ТАСС: на встрече с партнёрами по ОДКБ Москва поднимет тему ударов западным оружием по территории РФ
На предстоящей встрече с партнерами по ОДКБ Москва поднимет тему ударов западным оружием дальнего радиуса действия по территории РФ. Она пройдет в конце текущего месяца в Казахстане, который с начала года и по настоящее время председательствует в этой международной организации.
Об этом агентству ТАСС сообщил неназванный информированный источник.
- заявил собеседник СМИ.
Он отметил, что 27 ноября президент России Владимир Путин прибудет с официальным визитом в Казахстан, после чего примет участие в сессии Совета коллективной безопасности, которая откроется в Астане на следующий день после его прибытия. В ходе встреч с казахстанскими официальными лицами глава российского государства намерен обговорить с союзниками все аспекты украинского кризиса.
Источник агентства отметил, что Россия и Казахстан связаны союзническими узами. Между нашими государствами подписано соглашение о взаимной помощи в случае внешней агрессии.
ОДКБ является региональным межгосударственным объединением, предназначенным для коллективной защиты участников от агрессивных действий других стран. Членами данной организации, помимо России и Казахстана, являются также Белоруссия, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.
На днях США и другие государства Запада сняли ограничения для ВСУ на удары западным дальнобойным оружием по российской территории.
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