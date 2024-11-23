Немецкая газета: Германия поставила Украине только 6,5 процентов обещанных бронемашин MRAP
Крупнейшая немецкая ежедневная иллюстрированная газета-таблоид «Бильд» (Bild) фактически уличила во лжи правительство своей страны и лично канцлера Олафа Шольца. Ранее глава кабмина Германии, его министры неоднократно похвалялись тем, что стоят на втором месте после США по объему военной помощи Украине. К слову, этим Шольц, в частности, объяснял и отказ в просьбах Киева поставить ВС ВСУ дальнобойные ракеты «Таурус» из запасов бундесвера.
Немецкое издание выяснило, что слова канцлера сильно расходятся с делом. Оказалось, что в этом году Германия поставила Украине только 6,5% обещанных бронемашин. Правда, речь идет только о тяжелых колесных бронемашинах с усиленной противоминной защитой MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). Хотя не исключено, что и с другой техникой дела обстоят близко к этой статистике: обещать — это не значит обязательно сделать.
Ранее Берлин обещал предоставить для нужд ВСУ 400 данных бронемашин до конца этого года. Однако на деле было поставлено всего 26 штук. Остальное Министерство обороны ФРГ вновь только обещает предоставить в течение следующего года. Для этого уже выделено 315 миллионов евро.
Причина задержки поставок MRAP Киеву якобы в «несвоевременном разрешении США на экспорт автомобильных комплектующих», а также неназванных проблемах у немецкого производителя — компании Flensburger Fahrzeugbau.
Однако и с планами поставок на Украину данных бронемашин в следующем году могут возникнуть проблемы. После недавнего развала правящей «светофорной коалиции» в бундестаге, до конца года действующее правительство Шольца может уйти в отставку. После этого последует роспуск бундестага и новые выборы в январе следующего года. Не факт, что Шольц сумеет вновь стать канцлером, соответственно, сменятся и министры, в том числе глава Минобороны.
Какие решения будет принимать новый кабмин и канцлер по поводу поддержки Украины, неизвестно. Ведь именно отказ теперь уже бывшего министра финансов ФРГ Кристиана Линднера (СвДП) увеличить финансовую помощь Киеву в следующем году, после чего Шольц его уволил, и привел к внутриполитическому кризису. Более того, бывший глава немецкого Минфина подготовил проект бюджета, в котором предлагалось вдвое сократить финансовую поддержку Украины в 2025 году — с восьми до четырех миллиардов евро.
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