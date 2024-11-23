Советник главы офиса Зеленского: «Никакого «Орешника» у России не существует»
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В офисе Зеленского сделали очередное заявление, позволяющее судить о новых гранях неадекватности так называемых властей Украины. Речь идёт о заявлении советника главы офиса Подоляка.
По его словам, никакого "Орешника" у России "не существует".
Подоляк:
"Нет у России никаких "Орешников". Это кто-то неадекватный выдумывать себе такие названия".
По "глубокой уверенности" Подоляк считает, что удар по Днепру (переименованный Днепропетровск) наносился "межконтинентальным баллистическим оружием".
Подоляк заявил, что "известно, сколько такого оружия у России и что его применение обнуляет любые договорённости".
О таких "договорённостях" идёт речь, Подоляк не пояснил.
При этом человек, который по должности что-то советует главе офиса Зеленского, противоречит даже ГУР Украины, ранее признавшего наличие БРСД "Орешник" у России. Это говорит о том, что в верхушке Украины нет единства даже на уровне риторики.
Напомним, что в результате удара гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности по "Южмашу" среди прочего уничтожены мощности, на которых шло создание ракетных двигателей РД-843 в интересах стран НАТО.
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