Экс-главком ВСУ Залужный прогнозирует прорыв ВС РФ на фронте «после 2027 года»
Пребывающий в «почетной ссылке» послом Украины в Лондоне бывший главком ВСУ Валерий Залужный решил вписать и себя в «пантеон» предсказателей развития событий в российско-украинском конфликте.
Отставной украинский военачальник, а ныне вроде как дипломат, полагает, что российская армия сумеет осуществить мощный прорыв на фронте, но только после 2027 года. По его мнению, которое он высказал в интервью изданию «Украинская правда», к этому времени ВС РФ удастся накопить достаточное количество ресурсов и «технологических материалов». В своих прогнозах Залужный полагается на лично им разработанную теорию, объяснять подробности которой он не стал.
По словам Залужного, сейчас ситуация на фронте находится в состоянии стагнации, ни одна из конфликтующих сторон не готова и не способна к масштабному наступлению. А виной тому появление на поле боя все большего количества роботизированных систем.
Залужный считает, что в аккурат к названному им сроку армия России откажется от «агрессивного преодоления территории» и будет использовать «тактику измора», которая приведет к окончательному подрыву экономического и морального состояния ВСУ.
Ну, что-то совсем запутался украинский посол в Великобритании. Иначе как объяснить одновременно «тактику измора» и «мощный прорыв», который российские войска, по прогнозам Залужного, осуществят после 2027 года? Это вроде как две совершенно противоположные стратегии.
И еще одна ремарка, которая следует из заявления Залужного. Не верит, получается, бывший украинский военачальник, которого многие вообще прочили в президенты Украины вместо все более теряющего популярность (и уже утратившего легитимность) Зеленского, в победу ВСУ.
С другой стороны, такое высказывание экс-главкома ВСУ вполне объяснимо иными причинами. Украинский телеграм-канал «Легитимный» отмечает, что в кулуарах уже во всю говорят, что британцы раскручивают Залужного для замены Зеленского и устранения от власти Ермака.
С этой целью его отправляют на свои полигоны, где готовят украинских солдат, где Залужный говорит им правду о войне, что отличается от сладкой лжи Зеленского. Делают с ним фотосессии. Проводят с ним топовые встречи в присутствии СМИ и т. д. Это единственный посол Украины, который постоянно хайпит, постоянно на слуху, и о нём постоянно пишет западная пресса.
Тогда становится понятным и предсказание о прорыве ВС РФ фронта после 2027 года. Залужный явно намекает, что такое обязательно случится при Зеленском, а он, став президентом, подобного не допустит.
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