Советник главы офиса Зеленского: «Никакого «Орешника» у России не существует»

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Советник главы офиса Зеленского: «Никакого «Орешника» у России не существует»

В офисе Зеленского сделали очередное заявление, позволяющее судить о новых гранях неадекватности так называемых властей Украины. Речь идёт о заявлении советника главы офиса Подоляка.

По его словам, никакого "Орешника" у России "не существует".



Подоляк:

"Нет у России никаких "Орешников". Это кто-то неадекватный выдумывать себе такие названия".

По "глубокой уверенности" Подоляк считает, что удар по Днепру (переименованный Днепропетровск) наносился "межконтинентальным баллистическим оружием".

Подоляк заявил, что "известно, сколько такого оружия у России и что его применение обнуляет любые договорённости".

О таких "договорённостях" идёт речь, Подоляк не пояснил.

При этом человек, который по должности что-то советует главе офиса Зеленского, противоречит даже ГУР Украины, ранее признавшего наличие БРСД "Орешник" у России. Это говорит о том, что в верхушке Украины нет единства даже на уровне риторики.

Напомним, что в результате удара гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности по "Южмашу" среди прочего уничтожены мощности, на которых шло создание ракетных двигателей РД-843 в интересах стран НАТО.
28 комментариев
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  1. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 22:54
    его применение обнуляет любые договорённости

    Обнуляет ли это договоренности не ликвидировать украинских чиновников и политиков?
    1. хрыч Звание
      хрыч
      +1
      Сегодня, 23:32
      Ждали ядерный ответ, возможно что-то посейдонообразное, но получили демонстрацию Стрел Богов. Полная неожиданность для всех! Еще и после демонстративного открытия базы (уже бесполезной) ПРО в Польше.
  2. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +7
    Сегодня, 22:55
    Тут должна быть фраза Лаврова... похоже , даже когда будут вести на виселицу , они будут рассказывать про перемогу и виселицы не существует
    . Это или уже психический сдвиг или циничность в абсолюте.
    1. Магнетар Звание
      Магнетар
      +1
      Сегодня, 23:07
      Цитата: Скобаристан
      Это или уже психический сдвиг или циничность в абсолюте.

      Это отчаяние.
      1. хрыч Звание
        хрыч
        +1
        Сегодня, 23:26
        Цитата: Магнетар
        Это отчаяние.
        Пока еще отрицание - первый этап модели Кюблера-Росса (пять этапов принятия смертельной болезни пациентом).
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 23:54
        Цитата: Магнетар
        Цитата: Скобаристан
        Это или уже психический сдвиг или циничность в абсолюте.

        Это отчаяние.

        Или дремучая тупость.
        В принципе, стоит ли удивляться после того, что они хором орали о том,что никакого Крымского моста нет, но уже в течении нескольких лет вынашивают планы разрушения того, что по их мнению не существует.
    2. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Сегодня, 23:23
      Цитата: Скобаристан
      Это или уже психический сдвиг или циничность в абсолюте.

      Если 30 лет из каждого утюга тебе твердят, что РФ ничего не может, а Украина это единственная республика в СССР которая что то делала, то и не так думать начнешь. Они сами себя 30 лет зомбировали. Достаточно было находясь в например Турции включить Украинский канал.
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 22:57
    Ну что тут скажешь? Отрицать очевидное могут не только лишь все. Мало кто может это делать. smile
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 23:48
      Кстати, предлагаю вниманию публики ещё одного эксперта, это всем известный своими обзорами в СМИ Германии по теме боевых действий на Украине немец Рёпке. Намедни он внезапно стал большим спецом по толкованию движений пальцев ВВП. Такое тоже могут не только лишь все. lol Внимание, ниже его умопомрачительное экспертное заключение, появившееся в издании "BILD на русском":
      Путин ни разу не пошевелил руками или пальцами во время обращения.

      В четверг вечером Владимир Путин выступил с видеообращением (https://t.me/BILD_Russian/20019), заявив, что по городу Днепр ударила новейшая ракета средней дальности «Орешник». Речь продлилась 7 минут 45 секунд. Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке отмечает, что за всё это время диктатор не разу не пошевелил руками или пальцами, они были будто приклеены к столу.
      «Эти кадры показали, что Путин угрожает всему миру, а сам не может ни разу пошевелить собственными руками», — резюмирует Рёпке.
  4. михаилл Звание
    михаилл
    +2
    Сегодня, 23:02
    По "глубокой уверенности" Подоляк считает, что удар по Днепру (переименованный Днепропетровск) наносился "межконтинентальным баллистическим оружием".

    Значит, предупрежденное о пуске МБР, НАТО просто кинуло вас. Пуски МБР отслеживаются системами раннего предупреждения и всегда согласуются, во избежание ответно-встречного удара.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +2
      Сегодня, 23:16
      .По "глубокой уверенности" Подоляк считает, что удар по Днепру (переименованный Днепропетровск) наносился "межконтинентальным баллистическим оружием".


      От Капустина Яра до Днепропетровска 800 км.Какая тут может быть МБР?Он представляет себе какой Элипс должен был получиться по высоте полета ракеты?
  5. Комментарий был удален.
  6. faterdom Звание
    faterdom
    +4
    Сегодня, 23:05
    Когда падаляк встретится таки с Орешником, то поймет что был неправ. Но никому об этом уже не расскажет. Потому что договоренности.
  7. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 23:06
    Советник главы офиса Зеленского: «Никакого «Орешника» у России не существует»
    да-да-да
    видео удара по южмашу сделано на "мосфильме", мы в курсе
  8. Комментарий был удален.
  9. barclay Звание
    barclay
    +2
    Сегодня, 23:08
    Этот клоун напоминает дразнящегося ребенка в песочнице.
    Это уровень т. н. официальных лиц цеевропы.
  10. German Titov Звание
    German Titov
    0
    Сегодня, 23:08
    "А мне нравится этот парень". В каком-то американском кине эту фразу услышал.
  11. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 23:09
    Серьезно воспринимать слова этого недоумка обещавшего отхлебнуть кофе в Крыму, а потом долго обтекавшего, могут либо кастрюлеголовые пожиратели печенек шалавы нуланд либо клинические идиоты.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 23:18
      Цитата: убей фашиста
      обещавшего отхлебнуть кофе в Крыму, а потом долго обтекавшего
  12. Комментарий был удален.
  13. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    -1
    Сегодня, 23:09
    Любое оружие межконтинентальное, если способно стрелять с континента на континент. Например, через Гибралтарский пролив или через Суэцкий канал! laughing
  14. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 23:11
    Да, это был мосфильм голимый! Что тут думать!
  15. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 23:17
    Это говорящее животное должно было что то сказать и ничего лучшего не придумало.
  16. rosomaha Звание
    rosomaha
    -3
    Сегодня, 23:20
    Народ, не надо бровады. Судя по появившейся реакции по миру, они не испугались, французы вот разрешают бить в глубь РФ, амеры и англы своей позиции не поменяли. В ЕС позиция - раз так русские, то надо больше оружия дать и снять все ограничения. Соотв и укры воинственно машут саблями, мол мы не боимся и продолжим творить подлянку, дайте оружия для этого только...ну и то, чем можно сбить орешник. Их установка или укрия должна победить или война продолжается не изменена. Победу РФ нельзя допустить ни в каком виде. А если см на всю эту эскалацию по ставкам- у нас государственность и выживание народа на кону, а у ЕС и амеров всего лишь деньги вложенные, мировая гегемония, которая логично вредна для планеты. Посему здравый смысл говорит, что они должны отступить, меньше жрать и безвозмездно помогать всей планете, а мы культурный вектор задавать будем, потому как истинные человеч ценности сохранили и уважаем...и культивировать будем...жить ради других.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 23:23
      Цитата: rosomaha
      а у ЕС и амеров всего лишь деньги вложенные,

      отнюдь, экономический крах будет означать конец, в тех же штатах за экономическим крахом вполне может начаться гражданская война всех против всех
  17. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 23:22
    Да пофиг, чего там зелебобики тявкают.
    Будет на них валится и то, чего не существует, делов то.
    Ладно, кастрюлеголовые скачут, но вот в полях все по жёстком варианту идёт и легко не будет...
  18. ZVOнарь Звание
    ZVOнарь
    0
    Сегодня, 23:31
    А с какого носителя запускали "шторм шэдоу"? С Ф-16?
    1. Макsim
      Макsim
      0
      Сегодня, 23:47
      скорней всего при чем этот ф16 взлетел из румынии так, что румыны следующие на получения леща
  19. Макsim
    Макsim
    0
    Сегодня, 23:45
    как понимаю ВВП дает шанс украинцам самим повесить всех этих клоунов из квартала 95 вместе с бандеровским отродьем и вот тогда может быть их и простим
  20. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 23:46
    Советник главы офиса Зеленского: «Никакого «Орешника» у России не существует»

    Ну, на нет и суда нет. Нет "Орешника"? Так и "Южмаша", по большей части больше нет...
  21. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    0
    Сегодня, 23:54
    Миша известный ...бол, он кофе на набережной второй год в Ялте выпить пытается.