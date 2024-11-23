Показаны кадры мощного взрыва одной из двух трансформаторных подстанций в Киеве

В связи с техническими проблемами на оборудовании «Укртелекома» оповещение о воздушной тревоге на ряде улиц Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов будет происходить через громкоговорители

Перманентное уничтожение российскими военными объектов энергетической инфраструктуры на подконтрольной киевскому режиму территории с наступлением отопительного вызывет «эффект домино». Если так пойдет дальше, а предпосылок для развития событий в этом направлении становится все больше, то ВС РФ вскоре можно будет сосредоточиться на ударах только по военным и связанным с обеспечением ВСУ объектам противника. Остатки украинской энергосистемы постепенно «саморазрушатся».Сегодня ночью в Киеве произошли довольно знаковые события, к которым украинцам теперь стоит привыкать. Местная пресса сообщает со ссылкой на киевлян о двух ярких вспышках, которые случились с небольшим интервалом в в районе Софиевской Борщаговки. При этом воздушная тревога не объявлялась.После этого в трех районах Киева не только пропало электричество, но и перестала работать система оповещения о воздушной тревоге. Позднее экстренные городские службы сообщили, что по техническим причинам взорвались два электротрансформатора.Судя по масштабу последствий аварии, речь идет, скорее всего, о довольно крупных электроподстанциях. Это подтверждают и кадры, снятые очевидцами, на которых видна огромная вспышка в месте взрыва, поднявшаяся намного выше крыши близлежащего многоэтажного дома. Слышен звук взрыва, но негромкий.Причем на восстановление «трансформаторов» (подстанций) потребуется несколько дней, сообщают киевские власти. Небольшие аварии так долго не устраняются.— сообщили киевские власти.А ведь в Киеве днем пока что плюсовая температура, хотя столбики термометров опускаются ниже нуля в ночное время. Очевидно, что по мере наступления холодов, даже если зима в украинской столице будет относительно мягкой, нагрузка на электросети возрастет и подобные аварии будут происходить все чаще.