«Существует ли "Южмаш"?»: Мария Захарова прокомментировала заявление советника Ермака в отношении ракеты «Орешник»
Россия советует Киеву внимательно посмотреть на состояние «Южмаша», после чего делать заявления. Такими словами прокомментировала слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем ТГ-канале.
Российский дипломат прокомментировала слова Подоляка, который накануне вечером заявил, что якобы никакой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» у России нет. Захарова посоветовала советнику Ермака съездить в Днепропетровск и посмотреть на завод «Южмаш», который фактически перестал существовать. По ее словам, в Киеве неоднократно сомневались в существовании очевидного, например Крымского моста.
— написала Захарова.
Стоит отметить, что существование у России БРСД «Орешник» признали как на Западе, так и в Киеве. А в отношении завода «Южмаш» сообщали некоторые украинские ресурсы со ссылкой на очевидцев. После прилета шести блоков ракеты «Орешек» некоторые цеха были стерты с лица земли, удары воспринимались как землетрясение, завод перестал работать. Вечером в четверг, 21 ноября, российский лидер Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что в ответ на удары западными ракетами Москва применила по объекту украинского ВПК новейшую неядерную гиперзвуковую ракету «Орешник» средней дальности.
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