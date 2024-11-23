Sky News: Британия не способна защититься от российских ракет
Великобритания в настоящее время не имеет защиты от ракетного вооружения ВС РФ. Об этом сообщает телеканал Sky News. В публикации отмечается, что причиной этому является многолетнее недофинансирование расходов на оборону.
– говорится в публикации.
При этом подчеркивается, что нынешний премьер-министр страны Кир Стармер пообещал всерьез заняться проблемой увеличения расходов на оборону, чтобы довести их до 2,5% ВВП.
Однако редактор Sky News по безопасности и обороне Дебора Хайенс называет это намерение несколько запоздалым, поскольку многолетнее недофинансирование оборонной отрасли дает о себе знать самым печальным образом.
Примечательно, что, по мнению обозревателя, эта проблема характерна не только для Великобритании, но и для всех европейских стран Североатлантического альянса.
Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что армия Соединенного Королевства неспособна принимать участие в боевых действиях высокой интенсивности более двух недель.
Добавим, что 21 ноября ВС РФ осуществили испытание БРСД «Орешник», нанеся удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
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