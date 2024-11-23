Bloomberg об энергетическом кризисе в ЕС: легко пережив прошлую зиму, в Европе уже поняли, что так бывает не всегда

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Bloomberg об энергетическом кризисе в ЕС: легко пережив прошлую зиму, в Европе уже поняли, что так бывает не всегда

Легко пережив прошлую зиму, в Европе уже поняли, что так бывает не всегда. Там уже начинают сталкиваться со сложностями в энергоснабжении.

Так в агентстве Bloomberg рассуждают об энергетическом кризисе в ЕС, который вот-вот должен наступить.

Журналисты американского издания считают, что без российского газа европейцам не избежать коллапса в энергетике. А между тем на Европу надвигается сокращение поставок топлива от «Газпрома», в то время как на фоне холодной осени запасы газа в хранилищах стремительно сокращаются. Да и летом газ активно расходовался на охлаждение из-за сильной жары.

Страны ЕС только недавно справились с последствиями прошлого энергетического кризиса, который разразился два года назад, и теперь оказались на пороге следующего.

Эскалация украинского конфликта привела к росту газовых цен в Европе примерно на 45 процентов, хотя они и не достигли рекордных отметок, наблюдавшихся в 2022 году. Но даже существующая стоимость газа способна негативно отразиться на потребителях.


В Европе уже начали осознавать, что попытки отказаться от российских углеводородов вызвали множество серьезных проблем в европейской энергетике и экономике.

Одной из главных причин тревоги в странах ЕС по поводу поставок газа из России стали новые санкции, объявленные в четверг Минфином США против «Газпромбанка». Именно через это финансовое учреждение была организована система оплаты за газ в рублях европейскими потребителями из недружественных государств.
16 комментариев
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  1. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    -2
    Сегодня, 14:54
    Что-то долго Европа в энергетический кризис впадает. Да всё никак не впадёт. Так что и эту зиму переживут не обморозятся.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      -4
      Сегодня, 14:59
      Что-то долго Европа в энергетический кризис впадает. Да всё никак не впадёт.

      Это - нормально. Запад, в целом, загнивает, сколько я себя помню. И прекрасно при этом себя чувствует. Так что всё в рамках обычного...request
      1. PVV66 Звание
        PVV66
        -1
        Сегодня, 15:24
        Агрессивная пропаганда с обеих сторон. Объективность не на втором и даже не на третьем месте. Ври больше,по принципу ври больше, авось поверят.
      2. Вольноопределяющийся Марек Звание
        Вольноопределяющийся Марек
        +1
        Сегодня, 15:46
        Да, да. При гниении выделяется тепло. Так, что не замёрзнут.
        А, если серьезно, я уже лет 60 слышу о загнивании капитализма. А, вот теперь и моя Родина капиталистическая страна. Кто кого перегниет?
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 15:18
      Цитата: antiaircrafter
      Что-то долго Европа в энергетический кризис впадает.

      последние 5 лет в европе крайне теплые зимы
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 14:57
    Заполненные газохранилища в Европе для того, чтобы компенсировать перепады в поставках или резких растратах на срочные нужды. Но их этих запасов никак не хватит для полного обогрева или для промышленности на зиму и весну. Поэтому трубопроводный газ как и СПГ нужен для основных трат, а эти хранилища как резерв и подпитка в неожиданных ситуациях.
    Пусть переплачивают и мёрзнут, они к этому стремились.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:59
    Что будет, как у них будет... нам, как бы, пофиг, хотя некоторые финансовые потери у нас будут, несомненно.
    Что можно изменить или исправить в данном, конкретном случае???
    Поскупится своими интересами, пойти на уступки??? Да по мелочам это никого не интересует, а по серьезному, на что то влияющему, на этот шаг идти ОПАСНО, ибо сделай шаг назад, та сразу посторатся спихнуть нас в саму безну. Это ведь очевидно soldier
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 15:04
    Переживут, поноют, потратятся но переживут. Воще пофик на них.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:10
    ЕС не расслабляться ,ни чего личного только бизнес ,в ЕС сейчас цена очень премиальная по сравнению с ЮВА.Слишком долго телетесь ,кормите США завтраками,мы уже отключилась от газа из России,или вот вот отключимся.У старухи Йелен терпение лопнуло и она отсанкционировала Газпромбанк вдоль поперёк ,прежний вариант оплаты уже не проходит.Остальные российские банки отсанкционированы паровозом, за компанию с Газромбанком.Очень больно зацепили наш СПФС вторичными санкциями.Вторыми пойдут скорее всего Новатэк.Трамп научит вас родину любить - США.А все эти проблемы у вас объединяющая русофобия и разделяющая ,каждый тянет одеяло на себя.Вас будут бить по одиночке,выбивать дурь из головы - в мире должны быть только американские мега компании ,для битвы с КНР.
  6. magier Звание
    magier
    0
    Сегодня, 15:11
    Цитата: Васян1971
    Запад, в целом, загнивает, сколько я себя помню. И прекрасно при этом себя чувствует.

    Рост экономики там существенно притормозился и это уже уже хорошо. Пусть себе загнивают. У европейца один конец - как и у каждого обычного человека.
  7. Комментарий был удален.
  8. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 15:13

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    1. Hwostatij Звание
      Hwostatij
      0
      Сегодня, 15:40
      Вы зачем картину вверх ногами перевернули?
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 15:41
        За что купил - за то и продал. Мопед не мой))
  9. Hwostatij Звание
    Hwostatij
    +1
    Сегодня, 15:15
    Так в агентстве Bloomberg рассуждают об энергетическом кризисе в ЕС, который вот-вот должен наступить.

    Брешут, как всегда. Производство ЕС в свободном падении, индекс PMI Германии уже больше двух лет ниже плинтуса - нафига, спрашивается, им газ - промышленность все равно за лужу перебирается. Там топливо есть.
  10. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 15:44
    Мернуть, если и будут, то простые немцы. А их проамериканское, антироссийское русофобское руководство как нибудь обогреется. Бербок открытым тестом сказала, что на мнение немцев ей плевать. Когда то немцы вполне демократически выбрали себе гитлера. Кончилось для них это очень плохо. Какое то время немцы помнили, но сменились поколения и они снова выбрали шольца и бербок с компанией, а кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС Мерц вообще пригрозил России 24-часовым ультиматумом.
    Для кардинального решения мирного соосуществования в Европе надо найти и ликвидировать инкубатор, в котором клонируют подобных придурк0в.
  11. exalibor Звание
    exalibor
    0
    Сегодня, 15:52
    как то утомительно стало ждать когда промышленность европы развалится, гегемония бакса закончится... развалится ЕС и США.... очень хочется верить что все это произойдет... когда нибудь... а то как то только у нас пока вижу ухудшения... устал уже ждать если честно...