С похолоданием трансформаторные подстанции будут гореть и взрываться с таким же темпом, как в результате работы «Гераней» (БПЛА)

Положение энергосистемы Украины с приближением зимы становится все более критическим, что еще более усугубляется ударами ВС России.По словам экспертов, многие энергообъекты могут не выдержать нагрузки после наступления сильных холодов.- сказал украинский специалист по вопросам ЖКХ Олега Попенко.Он отметил, что подстанции уже сейчас перегружены, а с еще большим увеличением нагрузки на сеть они просто начинают гореть. Нагрузка на одну подстанцию в три раза превышает норму, и вместо 2-3 тысяч абонентов ей приходится обслуживать 8-10 тысяч, добавил Попенко.Ранее в отставку был отправлен глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, который рассказал о реальном состоянии энергосистемы страны. В начале осени Владимир Зеленский заявлял, что удалось восстановить значительный объем энергомощностей Украины (1 гигаватт), а министр энергетики Герман Галущенко уточнил, что пока речь идет не о гигаватте, а о около 600 мегаваттах.Однако Кудрицкий назвал цифру в десять раз меньше, фактически указывая, что власти лгут. По его словам, было восстановлено лишь 60 мегаватт энергомощностей. Это, очевидно, сильно разозлило тех, кого он поправил.