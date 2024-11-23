Немецкая газета: Германия поставила Украине только 6,5 процентов обещанных бронемашин MRAP

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Немецкая газета: Германия поставила Украине только 6,5 процентов обещанных бронемашин MRAP

Крупнейшая немецкая ежедневная иллюстрированная газета-таблоид «Бильд» (Bild) фактически уличила во лжи правительство своей страны и лично канцлера Олафа Шольца. Ранее глава кабмина Германии, его министры неоднократно похвалялись тем, что стоят на втором месте после США по объему военной помощи Украине. К слову, этим Шольц, в частности, объяснял и отказ в просьбах Киева поставить ВС ВСУ дальнобойные ракеты «Таурус» из запасов бундесвера.

Немецкое издание выяснило, что слова канцлера сильно расходятся с делом. Оказалось, что в этом году Германия поставила Украине только 6,5% обещанных бронемашин. Правда, речь идет только о тяжелых колесных бронемашинах с усиленной противоминной защитой MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). Хотя не исключено, что и с другой техникой дела обстоят близко к этой статистике: обещать — это не значит обязательно сделать.



Ранее Берлин обещал предоставить для нужд ВСУ 400 данных бронемашин до конца этого года. Однако на деле было поставлено всего 26 штук. Остальное Министерство обороны ФРГ вновь только обещает предоставить в течение следующего года. Для этого уже выделено 315 миллионов евро.

Причина задержки поставок MRAP Киеву якобы в «несвоевременном разрешении США на экспорт автомобильных комплектующих», а также неназванных проблемах у немецкого производителя — компании Flensburger Fahrzeugbau.

Однако и с планами поставок на Украину данных бронемашин в следующем году могут возникнуть проблемы. После недавнего развала правящей «светофорной коалиции» в бундестаге, до конца года действующее правительство Шольца может уйти в отставку. После этого последует роспуск бундестага и новые выборы в январе следующего года. Не факт, что Шольц сумеет вновь стать канцлером, соответственно, сменятся и министры, в том числе глава Минобороны.

Какие решения будет принимать новый кабмин и канцлер по поводу поддержки Украины, неизвестно. Ведь именно отказ теперь уже бывшего министра финансов ФРГ Кристиана Линднера (СвДП) увеличить финансовую помощь Киеву в следующем году, после чего Шольц его уволил, и привел к внутриполитическому кризису. Более того, бывший глава немецкого Минфина подготовил проект бюджета, в котором предлагалось вдвое сократить финансовую поддержку Украины в 2025 году — с восьми до четырех миллиардов евро.

6 комментариев
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  1. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 19:39
    Казуистика. Написали бы, что обещали 26, так и было бы 100 %. laughing
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +1
      Сегодня, 19:44
      Шольц точно не будет следующим канцлером , а вот Писториус вполне может стать снова министром обороны . Это при условии , если после выборов создадут коалицию из Христианских демократов и социал демократов . Уже сейчас ясно , что Шольц войдет в историю как самый непопулярный канцлер .
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:51
    Так то не мало стран снабжают кукуевских всяким разным, но... не в коня корм.
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 19:54
    А там бюрократия, видимо, тоже присутствует))
    1. Комментарий был удален.
  4. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 20:17
    Не факт что ливерная колбаса не пройдет на второй срок. Очень много будет зависеть от политики Трампа по окраине и от продвижения наших солдат на фронте. Шольц ведь не дал "таурусы" Украине, это может оценить Трамп положительно и помочь продвинуться ему как сподвижнику. Там очень напряженная борьба как в покере при солидных ставках.
  5. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Сегодня, 21:21
    Какие решения будет принимать новый кабмин и канцлер по поводу поддержки Украины, неизвестно.

    Известно! Такие, какие прикажут. Канцлер-акт еще действует.