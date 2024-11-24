Зеленский потребовал от Трампа предоставить «мирный план» США по завершению конфликта на Украине

12
Зеленский потребовал от Трампа предоставить «мирный план» США по завершению конфликта на Украине

Зеленский требует от новой администрации США предоставить «мирный план» по завершению конфликта на Украине, чтобы он мог с ним ознакомиться до начала потенциальных переговоров. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на Банковую.

Нелегитимный «президент» Украины требует от Трампа предложений по урегулированию конфликта, чтобы сравнить их со своими и выработать дальнейшую стратегию. Поскольку все попытки организовать встречу с новым президентом США на данный момент провалились, Зеленский намерен встретиться с ним после инаугурации, так как Трамп станет «легитимным» президентом и с ним можно будет «что-то решать».



Я хочу увидеть предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что мы эти предложения увидим уже в январе. И я думаю, что у нас будет план по завершению этой войны.

- заявил главарь киевской хунты.

Ранее Трамп заявил, что намерен поставить точку в конфликте на Украине. Хотя предложения по этому вопросу со стороны США не озвучены, в прессу вбрасывается множество вариантов, которые могут быть предложены США. Наиболее вероятным называется остановка боевых действий по линии фронта, т.е. «корейский сценарий». Однако это не устраивает ни Киев, ни Москву. Зеленский не хочет отдавать территории, а Россия еще в июне назвала свои условия, на которых пойдет на диалог. Как предупредили в Кремле, в остальных случаях Россия продолжит спецоперацию до достижения поставленных целей.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:09
    «Зеленский* потребовал от Трампа» —

    — Совсем краёв не видит ...
    1. военком Котёнок Звание
      военком Котёнок
      +2
      Сегодня, 07:45
      Как, однако, хорошо работает на тех, кто не читает дальше заголовка, первого абзаца, да и вообще до самой цитаты не дочитывает.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 07:54
      «Зеленский* потребовал от Трампа» —

      — Совсем краёв не видит ...

      А где он собственно требует ? Скорее он просит показать если он вообще есть этот план. Автор статьи таким громким заголовком решил привлечь внимание ? Так то и у нас в России интересен этот план.
  2. sgr291158 Звание
    sgr291158
    +4
    Сегодня, 07:12
    Башку тебе открутить, вот и весь мирный план.
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 07:17
    "Зеленский намерен встретиться с ним после инаугурации, так как Трамп станет «легитимным» президентом и с ним можно будет «что-то решать»."

    Трамп-то станет легитимным, а вот глава хунты как был просроченным, так и останется.
  4. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +3
    Сегодня, 07:19
    У парня потресающее чувство юмора! Указывать,приказывать тем от кого полностью зависит.)))
  5. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 07:25
    Это же надо иметь такое самомнение!! Помоему это уже клиника. Клиент(Зеля) явно болен и не в себе....
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 07:33
      «По-моему это уже клиника» —
  6. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 07:29
    Зеленский требует от новой администрации США предоставить «мирный план» по завершению конфликта на Украине, чтобы он мог с ним ознакомиться до начала потенциальных переговоров. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на Банковую.

    Достали уже заголовки "Зеленский потребовал...", "Киев потребова..." и т.п. Что клоун может потребовать? Даже если Трамп его открытым текстом пошлёт с его требованиями то что Зеля сделает?
  7. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 07:42
    Он тебе точно не понравится... Впрочем, не тебе одному... Если омериганцы решатся арестовать счета и недвижимость высших бонз с обеих сторон конфликта, то под угрозой их изъятия конфликт точно закончится в 24 часа.
  8. RuAbel Звание
    RuAbel
    +2
    Сегодня, 07:50
    Пока Вашингтон и Москва молчат, активизировались статисты. Шольц звонит, Макрон вспомнил про коллективную безопасность и гладит ручку Лаврову, Зеленский изо всех сил надувает щёки. Те, кто ещё мельче, – несут полную чепуху. Даже фрау Мутти выдернули с дачи. Интрига!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 07:57
      Цитата: RuAbel
      активизировались статисты

      Анькаленка даже с мужем развелась ! fellow