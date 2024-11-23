После прилёта «Орешника» руководство «Южмаша» не комментирует перспективу производства ракетных двигателей РД-843 для стран НАТО
В Днепре (переименованном Днепропетровске) продолжается разбор завалов на месте прилётов боевых блоков российской гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник». Напомним, что удар этой перспективной российской ракетой в рамках испытаний в боевых условиях был нанесён в начале шестого утра 21 ноября.
По поступающим из Днепропетровска сведениям, наибольшие разрушения в результате удара «Орешником» были нанесены производственным площадкам завода, включая сборочные цеха двигателей для баллистических ракет. В результате попаданий блоков российской БРСД уничтожены технологическая линия и комплектующие для производства ракетных двигателей, на которые киевский режим делал особую ставку.
Если учесть, что Зеленский ранее фактически выдвигал ультиматум на встрече с Трампом (до его второго избрания) – «либо Украину примут в НАТО, либо у Украины может появиться ядерное оружие», нельзя исключать того, что ракетные двигатели на «Южмаше» собирались в том числе для последующего оснащения ими средств доставки ядерного заряда. Как вариант – та самая «грязная бомба/боеголовка», о которой говорилось и официальными лицами.
Также сообщается о поражении «Орешником» основного производственно-технологического здания вместе с его содержимым. Речь идёт о промплощадке, которая находится на пересечении улиц Криворожская и Макарова.
Лица, называющие себя в сети сотрудниками предприятия, заявляют, что на месте некогда работавших цехов - руины, как после землетрясения.
На данный момент спутниковые снимки результатов российского удара по Южному машиностроительному заводу, которые могли бы подтвердить или опровергнуть эту информацию, не публикуются.
Примечательно, что в середине сентября руководство «Южмаша» объявляло, что продолжит до 2027 года производить ракетные двигатели РД-843 для европейской компании Avio. В европейской терминологии двигатель этот носит наименование MEA. Компания представлена заводами во Франции и Италии. Она занимается производством ракет, космических аппаратов (в том числе спутников-шпионов для Франции и других стран НАТО).
Сентябрьское заявление от руководства предприятия в Днепре:
После прилёта «Орешника» руководство «Южмаша» не комментирует ситуацию со способностью дальнейшего производства ракетных двигателей РД-843 для реализации программ стран НАТО.
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