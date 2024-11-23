ТАСС: на встрече с партнёрами по ОДКБ Москва поднимет тему ударов западным оружием по территории РФ

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ТАСС: на встрече с партнёрами по ОДКБ Москва поднимет тему ударов западным оружием по территории РФ

На предстоящей встрече с партнерами по ОДКБ Москва поднимет тему ударов западным оружием дальнего радиуса действия по территории РФ. Она пройдет в конце текущего месяца в Казахстане, который с начала года и по настоящее время председательствует в этой международной организации.

Об этом агентству ТАСС сообщил неназванный информированный источник.

В ближайшее время пройдет сессия Совета коллективной безопасности на высшем уровне в рамках ОДКБ, где, конечно же, этот вопрос будет фигурировать

- заявил собеседник СМИ.

Он отметил, что 27 ноября президент России Владимир Путин прибудет с официальным визитом в Казахстан, после чего примет участие в сессии Совета коллективной безопасности, которая откроется в Астане на следующий день после его прибытия. В ходе встреч с казахстанскими официальными лицами глава российского государства намерен обговорить с союзниками все аспекты украинского кризиса.

Источник агентства отметил, что Россия и Казахстан связаны союзническими узами. Между нашими государствами подписано соглашение о взаимной помощи в случае внешней агрессии.

ОДКБ является региональным межгосударственным объединением, предназначенным для коллективной защиты участников от агрессивных действий других стран. Членами данной организации, помимо России и Казахстана, являются также Белоруссия, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.

На днях США и другие государства Запада сняли ограничения для ВСУ на удары западным дальнобойным оружием по российской территории.
13 комментариев
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  1. Aken Звание
    Aken
    +1
    Сегодня, 16:05
    ОДКБ нам обязательно поможет.
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +5
      Сегодня, 16:14
      Уже помогают, правда не синхронно.

      Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана с 4 декабря расширяет свои правила в части отказа клиентам в проведении некоторых банковских операций, если существует риск, связанный с антироссийскими санкциями. Сделки, в которых заметят признаки нарушения антироссийских санкций, казахстанские банки будут блокировать, сообщили в ЦДЦБ страны. Данные меры станут приниматься, чтобы минимизировать риски, которые несет неисполнение требований OFAC (Управления по контролю за иностранными активами Минфина США).

      Отказ в транзакции последует при наличии вероятности реализации любого из рисков, присущих деятельности ЦДЦБ, выявленных его работниками в рамках выполнения внутренних контрольных процедур. Добавлены новые основания для отказа в проведении перевода денег, обменных операций и других услуг. Это означает, что, если при проверке возникнут подозрения, что операция может привести к нарушению внутренних правил безопасности, она будет отменена.
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 16:29
        Друзья всегда готовы подставить плечо.
      2. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 16:34
        И всё таки комбинация Токаева с беспорядками не осталась не замеченной, что характерно у одного лишь Токаева мозгов бы не хватило не без помощи из вне. Зато как на показ ОДКБ отработало, я аж прослезился...
    2. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      0
      Сегодня, 16:29
      Они бы нас радостно добили и поделили при случае.
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +4
    Сегодня, 16:07
    На предстоящей встрече с партнерами по ОДКБ Москва поднимет тему ударов западным оружием дальнего радиуса действия по территории РФ.
    belay Кроме белорусского министра МО, все остальные будут спать, а кое кто и ручки потирать... request
  3. ulembeck Звание
    ulembeck
    +3
    Сегодня, 16:07
    Сдаётся мне, что это не будет популярной темой на той встрече..
    Кстати, почему Северная Корея до сих пор не в ОДКБ?
    1. Aken Звание
      Aken
      +4
      Сегодня, 16:17
      Про Корею хороший вопрос. Россия + Белорусия + Корея. Остальные - шлак.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:10
    «ОДКБ является региональным межгосударственным объединением, предназначенным для коллективной защиты участников от агрессивных действий других стран» —

    — "У России есть два союзника ..." © ...
  5. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 16:19
    Партнеры по ОДКБ гордо заявят что-то в духе: "нас это не касается".
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 16:24
    Это кто это у нас там союзник - Казахстан что ли? Да если так дело там и дальше пойдёт - его самого лет через 10 бомбить придётся..
  7. Владимир-ТТТ Звание
    Владимир-ТТТ
    +1
    Сегодня, 16:27
    А почему не хотят поднять вопрос - ответ российским оружием? По западу?
    Для начала просто рассмотреть - по какой из стран евросоюза бить первой - может по Германии? Или по англо-саксонскому острову?
    А может Франция? она же стала такой активной против России?
    Для начала - просто пообсуждать, выбирай потенциальную цель.
  8. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    0
    Сегодня, 16:29
    Ох уж эти мне друзья! Особенно Казахстан, да и другие не лучше. Ну кроме батьки, и тот иногда юлит. А остальные про ОДКБ вспоминают только когда под ними стулья шатаются. А Армению и вообще давно пора исключить.