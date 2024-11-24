Я хочу увидеть предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что мы эти предложения увидим уже в январе. И я думаю, что у нас будет план по завершению этой войны.

Зеленский требует от новой администрации США предоставить «мирный план» по завершению конфликта на Украине, чтобы он мог с ним ознакомиться до начала потенциальных переговоров. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на Банковую.Нелегитимный «президент» Украины требует от Трампа предложений по урегулированию конфликта, чтобы сравнить их со своими и выработать дальнейшую стратегию. Поскольку все попытки организовать встречу с новым президентом США на данный момент провалились, Зеленский намерен встретиться с ним после инаугурации, так как Трамп станет «легитимным» президентом и с ним можно будет «что-то решать».- заявил главарь киевской хунты.Ранее Трамп заявил, что намерен поставить точку в конфликте на Украине. Хотя предложения по этому вопросу со стороны США не озвучены, в прессу вбрасывается множество вариантов, которые могут быть предложены США. Наиболее вероятным называется остановка боевых действий по линии фронта, т.е. «корейский сценарий». Однако это не устраивает ни Киев, ни Москву. Зеленский не хочет отдавать территории, а Россия еще в июне назвала свои условия, на которых пойдет на диалог. Как предупредили в Кремле, в остальных случаях Россия продолжит спецоперацию до достижения поставленных целей.