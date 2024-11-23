Украинский специалист: с похолоданием трансформаторные подстанции будут гореть и взрываться также, как при атаке «Гераней»
Положение энергосистемы Украины с приближением зимы становится все более критическим, что еще более усугубляется ударами ВС России.
По словам экспертов, многие энергообъекты могут не выдержать нагрузки после наступления сильных холодов.
- сказал украинский специалист по вопросам ЖКХ Олега Попенко.
Он отметил, что подстанции уже сейчас перегружены, а с еще большим увеличением нагрузки на сеть они просто начинают гореть. Нагрузка на одну подстанцию в три раза превышает норму, и вместо 2-3 тысяч абонентов ей приходится обслуживать 8-10 тысяч, добавил Попенко.
Ранее в отставку был отправлен глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, который рассказал о реальном состоянии энергосистемы страны. В начале осени Владимир Зеленский заявлял, что удалось восстановить значительный объем энергомощностей Украины (1 гигаватт), а министр энергетики Герман Галущенко уточнил, что пока речь идет не о гигаватте, а о около 600 мегаваттах.
Однако Кудрицкий назвал цифру в десять раз меньше, фактически указывая, что власти лгут. По его словам, было восстановлено лишь 60 мегаватт энергомощностей. Это, очевидно, сильно разозлило тех, кого он поправил.
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