Sky News: Британия не способна защититься от российских ракет

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Sky News: Британия не способна защититься от российских ракет

Великобритания в настоящее время не имеет защиты от ракетного вооружения ВС РФ. Об этом сообщает телеканал Sky News. В публикации отмечается, что причиной этому является многолетнее недофинансирование расходов на оборону.

После того, как премьер-министр Британии Стармер пообещал увеличить расходы на оборону собственной страны, неспособность Британии защитить себя от любых ракетных атак, должна стать очень тревожным сигналом для англичан

– говорится в публикации.



При этом подчеркивается, что нынешний премьер-министр страны Кир Стармер пообещал всерьез заняться проблемой увеличения расходов на оборону, чтобы довести их до 2,5% ВВП.

Однако редактор Sky News по безопасности и обороне Дебора Хайенс называет это намерение несколько запоздалым, поскольку многолетнее недофинансирование оборонной отрасли дает о себе знать самым печальным образом.

Примечательно, что, по мнению обозревателя, эта проблема характерна не только для Великобритании, но и для всех европейских стран Североатлантического альянса.

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что армия Соединенного Королевства неспособна принимать участие в боевых действиях высокой интенсивности более двух недель.

Добавим, что 21 ноября ВС РФ осуществили испытание БРСД «Орешник», нанеся удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
29 комментариев
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  1. Лимон Звание
    Лимон
    +3
    Сегодня, 17:13
    Великобритания в настоящее время не имеет защиты от ракетного вооружения ВС РФ.

    Можно подумать,что раньше имела?!))Всё отдали(продали чубвтым) что ли?
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:14
    Какие российские ракеты? Они с Илоном Маском не могут справится.Илон в свой сети прокомментировал рекламу ,одной англицкой автомобилестроительной компании принадлежащий Тата - Моторс ( Индия ) коротко ,как он может : Вы продаёте автомобили? laughing Реклама внизу.Англия это уже посмещище,глубизна жрёт их мозг.Это их проблемы ,не мешаем и наблюдаем.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 17:29
      Кто мне расскажет почему владельцы Альфабанка убежали из Англии при первой возможности,хотя им присудили по 20 000£ на карманные расходы в месяц.Вам не надоело дуть в эту дудку. laughing
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 17:18
    На самом деле - имеет. Просто отстаньте от России и не лезьте к ней со своими "планами Барбаросса". В могилу всё равно всё "заработанное" не утащить, и лучше поумерить личные аппетиты и наконец-то подумать о людях.
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 17:28
      Цитата: Уарабей
      Просто отстаньте от России и не лезьте к ней со своими "планами Барбаросса".

      Это всё правильно, но такова их сущность и они никогда от нас не отстанут, пока существуют. Никогда не станет хищник вегетарианцем.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 17:36
        Ну может настало время всё переосмыслить? Ведь те люди, которые всем этим рулят, обеспечены всеми благами и имеют такие их запасы, что скорее всего, даже не в силах ими воспользоваться в полных объемах. Ну цените то, что уже есть, благо пока есть возможность этим пользоваться на еще не вступившей в ядерный хаос, планете. Может стоит в шахматы играть шахматными фигурами на шахматной доске, а не на планете?
        1. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 17:39
          Цитата: Уарабей
          Ну может настало время всё переосмыслить?

          Кому и что переосмыслить?
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            0
            Сегодня, 17:40
            Тем, кто не дает России спокойно жить.
            1. guest Звание
              guest
              0
              Сегодня, 17:41
              Цитата: Уарабей
              Тем, кто не дает России спокойно жить.

              Им то с чего переосмысливать? Им лично мы как то угрожаем? К сожалению нет, а значит и причины что то переосмысливать тоже нет.
              1. Уарабей Звание
                Уарабей
                0
                Сегодня, 17:43
                Вот именно что не угрожаем. Так нафига пытаться изо всех сил менять эту ситуацию?
                1. guest Звание
                  guest
                  0
                  Сегодня, 17:46
                  Цитата: Уарабей
                  Так нафига пытаться изо всех сил менять эту ситуцию?

                  Проблема в том, что на западе мыслят абсолютно не как мы, и подобный вопрос там никому даже в голову не придёт.
                  1. Уарабей Звание
                    Уарабей
                    0
                    Сегодня, 17:50
                    Иной раз кажется, что это вообще не люди там за всех мыслят. Все эти гендерные многотипы, родитель1 - родитель2, отождествление себя с животными, со стульями и прочий бред, рождается не в головах людей, а в головах каких-то рептилоидов))
                    1. guest Звание
                      guest
                      0
                      Сегодня, 17:54
                      Цитата: Уарабей
                      Иной раз кажется, что это вообще не люди там за всех мыслят.

                      Согласен. Пару раз мне приходилось общаться с людьми имеющими определённый диагноз, так они тоже искренне уверены, что сумасшедшие это мы, а они здоровые.
                      1. Уарабей Звание
                        Уарабей
                        +1
                        Сегодня, 17:59
                        Ну и такой вариант исключать нельзя laughing
    2. БЭТ-МЕНТ Звание
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 18:08
      Бориса Джонсона нужно изловить и привести в Россию и судить за геноцид русского и украинского народа!
  4. spektr9 Звание
    spektr9
    -1
    Сегодня, 17:21
    Она вроде как с 90-х защитилась, ибо приняла себя деток олигархов и правительство, а это 100% щит от любой баллистической ракеты
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 17:24
      Песня была. Как хорошо там. Лепс и Тимати --- Я уеду жить в Лондон
  5. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 17:24
    должна стать очень тревожным сигналом для англичан

    Нагличане должны жить теперь всегда в тревоге, после их последних выходок. И хорошо было бы их так проучить, чтобы больше носа не высовывали из своего острова.
    1. guest Звание
      guest
      -6
      Сегодня, 17:29
      Цитата: kventinasd
      Нагличане должны жить теперь всегда в тревоге, после их последних выходок.

      Конечно должны, но как это реализовать? Не верят они в решительность нашего руководства.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:25
    «Британия не способна защититься от российских ракет» —

    — Если вы такие беззащитные, сидите на своём острове и не рыпайтесь ...
    (Гадить не надо и никто вас не тронет)
  7. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 17:31
    Sky News: Британия не способна защититься от российских ракет

    Ну, это то давно понятно.
    Не понятно другое. Какого хр ена вы тогда выёживаетесь?
    Бессмертными маклаудами себя возомнили?
    Так вы жизнь с голливудом не путайте, ибо чревато пепелищем родного очага. yes
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 18:23
      Цитата: К-50
      Так вы жизнь с голливудом не путайте

      Они уже давно живут в параллельной реальности, созданной Голливудом.
  8. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:33
    У всей Гейропы жиденькое потекло после....
  9. Комментарий был удален.
  10. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    +3
    Сегодня, 17:38
    Великобритания, будучи первой страной, подвергшейся угрозе баллистических ракет в 1944—1945 гг., первой начала поиск путей противодействия. Британия несколько раз (программа 1944 года, 1950, 1960) запускала проекты по ПРО, но ни один из них так и не был завершен. В конечном итоге в Британии пришли к выводу, что система ПРО - это безумно дорого и решили, что лучшая защита от ракет - это угроза ответного ядерного удара в ответ на нападение. После распада СССР страна полностью прекратила инвестиции в ПРО даже в научных целях.
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:17
    Великобритания в настоящее время не имеет защиты от ракетного вооружения ВС РФ.
    . Да ладно... а раньше у них такая, какая то надёжная защита была???
    Сказочники, блин... для легковерных и совсем тупых.
  12. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    +1
    Сегодня, 18:19
    А чего тогда ждать? Все ж взрослые люди знают и понимают,что всю эту западную сволоту не изменить. Они совершенно не понимают других языков кроме языка силы. ВВП не наука что ли,что тянуть резину смысла нет. Уже вытянул однажды,что Украину вооружили. Сейчас чего ждёт? Вооружения Европы?
  13. volgast1970 Звание
    volgast1970
    0
    Сегодня, 18:49
    Остались от Англии- снобизм и понты. Может треснуть по ним разок? Хотябы притухнут.
  14. ergh081 Звание
    ergh081
    0
    Сегодня, 18:50
    Поэтому бриты мечтают стравить Россию с Европой и/или США, чтобы потом стать великими и пограбить остатки. Нам надо подумать как нагнуть этого врага, и загнать эту чванливую нацию к себе на остров так, чтоб сидели и не рыпались.
  15. saygon66 Звание
    saygon66
    0
    Сегодня, 19:05
    - Строить противоракетную оборону дорого! Гораздо дешевле проплатить принимающих решение на ракетную атаку... Экономика!