Украина ни при чём: показаны кадры блокировки пункта пропуска «Медика-Шегини» польскими фермерами

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Украина ни при чём: показаны кадры блокировки пункта пропуска «Медика-Шегини» польскими фермерами

Польские фермеры вновь заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной. О новой акции аграриев из соседней страны сообщается в телеграм-канале Государственной таможенной службы Украины.

Началось анонсированное блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска «Медика — Шегини», который находится на польско-украинской границе

— сообщает украинская погранслужба.



Предварительно, акция польских аграриев продлится до конца этого года. Однако отмечается, что она может стать бессрочной в случае невыполнения требований фермеров к своему правительству и Брюсселю.

Въезд через КПП в Польшу из Украины полностью перекрыт для всего грузового транспорта весом от 3,5 тонн, в обратную сторону пропускаются по одной фуре в час. При этом другой автотранспорт, включая автобусы, пересекает границу в обе стороны беспрепятственно. Сообщается, что на границе уже скопились около 150 большегрузов — в основном с украинскими регистрационными знаками.

Однако окруженные грузовиками в образовавшейся пробке оказались зажатыми и другие машины — бензовозы, микроавтобусы и другой транспорт. Видео с заблокированным пропускным пунктом на границе с Украиной опубликовано в сети.





Что примечательно, на этот раз польские фермеры протестуют вовсе не против ввоза в страну дешевого украинского продовольствия, которое еще и не соответствует стандартам качества Евросоюза, которые поляки вынуждены соблюдать, что приводит к удорожанию продукции. Протесты фермеров проходят по двум причинам, которые напрямую не касаются Украины — это повышение налогов для аграриев в 2024 году и планы ЕС подписать соглашение о свободной торговле с несколькими странами Южной Америки. Фермеры требуют не повышать налоги и не подписывать соглашение.

Не пропускают украинские фуры польские активисты довольно оригинальным способом: они постоянно пешим ходом маршируют с национальными флагами по приграничному участку дороги № 28 перед КПП на территории своего государства.



Польские пограничники и полиция в происходящее не вмешиваются, хотя фактически аграрии используют шантаж для оказания давления на власти. Ну и заодно не пропускают дешевую украинскую продукцию, хотя никаких претензий к своим конкурентам из соседней страны на этот раз вроде и не высказывают.

6 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    -2
    Сегодня, 17:11
    По ходу фермерам Е. С. пушной лис корячится, там и галлы и бриты на ушах, зато "райский сад".
  2. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 17:14
    Маршируют? Т.е. ходят строевым шагом... Странные фермеры...
  3. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 17:31
    Ничего страшного, начинается зима, аграриям делать нечего, можно и побузить от безделья,развеятся. Начнется посевная, выйдут на работы. Ни один крестьянин не бросит землю! Как бы плохо небыло. А стоило бы разок посевную пропустить, власти мигом бы перестали маятся фигней. Но т.к власти аксиому про фермера и землю тоже знают, то и не беспокоятся от слова вообще.
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 17:32
    Все верно. Быдло в автобусах ( для работы на панов)- пропускать. Грузы- не пропускать. Гусь свинье- не товарищ.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:15
    Фермеры требуют не повышать налоги и не подписывать соглашение.
    . Своя рубашка ближе к телу... ничего нового, в общем то.
  6. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 18:24
    Ну, так осенние сельхозработы в основном закончились. Чем ещё людям заниматься? Не дома же сидеть)))