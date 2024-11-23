Украинский специалист: с похолоданием трансформаторные подстанции будут гореть и взрываться также, как при атаке «Гераней»

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Украинский специалист: с похолоданием трансформаторные подстанции будут гореть и взрываться также, как при атаке «Гераней»

Положение энергосистемы Украины с приближением зимы становится все более критическим, что еще более усугубляется ударами ВС России.

По словам экспертов, многие энергообъекты могут не выдержать нагрузки после наступления сильных холодов.



С похолоданием трансформаторные подстанции будут гореть и взрываться с таким же темпом, как в результате работы «Гераней» (БПЛА)

- сказал украинский специалист по вопросам ЖКХ Олега Попенко.

Он отметил, что подстанции уже сейчас перегружены, а с еще большим увеличением нагрузки на сеть они просто начинают гореть. Нагрузка на одну подстанцию в три раза превышает норму, и вместо 2-3 тысяч абонентов ей приходится обслуживать 8-10 тысяч, добавил Попенко.

Ранее в отставку был отправлен глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, который рассказал о реальном состоянии энергосистемы страны. В начале осени Владимир Зеленский заявлял, что удалось восстановить значительный объем энергомощностей Украины (1 гигаватт), а министр энергетики Герман Галущенко уточнил, что пока речь идет не о гигаватте, а о около 600 мегаваттах.

Однако Кудрицкий назвал цифру в десять раз меньше, фактически указывая, что власти лгут. По его словам, было восстановлено лишь 60 мегаватт энергомощностей. Это, очевидно, сильно разозлило тех, кого он поправил.
18 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:14
    «С похолоданием трансформаторные подстанции будут гореть и взрываться с таким же темпом, как в результате работы "Гераней"» —

    — Дед Мороз за нас! ...
    (Свидомые в него не верят)
  2. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 15:16
    Украинский специалист: с похолоданием трансформаторные подстанции будут гореть и взрываться также, как при атаке «Гераней»

    Это естественно, т.к. трансформаторные подстанции используют масленое охлаждение. Если выше 150 градусов - начнутся взрываться, не смотря наличие кланы выпуска избыточные газы при охлаждении трансформаторное железно и медных обмоток. laughing
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 15:22
      Цитата: Joker62
      Украинский специалист: с похолоданием трансформаторные подстанции будут гореть и взрываться также, как при атаке «Гераней»

      Это естественно, т.к. трансформаторные подстанции используют масленое охлаждение. Если выше 150 градусов - начнутся взрываться, не смотря наличие кланы выпуска избыточные газы при охлаждении трансформаторное железно и медных обмоток. laughing

      Вы хоть сами поняли, ЧТО написали?
      Какая то тарабарщина.
      На пару с этим drinks писали?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 15:48
        От перегрузки начинает гореть... натурально гореть, на любом участке электроснабжения.
        Вариантов сохранения того что осталось не много... отключать "лишних" потребителей! Про модернизации энергетики, т. е. привести в соответствие возможностей к потребностям, дело сложное, дорого стоящее, да и возможно ли это вообще, в их ситуации???
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 16:03
          Цитата: rocket757
          т. е. привести в соответствие возможностей к потребностям, дело сложное, дорого стоящее

          Да и оборудование, всё ещё советское, на Украине аналоги не выпускают, а замена на иностранное, это менять нужно всё. Деньги, время, специалисты - а их на Украине нет.
          1. Задира Звание
            Задира
            0
            Сегодня, 16:17
            на Украине аналоги не выпускают

            Скажу вам по секрету, что в г. Запорожье находится флагман советского трансформаторостроения Запорожский трансформаторный завод what
            1. rocket757 Звание
              rocket757
              0
              Сегодня, 16:28
              Находится, не находится, один фиг... это давно уже не флагман или что то там ещё.
              И да, что бы что то сделать, надо не только хотеть, надо иметь много чего ещё...
          2. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 16:32
            Так то серьёзная компания может сделать что угодно, если это по профилю её производства.
            Тот же трансформатор, это не ядерная бое головка, пересчитать параметры, размеры, крепления и прочие электрические приблуды можно применять разные, если с умом все это подобрать и установить.
            Да, нужно ВРЕМЯ, СПЕЦИАЛИСТЫ и конечно бабки, что б за все платить.... и ЖДАТЬ, когда прилетит ещё, следующее!
  3. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 15:22
    Украинский специалист: с похолоданием трансформаторные подстанции будут гореть и взрываться также, как при атаке «Гераней»

    Проблема решаема. Чтобы трансформаторы не горели, надо обесточить всю украину.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 16:06
      Цитата: kventinasd
      Чтобы трансформаторы не горели, надо обесточить всю украину.

      Лучше, пусть горят трансформаторы.
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    Сегодня, 15:26
    Так это же отличные новости! Будет вам зима весёлая!
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 16:29
      Дай Бог им зиму похолоднее ещё
  5. lubesky Звание
    lubesky
    0
    Сегодня, 15:34
    Подтверждаю, зимой при резком повышении отбора мощности не то, что у свиней, но и по всей России бывают возгорания трансформаторов . Куду уж при потере не только плана, но и СМЫСЛА распределения мощностей после наших ударов по подстанциям
  6. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 15:37
    Перед каждой зимой так воют. Но ничего, перезимовывают.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 15:50
      Так буржуйки и прочие "приблуды" никто не отменял...
      Правда и такой вариант обогрева имеет нюансы, подводные камни, т. с....
  7. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 15:46
    Это типа - не надо наши подстанции атаковать, всё и так плохо
  8. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:54
    Ну и пусть горят , хохлота должна привыкать жить при свечах.
  9. Задира Звание
    Задира
    +2
    Сегодня, 16:04
    с похолоданием трансформаторные подстанции будут гореть и взрываться

    Честно говоря, не вижу прямой зависимости между холодами и перегревом трансформаторов на ПС. Условия охлаждения трансов в холодное время года как раз таки улучшаются. Перегрузка возможна, если большинство абонентов начнет использовать электрические обогреватели, однако, источниками тепла с советских времен являются городские ТЭЦ и котельные (РТС)