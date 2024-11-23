Показаны кадры мощного взрыва одной из двух трансформаторных подстанций в Киеве

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Показаны кадры мощного взрыва одной из двух трансформаторных подстанций в Киеве

Перманентное уничтожение российскими военными объектов энергетической инфраструктуры на подконтрольной киевскому режиму территории с наступлением отопительного вызывет «эффект домино». Если так пойдет дальше, а предпосылок для развития событий в этом направлении становится все больше, то ВС РФ вскоре можно будет сосредоточиться на ударах только по военным и связанным с обеспечением ВСУ объектам противника. Остатки украинской энергосистемы постепенно «саморазрушатся».

Сегодня ночью в Киеве произошли довольно знаковые события, к которым украинцам теперь стоит привыкать. Местная пресса сообщает со ссылкой на киевлян о двух ярких вспышках, которые случились с небольшим интервалом в в районе Софиевской Борщаговки. При этом воздушная тревога не объявлялась.



После этого в трех районах Киева не только пропало электричество, но и перестала работать система оповещения о воздушной тревоге. Позднее экстренные городские службы сообщили, что по техническим причинам взорвались два электротрансформатора.

Судя по масштабу последствий аварии, речь идет, скорее всего, о довольно крупных электроподстанциях. Это подтверждают и кадры, снятые очевидцами, на которых видна огромная вспышка в месте взрыва, поднявшаяся намного выше крыши близлежащего многоэтажного дома. Слышен звук взрыва, но негромкий.



Причем на восстановление «трансформаторов» (подстанций) потребуется несколько дней, сообщают киевские власти. Небольшие аварии так долго не устраняются.

В связи с техническими проблемами на оборудовании «Укртелекома» оповещение о воздушной тревоге на ряде улиц Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов будет происходить через громкоговорители

— сообщили киевские власти.

А ведь в Киеве днем пока что плюсовая температура, хотя столбики термометров опускаются ниже нуля в ночное время. Очевидно, что по мере наступления холодов, даже если зима в украинской столице будет относительно мягкой, нагрузка на электросети возрастет и подобные аварии будут происходить все чаще.

20 комментариев
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  1. Лимон Звание
    Лимон
    +3
    Сегодня, 15:18
    Красиво! Побольше чубатым таких аварий!
  2. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 15:20
    Надо не ждать а уничтожать.
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 15:32
      Снимали видео пожара на энергетическом объекте, а свет в квартирах горит, чудеса да и только.
      1. evgen1221 Звание
        evgen1221
        0
        Сегодня, 16:14
        То на генераторах депутаты жируют.
  3. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 15:22
    Показаны кадры мощного взрыва одной из двух трансформаторных подстанций в Киеве

    Смотрите в предыдущем статье:
    https://topwar.ru/254306-ukrainskij-specialist-s-poholodaniem-transformatornye-podstancii-budut-goret-i-vzryvatsja-takzhe-kak-pri-atake-geranej.html

    та описано причины взрыва электротрансформаторных подстанции и моё комментарии к нему. hi
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    +4
    Сегодня, 15:22
    Остатки украинской энергосистемы постепенно «саморазрушатся».

    ВС РФ вполне по силам резко ускорить процесс, если в Киеве с маниакальным упорством по-прежнему будут бредить о стремлении победить Россию.
  5. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +8
    Сегодня, 15:24
    Хорошего вечера украинцы!!!!
    Нормально всё у вас будет!!!
    Как только Зелибобу и компанию к стене поставите!!!
    А так зачем вам кастрюлеголовым электричество то ваабще????
    По кастрюлям можно стучать и без света
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 15:30
      Цитата: Владимир Нижегородский
      По кастрюлям можно стучать и без света

      А скакать - тем более ! fellow
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Сегодня, 15:34
    Видимо,кто то влез внутрь и забыл снять,кастрюлю. Слегка коротнуло. Осталась часть вышиванки. Такое бывает. Ничего страшного.
  7. vovochkarzhevsky Звание
    vovochkarzhevsky
    -13
    Сегодня, 15:34
    Пацаны, а кто-нибудь может внятно объяснить, каких целей планирует добиться РФ в результате СВО?
    1. maruk Звание
      maruk
      +3
      Сегодня, 16:05
      Вижу, что Вы так и не смогли осилить, что означает денацификация и демилитаризация Украины. Объясняю доступным языком. Первоочередная цель это уничтожение ВСУ. Как только перестанет существовать ВСУ перестанет существовать нынешнее враждебное России украинское государство. А следующая цель - образование нового Украинского государства во главе которого будет находиться власть, как минимум нейтральная к России, которая признает Крым и ее "новые территории" частью РФ.
      1. vovochkarzhevsky Звание
        vovochkarzhevsky
        -2
        Сегодня, 16:22
        Вижу, что Вы так и не смогли осилить, что означает денацификация и демилитаризация Украины.


        Простите, но мне как военному осилить вашу пропагадистскую трескотню действительно не по силам.
        Я исхожу их военных реальностей. А они далеко не блестящие. Армия РФ уже который месяц не может даже просто вытеснить противника из Курской области. Освобождают, освобождают, да никак не высвободят.
        А для того, чтобы сделать из Украины как минимум нейтральное государство, нужно оную оккупировать и не на один год, чтобы переформатировать сознание населения.
        Какими силами это делать? Особенно после того, как этими ударами по подстанциями, это самое население настроено негативно против РФ.
        Пропагандисты капиталистической РФ любят трещать со всех утюгов, что Афганистан стал одной из причин краха СССР. Вот только не доходит болезным, что аналогии в таком случае нехорошие напрашиваются. Тем более, что Украина не Афганистан, а РФ далеко не СССР.
    2. Колхоз-дело добровольное. Звание
      Колхоз-дело добровольное.
      0
      Сегодня, 16:30
      Вам не понравится(да и мне тоже), но похоже что всего лишь признания Российскими ЛНР и ДНР и гарантии нейтралитета Украины. Речи про Одессу и правый берег Днепра совсем нет. Про коридор к Приднестровью тоже.
  8. Hwostatij Звание
    Hwostatij
    -2
    Сегодня, 15:35
    Показаны кадры мощного взрыва одной из двух трансформаторных подстанций в Киеве

    Журнашлюха тупая нашла перемогу на пустом месте. 2 КТПушки на 500 КВА крякнули - все, энергетическая катастрофа. А то, что подстанции 750 и 330 кВ спокойно работают и обеспечивают транспорт и военное производство - это нормально.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 15:53
      Цитата: Hwostatij
      А то, что подстанции 750 и 330 кВ спокойно работают и обеспечивают транспорт и военное производство

      Вот эти подстанции, долбить нужно, не будет их, не будет света.
  9. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 15:50
    Кураховское направление. Продвижение наших войск в кармане южнее Курахово, также наши войска продвинулись по лесополосе и подошли вплотную к Романовке.
  10. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 15:50
    Это наследие проклятого совка и должно быть уничтожено , кричало человекоподобное существо на быдло-мове.
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:53
    Причем на восстановление «трансформаторов» (подстанций) потребуется несколько дней,
    . Это тогда, когда есть чем менять и есть те, кто может это сделать!
    Забугорные поставят комплектующие, где ни будь снимут, "ненужное", варианты.
  12. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 15:56
    ""В связи с техническими проблемами на оборудовании «Укртелекома» оповещение о воздушной тревоге на ряде улиц Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов будет происходить через громкоговорители""

    Получается у них интернет крякнул что-ли? Как-то не вовремя это всё на фоне слухов о продолжении испытаний "орешника". Решили предупреждение России, если оно вдруг последует, от народа скрыть?
    1. HAM Звание
      HAM
      +2
      Сегодня, 16:14
      Так у них ещё и "колл-центры" попритихли,в темноте дурить россиян трудно... laughing