После прилёта «Орешника» руководство «Южмаша» не комментирует перспективу производства ракетных двигателей РД-843 для стран НАТО

10
После прилёта «Орешника» руководство «Южмаша» не комментирует перспективу производства ракетных двигателей РД-843 для стран НАТО

На «Южмаше» до прилёта «Орешника»


В Днепре (переименованном Днепропетровске) продолжается разбор завалов на месте прилётов боевых блоков российской гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник». Напомним, что удар этой перспективной российской ракетой в рамках испытаний в боевых условиях был нанесён в начале шестого утра 21 ноября.



По поступающим из Днепропетровска сведениям, наибольшие разрушения в результате удара «Орешником» были нанесены производственным площадкам завода, включая сборочные цеха двигателей для баллистических ракет. В результате попаданий блоков российской БРСД уничтожены технологическая линия и комплектующие для производства ракетных двигателей, на которые киевский режим делал особую ставку.

Если учесть, что Зеленский ранее фактически выдвигал ультиматум на встрече с Трампом (до его второго избрания) – «либо Украину примут в НАТО, либо у Украины может появиться ядерное оружие», нельзя исключать того, что ракетные двигатели на «Южмаше» собирались в том числе для последующего оснащения ими средств доставки ядерного заряда. Как вариант – та самая «грязная бомба/боеголовка», о которой говорилось и официальными лицами.

Также сообщается о поражении «Орешником» основного производственно-технологического здания вместе с его содержимым. Речь идёт о промплощадке, которая находится на пересечении улиц Криворожская и Макарова.

Лица, называющие себя в сети сотрудниками предприятия, заявляют, что на месте некогда работавших цехов - руины, как после землетрясения.

На данный момент спутниковые снимки результатов российского удара по Южному машиностроительному заводу, которые могли бы подтвердить или опровергнуть эту информацию, не публикуются.

Примечательно, что в середине сентября руководство «Южмаша» объявляло, что продолжит до 2027 года производить ракетные двигатели РД-843 для европейской компании Avio. В европейской терминологии двигатель этот носит наименование MEA. Компания представлена заводами во Франции и Италии. Она занимается производством ракет, космических аппаратов (в том числе спутников-шпионов для Франции и других стран НАТО).

Сентябрьское заявление от руководства предприятия в Днепре:

На среднесрочную перспективу - 2025-2027 годы - «Южмаш» заказами от европейцев обеспечен.

После прилёта «Орешника» руководство «Южмаша» не комментирует ситуацию со способностью дальнейшего производства ракетных двигателей РД-843 для реализации программ стран НАТО.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    +1
    Сегодня, 18:51
    проследить
    если будет завоз вывоз повторить "лещину" lol
  2. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +3
    Сегодня, 18:53
    Там уже с работников бронь снимают, т.к. теперь безработные они. Ну это кто не на смене был тогда, посчастливилось.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 19:09
      То что попало хорошо в этом сомнения нет. Инфу чубатые секрктят,просачиваются от местных,что трясло при ударах не по-детски! Да и еще на след.день были прилеты ,,искандера,,.Кинека страшная сила!
      1. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        0
        Сегодня, 19:14
        Один "Орешник", это как три десятка "Кинжалов" сразу. И обещание ударить по центрам принятия решений после воспитания "Орешником" приобретает совершенно новое звучание. Тщательно засекреченная информация о последствиях по "Южмашу" прорывается наружу.

        Цеха, по которым пришлись удары кинетической плазмы, превратились в полные руины, причем и подземные сооружения тоже. Удары были настолько высоко энергетическими, что бетон и кирпич просто раскрошило в мелкую фракцию. Глубина поражения составила десятки метров,– сообщает "Рамзай".
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 19:12
      Олеся Леся
      ......теперь безработные они.

      После прилёта «Орешника» руководство «Южмаша» не комментирует ситуацию

      Не надо печалиться, в оставшихся помещениях можно поставить швейные машины с ножным приводом и шить вышиванки. При том мужчин можно скрутить и отправить в ТЦК, а женщины будут педали крутить.
  3. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 19:01
    На данный момент спутниковые снимки результатов российского удара по Южному машиностроительному заводу, которые могли бы подтвердить или опровергнуть эту информацию, не публикуются.



    Скоро распогодится и тогда.......
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      0
      Сегодня, 19:05
      Повторный запуск «Орешника» или подобных баллистических ракет может произойти уже в ближайшие дни.
      /американский Институт изучения войны (ISW)/
    2. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      0
      Сегодня, 19:05
      Днепропетровск на спутнике Sentinel накрыла облачность
  4. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 19:09
    Был ли на южмаше гептил? Если да, в результате взрыва, наверное, местность окружающая для жизни и работы непригодна теперь. Да и какая там жизнь, в салорейхе!
  5. U-58 Звание
    U-58
    0
    Сегодня, 19:13
    Вообще, Южмаш жалко.
    Довольно давненько-конец 80-х- мои тогдашние начальники были там в командировке. И как раз на двигательном производстве.
    Вернулись они, будучи буквально потрясёнными техническим оснащением завода, количеством СЧПУ и другого прогрессивного оборудования, реализацией новых на то время технологических процессов.
    В СССР это был лучший ракетный завод.
    И вот теперь что?
    Да вот то, что имеем...