«Существует ли "Южмаш"?»: Мария Захарова прокомментировала заявление советника Ермака в отношении ракеты «Орешник»

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«Существует ли "Южмаш"?»: Мария Захарова прокомментировала заявление советника Ермака в отношении ракеты «Орешник»

Россия советует Киеву внимательно посмотреть на состояние «Южмаша», после чего делать заявления. Такими словами прокомментировала слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем ТГ-канале.

Российский дипломат прокомментировала слова Подоляка, который накануне вечером заявил, что якобы никакой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» у России нет. Захарова посоветовала советнику Ермака съездить в Днепропетровск и посмотреть на завод «Южмаш», который фактически перестал существовать. По ее словам, в Киеве неоднократно сомневались в существовании очевидного, например Крымского моста.



Советник террористического отребья Подоляк заявил, что ракеты «Орешник» не существует. Днём ранее Зеленский сказал, что она существует. До этого много лет оттуда же доносилось, что не существует Крымского моста. Потом те же заявляли, что его нужно уничтожить. Может, для начала на Банковой определятся, существует ли «Южмаш»?

— написала Захарова.

Стоит отметить, что существование у России БРСД «Орешник» признали как на Западе, так и в Киеве. А в отношении завода «Южмаш» сообщали некоторые украинские ресурсы со ссылкой на очевидцев. После прилета шести блоков ракеты «Орешек» некоторые цеха были стерты с лица земли, удары воспринимались как землетрясение, завод перестал работать. Вечером в четверг, 21 ноября, российский лидер Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что в ответ на удары западными ракетами Москва применила по объекту украинского ВПК новейшую неядерную гиперзвуковую ракету «Орешник» средней дальности.
18 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 06:18
    «Существует ли "Южмаш"?» —

    — «Ще не вмерла Україна?» ...
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +1
      Сегодня, 07:21
      Умеет Маша красиво выражаться...Но хочется уже глянуть своими глазами на фото Южмаша из космоса, как он выглядит после Орешника. Неужели у нас нет такой возможности, показать результат всему миру?
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +1
        Сегодня, 07:26
        «Но хочется уже глянуть своими глазами на фото Южмаша из космоса» —
      2. vik669 Звание
        vik669
        0
        Сегодня, 07:44
        А чего из космоса смотреть то можно ведь и на диване слетать а потом рассказать "народу" - ведь для бешеной собаки сто вёрст не крюк!
        1. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          0
          Сегодня, 07:50
          vik669.Вы уже сгоняли и посмотрели? Или вам достаточно вид на слух, а вонь на глаз? lol
      3. убей фашиста Звание
        убей фашиста
        0
        Сегодня, 07:51
        Своими глазами это вам надо в Днепропетровск собираться. Счастливого пути!
      4. Silver99 Звание
        Silver99
        +1
        Сегодня, 07:52
        А что вы из Космоса хотите разглядеть ? В ютубе есть посты жителей Днепропетровка, вместо цехов Южмаша пыль и щебень а жилые дома в округе без стекол и в трещинах, кто не верит может посмотреть какой кинетической энергией обладают метеориты падающие на Землю, скорость там с орехами в 10 махов сопоставимы.
      5. Turbuta Dave Звание
        Turbuta Dave
        0
        Сегодня, 07:54
        Можно и снять с беспилотника разруху.
  2. LIONnvrsk Звание
    LIONnvrsk
    +1
    Сегодня, 06:19
    Может, для начала на Банковой определятся, существует ли «Южмаш»

    А мне сдаётся, что в конце концов, (а не для начала) пора уже с самой Банковой определяться! yes
    1. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +4
      Сегодня, 06:23
      Точнее с её содержимым.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 06:55
      Цитата: LIONnvrsk
      Может, для начала на Банковой определятся, существует ли «Южмаш»

      А мне сдаётся, что в конце концов, (а не для начала) пора уже с самой Банковой определяться! yes

      И по бункеру, где зе прячется со своей компанией.
      Достанет и под землей Орешек!
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +4
    Сегодня, 06:28
    Подоляка, который накануне вечером заявил, что якобы никакой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» у России нет.

    Ну на нет, как говорится, и суда нет.
    Ждите новых прилётов того чего нет и не жалуйтесь на отсутствие ПВО способного сбить того чего нет. request
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 06:31
    Офис президента гораздо лучше понял есть ли "орешник" или нет, если бы "ЭТО" прилетело не по днепропетровскому "Южмашу", а по киевской Банковой улице.
  5. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    0
    Сегодня, 06:48
    "южмаш" нужно переименовать в завод имени "шрёдингера"-он как бы есть,но его как бы нет...
  6. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    -1
    Сегодня, 06:58
    некоторые цеха были стерты с лица земли
    Поделилась бы с нами фотками, что ли...
  7. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +2
    Сегодня, 07:05
    Интересно мне, все-таки, что они там употребляют... Один видит нашу ракету, другой нет... wassat Может, им на что-то одно стоит перейти?..
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 07:23
      «Интересно мне, все-таки, что они там употребляют... Один видит нашу ракету, другой нет...» —

      — Видишь "Орешник"?
      — Нет.
      — И я не вижу. А он есть! ...
  8. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 07:30
    Захарова, браво! Умыла чубатого! Устроили понимаешь ромашку ,наркоманы.)))