Украина ни при чём: показаны кадры блокировки пункта пропуска «Медика-Шегини» польскими фермерами

Началось анонсированное блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска «Медика — Шегини», который находится на польско-украинской границе







Польские фермеры вновь заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной. О новой акции аграриев из соседней страны сообщается в телеграм-канале Государственной таможенной службы Украины.— сообщает украинская погранслужба.Предварительно, акция польских аграриев продлится до конца этого года. Однако отмечается, что она может стать бессрочной в случае невыполнения требований фермеров к своему правительству и Брюсселю.Въезд через КПП в Польшу из Украины полностью перекрыт для всего грузового транспорта весом от 3,5 тонн, в обратную сторону пропускаются по одной фуре в час. При этом другой автотранспорт, включая автобусы, пересекает границу в обе стороны беспрепятственно. Сообщается, что на границе уже скопились около 150 большегрузов — в основном с украинскими регистрационными знаками.Однако окруженные грузовиками в образовавшейся пробке оказались зажатыми и другие машины — бензовозы, микроавтобусы и другой транспорт. Видео с заблокированным пропускным пунктом на границе с Украиной опубликовано в сети.Что примечательно, на этот раз польские фермеры протестуют вовсе не против ввоза в страну дешевого украинского продовольствия, которое еще и не соответствует стандартам качества Евросоюза, которые поляки вынуждены соблюдать, что приводит к удорожанию продукции. Протесты фермеров проходят по двум причинам, которые напрямую не касаются Украины — это повышение налогов для аграриев в 2024 году и планы ЕС подписать соглашение о свободной торговле с несколькими странами Южной Америки. Фермеры требуют не повышать налоги и не подписывать соглашение.Не пропускают украинские фуры польские активисты довольно оригинальным способом: они постоянно пешим ходом маршируют с национальными флагами по приграничному участку дороги № 28 перед КПП на территории своего государства.Польские пограничники и полиция в происходящее не вмешиваются, хотя фактически аграрии используют шантаж для оказания давления на власти. Ну и заодно не пропускают дешевую украинскую продукцию, хотя никаких претензий к своим конкурентам из соседней страны на этот раз вроде и не высказывают.