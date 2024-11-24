Украина готова заключить соглашение с нами, не с Россией, поэтому это в наших интересах — обеспечить, чтобы Россия не обосновалась там. Мы можем зарабатывать и иметь экономические отношения с Украиной, которые для нас будут очень полезны. Так что Дональд Трамп хочет соглашение, чтобы вернуть наши деньги, чтобы мы обогатились редкими полезными ископаемыми. Хорошее соглашение для Украины и для нас.

Новая администрация США во главе с Дональдом Трампом должна помочь Украине в конфликте с Россией, но не бесплатно, а в обмен на полезные ископаемые. С таким заявлением выступил сенатор Линдси Грэм*, внесенный в России в список экстремистов и террористов.Сенатор-республиканец, неоднократно посещавший Киев для поддержки Зеленского, заявил о необходимости и дальше поддерживать киевский режим, но в обмен на ресурсы. По его словам, Украина является самой богатой страной Европы по редким минералам, объемы которых оцениваются в несколько триллионов долларов. Поэтому все это богатство должно достаться США, а не России. Грэм* призвал Трампа заключить «хорошее соглашение» с Киевом.- заявил сенатор.Ранее западные медиа писали, что Зеленский готов на сотрудничество с новой командой Трампа и ищет пути подхода к новому президенту США. Среди вариантов имеется и предложение о совместной разработке месторождений полезных ресурсов. Однако существуют и препятствия этому. Все дело в том, что основная часть месторождения находится на территории новых регионов и Крыма.Кстати, Линдси Грэм* неоднократно заявлял о необходимости контроля над Украиной именно из-за нахождения на ее территории полезных ископаемых.