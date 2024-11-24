Сенатор Лидси Грэм призвал Трампа заключить «хорошее соглашение» с Киевом в обмен на полезные ископаемые

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Сенатор Лидси Грэм призвал Трампа заключить «хорошее соглашение» с Киевом в обмен на полезные ископаемые

Новая администрация США во главе с Дональдом Трампом должна помочь Украине в конфликте с Россией, но не бесплатно, а в обмен на полезные ископаемые. С таким заявлением выступил сенатор Линдси Грэм*, внесенный в России в список экстремистов и террористов.

Сенатор-республиканец, неоднократно посещавший Киев для поддержки Зеленского, заявил о необходимости и дальше поддерживать киевский режим, но в обмен на ресурсы. По его словам, Украина является самой богатой страной Европы по редким минералам, объемы которых оцениваются в несколько триллионов долларов. Поэтому все это богатство должно достаться США, а не России. Грэм* призвал Трампа заключить «хорошее соглашение» с Киевом.



Украина готова заключить соглашение с нами, не с Россией, поэтому это в наших интересах — обеспечить, чтобы Россия не обосновалась там. Мы можем зарабатывать и иметь экономические отношения с Украиной, которые для нас будут очень полезны. Так что Дональд Трамп хочет соглашение, чтобы вернуть наши деньги, чтобы мы обогатились редкими полезными ископаемыми. Хорошее соглашение для Украины и для нас.

- заявил сенатор.

Ранее западные медиа писали, что Зеленский готов на сотрудничество с новой командой Трампа и ищет пути подхода к новому президенту США. Среди вариантов имеется и предложение о совместной разработке месторождений полезных ресурсов. Однако существуют и препятствия этому. Все дело в том, что основная часть месторождения находится на территории новых регионов и Крыма.

Кстати, Линдси Грэм* неоднократно заявлял о необходимости контроля над Украиной именно из-за нахождения на ее территории полезных ископаемых.
12 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    -1
    Сегодня, 06:46
    Есть основания предполагать, что правобережная Украина будет в течении многих лет непригодна ни для жизни, ни для добычи полезных ископаемых.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 06:51
      Мы можем зарабатывать

      Да уж сказал бы открытым текстом.
      Мы будем грабить окраину!
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 06:51
    чтобы вернуть наши деньги, чтобы мы обогатились редкими полезными ископаемыми. Хорошее соглашение для Украины и для нас.
    belay Попа треснет у США. Хочет и Украину, и нас с Китаем развести. Но рынок редкоземов под Китаем и тут он будет не доволен США и начнет нам поставлять ВСЕ. request
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:55
    «Украина является самой богатой страной Европы по редким минералам» —

    — Была.Там , где эти минералы - это уже Россия ...
  4. sgr291158 Звание
    sgr291158
    -1
    Сегодня, 07:00
    А Трамп не надорвется забирать наши территории.
  5. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    0
    Сегодня, 07:07
    "С паршивой овцы хоть шерсти клок", так чтоли? Ну янкесы дают!
    Типичный рэкет.
    Сейчас начнётся: я тута потратился, надо бы компенсировать. А то, что влезли по беспределу - молчок.
  6. rusich Звание
    rusich
    0
    Сегодня, 07:18
    Гаденыш хочет заполучить месторождения лития и урана.
  7. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 07:22
    Очередной неуч прогуливающий географию. Где он кроме бонбаса ископаемые увидел в бандерштадте? А дадут их использовать то? Шут гороховый.
    1. Don11 Звание
      Don11
      +1
      Сегодня, 07:46
      Прошу вас не коверкать Название - Шахтерского и Металлургического Края! Это как минимум не красиво.
  8. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 07:41
    Совсем с катушек съехал,русофоб! Это уже не 404,а российские недра! Сегодня одни поехавшие головой в новостях.))(Зеля,Грэм ,кто ище?)
  9. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 07:44
    Читая высказывания грэма, я понимаю, что сенаторы идиоты встречаются не только у нас. Укропия уже вся заложена-перезаложена там делить уже нечего. Зелибоба все продаёт по третьему кругу. Забывают классику Советской мультипликации - чтобы продать что - то ненужное, надо сначала приобрести что-то ненужное.
  10. RuAbel Звание
    RuAbel
    0
    Сегодня, 07:57
    Ну, во-первых, теперь понятно, у кого Грэм на зарплате