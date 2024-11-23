Экс-главком ВСУ Залужный прогнозирует прорыв ВС РФ на фронте «после 2027 года»

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Экс-главком ВСУ Залужный прогнозирует прорыв ВС РФ на фронте «после 2027 года»

Пребывающий в «почетной ссылке» послом Украины в Лондоне бывший главком ВСУ Валерий Залужный решил вписать и себя в «пантеон» предсказателей развития событий в российско-украинском конфликте.

Отставной украинский военачальник, а ныне вроде как дипломат, полагает, что российская армия сумеет осуществить мощный прорыв на фронте, но только после 2027 года. По его мнению, которое он высказал в интервью изданию «Украинская правда», к этому времени ВС РФ удастся накопить достаточное количество ресурсов и «технологических материалов». В своих прогнозах Залужный полагается на лично им разработанную теорию, объяснять подробности которой он не стал.



По словам Залужного, сейчас ситуация на фронте находится в состоянии стагнации, ни одна из конфликтующих сторон не готова и не способна к масштабному наступлению. А виной тому появление на поле боя все большего количества роботизированных систем.

Залужный считает, что в аккурат к названному им сроку армия России откажется от «агрессивного преодоления территории» и будет использовать «тактику измора», которая приведет к окончательному подрыву экономического и морального состояния ВСУ.

Ну, что-то совсем запутался украинский посол в Великобритании. Иначе как объяснить одновременно «тактику измора» и «мощный прорыв», который российские войска, по прогнозам Залужного, осуществят после 2027 года? Это вроде как две совершенно противоположные стратегии.

И еще одна ремарка, которая следует из заявления Залужного. Не верит, получается, бывший украинский военачальник, которого многие вообще прочили в президенты Украины вместо все более теряющего популярность (и уже утратившего легитимность) Зеленского, в победу ВСУ.

С другой стороны, такое высказывание экс-главкома ВСУ вполне объяснимо иными причинами. Украинский телеграм-канал «Легитимный» отмечает, что в кулуарах уже во всю говорят, что британцы раскручивают Залужного для замены Зеленского и устранения от власти Ермака.

С этой целью его отправляют на свои полигоны, где готовят украинских солдат, где Залужный говорит им правду о войне, что отличается от сладкой лжи Зеленского. Делают с ним фотосессии. Проводят с ним топовые встречи в присутствии СМИ и т. д. Это единственный посол Украины, который постоянно хайпит, постоянно на слуху, и о нём постоянно пишет западная пресса.

Тогда становится понятным и предсказание о прорыве ВС РФ фронта после 2027 года. Залужный явно намекает, что такое обязательно случится при Зеленском, а он, став президентом, подобного не допустит.

19 комментариев
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  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +6
    Сегодня, 18:23
    Парнишечка оптимист, сидя в Лондоне и имея домишко, в Чили)))
  2. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    +2
    Сегодня, 18:29
    Его реально контузило,контуженный дипломат это то,что доктор прописал...
  3. Hwostatij Звание
    Hwostatij
    -1
    Сегодня, 18:32
    В своих прогнозах Залужный полагается на лично им разработанную теорию, объяснять подробности которой он не стал.

    Ну все, раз Залужный теорию разработал - остается только поверить и разойтись - этот деятель точно не соврет.
    1. alexbor Звание
      alexbor
      0
      Сегодня, 19:12
      раз Залужный теорию разработал

      балабол
  4. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 18:33
    Молчал, молчал и разговорился не на шутку. С чего бы это...
    Решил о себе напомнить или это уже намёк на предвыборную гонку. what
  5. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 18:36
    Несколько не в тему, но информация того стоит.
    Источник в Министерстве обороны России подтвердил снятие генерал-полковника Геннадия Анашкина с должности командующего группировкой войск «Юг».
    Уточняется, что подобное решение связано с плановой ротацией кадров. Собеседник агентства РБК назвал Анашкина заслуженным командующим, имеющий огромный боевой опыт. Источник отметил, что генерал-полковник участвовал в специальной военной операции (СВО) с первых ее дней, а также руководил соединениями и объединениями в других операциях, включая миротворческие.

    И расшифровка подоплёки события от аналитического ТГ-канала "Рыбарь".
    О снятии с должности Геннадия Анашкина

    Смена командования группировки Юг, о которой сейчас пишут в Сети, — это действительно следствие проблем на Северском направлении.
    Белогоровка, Григоровка, Серебрянка, Золотаревка, Верхнекаменское, Выемка — эти населённые пункты стали уже синонимом лжи и неоправданных потерь.
    Причём, о проблемах там не писал только ленивый: в целом, системе потребовалось около двух месяцев, чтобы на них среагировать должным образом.

    Хочется верить, что настолько радикальные изменения действительно послужат поводом для оздоровления военной системы и приведут к формированию новых подходов как к планированию, так и ведению боевых действий.
  6. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 18:37
    Можно расслабиться и ждать 2027 года hi
  7. alexandreII Звание
    alexandreII
    0
    Сегодня, 18:38
    Ого,а что не после 30-го..
  8. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    -1
    Сегодня, 18:40
    А меня флаги ихние умилили..Символ больных с синдромом Дауна и порвать зад на британский флаг...
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 18:42
    Его бы не в Лондон послом ,а в Вашингтон чтоб соответствовал своей фамилии. . . hi
    1. German Titov Звание
      German Titov
      -1
      Сегодня, 18:57
      Таки да. Пусть бы свою стратегию из-за лужи и "ванговал"."Бают" он поклонник стратегической мысли Герасимова.
  10. Сибирский цирюльник Звание
    Сибирский цирюльник
    0
    Сегодня, 18:43
    " Украинская правда"...
    Мои тапки разинули рты))
  11. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 18:50
    Кто про что, а я про орехи. wink

    Начинает поступать информация о результатах удара по заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Территория завода закрыта и оцеплена, но очевидцы утверждают, что цеха, по которым пришлись удары кинетической плазмы, превратились в полные руины, причем, не только наземные их части, но и подземные сооружения. Удар каждой боеголовки по выделенной энергии был сопоставим с парой ФАБ-9000 (не путать с ОДАБ-9000 или АВБПМ).

    Удары были настолько высоко энергетическими, что бетон и кирпич, используемые при их постройке, просто раскрошен в мелкую фракцию. Глубина поражения составила десятки метров.
    Ещё вчера на территорию завода под охраной срочно прибыло несколько групп американцев и британцев, которые обследуют руины.

    Источник в окружении Кличко сообщил, что этот удар вызвал шок на Банковой. Там быстро сообразили, что применение такого оружия против подземных убежишь, казавшихся всё это время надёжными укрытиями, превратит их в коллективные могилы.
    1. German Titov Звание
      German Titov
      0
      Сегодня, 19:01
      Как бальзам на душу. А то фотка в сети гуляла, что Виталька банкой огурцов одну ракету "заземлил". Он же "могет, он чемпион".
  12. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 18:50
    Странные товарищи, прогнозисты до 27-30 годов. Они наверное не задаются вопросом, надо ли сторонним силам продолжение конфликта и трата средств на него. Хотят ли они дальнейшей эскалации, вплоть до ударов ЯО. Нужны ли какие то прорывы, или всё может решится устранением неудобных лиц и переговорами на взаимовыгодных условиях и.т.д и.т.п. request
  13. bbb Звание
    bbb
    +1
    Сегодня, 18:51
    Украина до 27-го не доживет.
  14. nobody75 Звание
    nobody75
    0
    Сегодня, 18:56
    Этот самый прорыв во всю идет... Только заметить это могут "не только лишь все". Мало кто это может. По окончаниии войны аналитическую статью напишу.
    С Уважением
  15. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 19:09
    Экс-главком ВСУ Залужный прогнозирует

    Так и хочется с его неугомонностью поменять в его фамилии букву "Ж" на "П"
  16. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    0
    Сегодня, 19:12
    Цитата: Товарищ Берия
    Там быстро сообразили, что применение такого оружия против подземных убежишь, казавшихся всё это время надёжными укрытиями, превратит их в коллективные могилы.

    Скорее всего именно так, т.к. если даже не разрушит само убежище, то как минимум замурует его и нарушит коммуникации, что при сильном заглублении равносильно смерти. Ну а если не сильно заглубленное, то тем более превратит в фарш.