание
    vovochkarzhevsky
    -3
    Сегодня, 15:15
    А где там МиГ-29? Ах да, здесь же:
    1. Колхоз-дело добровольное. Звание
      Колхоз-дело добровольное.
      0
      Сегодня, 16:24
      Нее... там Залужный с Будановым и Сырским были... вот те крест... Путину же ранее докладывали, что Залужному ракетой пол башки оторвало, а Буданов под завалами погиб в бункере. Он даже по телеку чирикал вскольз про это, хотя подобные моменты для него не свойственны.
      1. vovochkarzhevsky Звание
        vovochkarzhevsky
        0
        Сегодня, 16:28
        Нее... там Залужный с Будановым и Сырским были... вот те крест... Путину же докладывали, что Залужному ракетой пол башки оторвало, а Буданов под завалами погиб в бункере. Он даже по телеку чирикал вскольз про это, хотя подобные моменты для него не свойственны.


        Вы не обижайтесь на диванных патриотов. Мальчикам хочется в лучшее верить, потому и злятся, когда их носом в реальность тыкают.
        Ведь понятно же, с той стороны руководят далеко не идиоты, чтобы вот так просто боевую технику под удар подставлять.
  4. sergey4791 Звание
    sergey4791
    +1
    Сегодня, 16:02
    Однако видеокадры объективного контроля опровергают подобные инсинуации


    Из видео все равно непонятно, настоящий это самолет или макет
    1. Колхоз-дело добровольное. Звание
      Колхоз-дело добровольное.
      +1
      Сегодня, 16:15
      Я даже больше скажу- на видео не видно возгорания топлива в поражённом самолёте, ну не чудо ли?
  5. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 16:16
    утверждали, что российская ракета могла поразить вовсе не настоящий истребитель ВСУ, а его высококачественный макет.
    recourse Все верно, заправили макет топливом под горлышко, навесили бомб и ракет, посадили летчика, для имитации. крыльями махать, техобслугу пустили вокруг с техникой...... "ну до того красиво", глаз не оторвать. Макетище!
    1. Колхоз-дело добровольное. Звание
      Колхоз-дело добровольное.
      +1
      Сегодня, 16:20
      На видео видно, что "Искандер" поражает капонир с маск. сетью сверху. Больше НИЧЕГО. Всё остальное - ваши фантазии:лётчик, техобслуга, бомбы, топливо, техника вокруг. Давайте будем объективны.
  6. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    0
    Сегодня, 16:22
    А вот интересно, если по аэродрому на западе окраины жахнуть орешником, можно его надолго вывести из строя? Так то было бы неплохо чубатых избавить от лишних забот. А там глядишь и Бескидский тоннель обвалить бы можно... Вроде ВВП сказал, еще испытывать будем. И все таки бы снимки посмотреть, что там с Южмашем стало, нигде еще не выкладывали?