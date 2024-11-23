Bloomberg об энергетическом кризисе в ЕС: легко пережив прошлую зиму, в Европе уже поняли, что так бывает не всегда

Легко пережив прошлую зиму, в Европе уже поняли, что так бывает не всегда. Там уже начинают сталкиваться со сложностями в энергоснабжении.Так в агентстве Bloomberg рассуждают об энергетическом кризисе в ЕС, который вот-вот должен наступить.Журналисты американского издания считают, что без российского газа европейцам не избежать коллапса в энергетике. А между тем на Европу надвигается сокращение поставок топлива от «Газпрома», в то время как на фоне холодной осени запасы газа в хранилищах стремительно сокращаются. Да и летом газ активно расходовался на охлаждение из-за сильной жары.Страны ЕС только недавно справились с последствиями прошлого энергетического кризиса, который разразился два года назад, и теперь оказались на пороге следующего.Эскалация украинского конфликта привела к росту газовых цен в Европе примерно на 45 процентов, хотя они и не достигли рекордных отметок, наблюдавшихся в 2022 году. Но даже существующая стоимость газа способна негативно отразиться на потребителях.В Европе уже начали осознавать, что попытки отказаться от российских углеводородов вызвали множество серьезных проблем в европейской энергетике и экономике.Одной из главных причин тревоги в странах ЕС по поводу поставок газа из России стали новые санкции, объявленные в четверг Минфином США против «Газпромбанка». Именно через это финансовое учреждение была организована система оплаты за газ в рублях европейскими потребителями из недружественных государств.

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