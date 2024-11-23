Экс-главком ВСУ Залужный прогнозирует прорыв ВС РФ на фронте «после 2027 года»

Пребывающий в «почетной ссылке» послом Украины в Лондоне бывший главком ВСУ Валерий Залужный решил вписать и себя в «пантеон» предсказателей развития событий в российско-украинском конфликте.Отставной украинский военачальник, а ныне вроде как дипломат, полагает, что российская армия сумеет осуществить мощный прорыв на фронте, но только после 2027 года. По его мнению, которое он высказал в интервью изданию «Украинская правда», к этому времени ВС РФ удастся накопить достаточное количество ресурсов и «технологических материалов». В своих прогнозах Залужный полагается на лично им разработанную теорию, объяснять подробности которой он не стал.По словам Залужного, сейчас ситуация на фронте находится в состоянии стагнации, ни одна из конфликтующих сторон не готова и не способна к масштабному наступлению. А виной тому появление на поле боя все большего количества роботизированных систем.Залужный считает, что в аккурат к названному им сроку армия России откажется от «агрессивного преодоления территории» и будет использовать «тактику измора», которая приведет к окончательному подрыву экономического и морального состояния ВСУ.Ну, что-то совсем запутался украинский посол в Великобритании. Иначе как объяснить одновременно «тактику измора» и «мощный прорыв», который российские войска, по прогнозам Залужного, осуществят после 2027 года? Это вроде как две совершенно противоположные стратегии.И еще одна ремарка, которая следует из заявления Залужного. Не верит, получается, бывший украинский военачальник, которого многие вообще прочили в президенты Украины вместо все более теряющего популярность (и уже утратившего легитимность) Зеленского, в победу ВСУ.С другой стороны, такое высказывание экс-главкома ВСУ вполне объяснимо иными причинами. Украинский телеграм-канал «Легитимный» отмечает, что в кулуарах уже во всю говорят, что британцы раскручивают Залужного для замены Зеленского и устранения от власти Ермака.С этой целью его отправляют на свои полигоны, где готовят украинских солдат, где Залужный говорит им правду о войне, что отличается от сладкой лжи Зеленского. Делают с ним фотосессии. Проводят с ним топовые встречи в присутствии СМИ и т. д. Это единственный посол Украины, который постоянно хайпит, постоянно на слуху, и о нём постоянно пишет западная пресса.Тогда становится понятным и предсказание о прорыве ВС РФ фронта после 2027 года. Залужный явно намекает, что такое обязательно случится при Зеленском, а он, став президентом, подобного не допустит.