Зеленский потребовал от Трампа предоставить «мирный план» США по завершению конфликта на Украине
12
Зеленский требует от новой администрации США предоставить «мирный план» по завершению конфликта на Украине, чтобы он мог с ним ознакомиться до начала потенциальных переговоров. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на Банковую.
Нелегитимный «президент» Украины требует от Трампа предложений по урегулированию конфликта, чтобы сравнить их со своими и выработать дальнейшую стратегию. Поскольку все попытки организовать встречу с новым президентом США на данный момент провалились, Зеленский намерен встретиться с ним после инаугурации, так как Трамп станет «легитимным» президентом и с ним можно будет «что-то решать».
Я хочу увидеть предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что мы эти предложения увидим уже в январе. И я думаю, что у нас будет план по завершению этой войны.
- заявил главарь киевской хунты.
Ранее Трамп заявил, что намерен поставить точку в конфликте на Украине. Хотя предложения по этому вопросу со стороны США не озвучены, в прессу вбрасывается множество вариантов, которые могут быть предложены США. Наиболее вероятным называется остановка боевых действий по линии фронта, т.е. «корейский сценарий». Однако это не устраивает ни Киев, ни Москву. Зеленский не хочет отдавать территории, а Россия еще в июне назвала свои условия, на которых пойдет на диалог. Как предупредили в Кремле, в остальных случаях Россия продолжит спецоперацию до достижения поставленных целей.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация