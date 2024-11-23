Украинский военный обозреватель: фланги ВСУ у Великой Новоселки посыпались

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Украинский военный обозреватель: фланги ВСУ у Великой Новоселки посыпались

Украинские источники заявляют о том, что подразделения ВСУ в Великой Новоселке близки к критической ситуации. То, что называлось Времевским выступом, который украинская армия пыталась использовать как плацдарм для прорыва на Крым, теперь превращается в огневой мешок для ВСУ.

Украинский военный обозреватель Б.Мирошников пишет, что фланги украинских войск вокруг Великой Новоселки посыпались. По его словам, российская армия подходит к селу Новый Комар, что создаёт явную угрозу для окружения группировки ВСУ с севера. Через упомянутый Новый Комар проходит ключевая для снабжения украинского гарнизона на том, что осталось к настоящему моменту от Времевского выступа, дорога. Соответственно, при перерезании этой дороги гарнизон противника потеряет снабжение и может повторить судьбу, например, гарнизона в Селидово или Угледаре.



Но российские войска движутся ещё и со стороны ранее освобожденного Ровнополя. Севернее проходит ещё одна дорога на Великую Новоселку. При перерезании этой дороги украинские военные на Времевском выступе окажутся в полном окружении.



Мирошник:

"Там может повториться Угледар. И сразу после Великой Новоселки просядет Гуляйполе, а там и Орехов".

Ранее российская армия освободила Берестки к северу от Кураховского водохранилища и движется к Старым Тернам, что создаёт для противника угрозу окружения в Курахово.
9 комментариев
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  1. Orange-Bigg Звание
    Orange-Bigg
    +4
    Сегодня, 20:52
    Ну Великая Новоселка при всём к ней уважении большое село,но никак не сравнится в качестве опорника с Авдеевкой,Часовом Яром или Торецком.Да и после неё сплошная степь.

    Российские войска продвинулись широким фронтом у Великой Новосёлки: западнее Золотой Нивы и Шахтёрского на участке шириной до 13 км на глубину до 5 км.
    Севернее Ясной Поляны российские войска продвинулись вдоль лесополос на глубину до 2 км.
    "Русские развивают успех восточнее реки Мокрые Ялы. Сейчас из Шахтерского района они вышли на достаточно сильные опорные пункты, пройдя где-то 5 км", - пишет медийный боевик "Мучной".
    Севернее Раздольного российские войска смогли прорваться почти до трассы Великая Новоселка-Богатырь и почти ее перерезать".

    https://t.me/RVvoenkor/81232
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Сегодня, 20:55
    Всё как надо. И побольше бы таких больших и малых котлов где варят сырское мясо. Честь и хвала штурмовикам от командира до солдата и помогающим им подразделениям всех направлений.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +2
      Сегодня, 20:58
      Российские войска в «кармане» южнее Курахово прорвались к Романовке, разрезая силы ВСУ, находящиеся в полуокружении.
      Это признают ВСУшники и отражает на карте военно-аналитичесаий ресурс Deep State.
      Теперь русские «пытаются через этот коридор забрасывать пехоту в деревню», сообщает офицер ВСУ с позывным «Алекс». Также идут тяжелые бои уже за соседнюю Ильинку, добавил он.
      "На севере от города в районе Берестков ВСУ еще присутствуют в северной части, русские продвигаются на запад. закрепляются у Романовки тем самым отрезали наши опорники в Ильинке и Елизаветовке. Один путь, это прорываться с боями к нашим казакам выше, пока это не начало сыпаться и образовывать 2 котла", - пишет другой ВСУшник.
      Тем временем горловина этого полукотла стала меньше четырех километров (3,88 км, судя по карте DS).
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 21:34
      Удачи нашим воинам! Только они нас радуют. А не их бывшие министры с замами,танкодромами и дворцами
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 21:39
        Я Вас понял. Главное хорошую весть опошлить чем-то накинутым на вентилятор.
  3. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 21:00
    Украинская армия с каждым днем теряет все больше населенных пунктов
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +3
      Сегодня, 21:08
      По данным пентагоновского паблика Liveuamap по состоянию на утро 22 ноября, уже больше половины Часова Яра, расположенного на «царь-горе», освобождено армией России.Самостийные паблики и Зе-говоруны, вроде Свитана и Кривоноса, утром 22 ноября выдали печальку: «Новости о „Часике“ так себе. Россияне закрепились на окраинах огнеупорного завода и продолжают в лобовую продавливать украинскую оборону… все очень плохо». Стало известно, что для удержания позиций возле Часовояровского огнеупорного комбината боевики перебросили туда свой стратегический резерв из числа элитных подразделений, сообщает ТАСС.По последним данным от надежных источников, начались ожесточенные бои уже внутри производственных помещений. На чате 93-й бригады «Холодный Яр» говорится, что утром 22 ноября сражение велось за цех № 3, причем часть укровояк отходит в цех № 4 за «железку», но он намного меньше. Главная проблема для захисников заключается в том, что российские бойцы «ПТУРят» их опорники из захваченных напротив высоток и просачиваются в район мастерских цеха № 5 со стороны «ставок Северный».

      Понятно, что эта информация мало что кому говорит, но, судя по воплям бандеровцев с «мест», завод уже зажат русскими штурмовиками с двух сторон, а оборона «хероев» дезорганизована.
  4. Комментарий был удален.
  5. Rage66 Звание
    Rage66
    +2
    Сегодня, 21:17
    При всем уважении к Великой Новоселовке, хочется видеть на ее месте Днепропетровск, Николаев , Харьков и тому подобные населенные пункты hi
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 21:40
      Тогда все в Армию.Посмотрим как наши возможности совпадают с нашими желаниями.