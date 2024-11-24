Взрывы в Киеве, Сумской и Харьковской областях: ВС России нанесли удары по военным объектам Украины
ВС России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины, не стала исключением и ночь с субботы на воскресенье. По данным украинских ресурсов, в течение ночи российские дроны-камикадзе типа «Герань» атаковали цели в нескольких областях, а также Киеве.
Воздушная тревога в нескольких регионах на востоке и в центре Украины включилась сегодня позднее, чем обычно, российские беспилотники в небе Украины появились во втором часу ночи. До этого Воздушные силы ВСУ сообщали лишь об ударах авиационных бомб с УМПК по объектам в Сумской и Харьковской областях.
Первая группа БПЛА зашла со стороны Сумской области. Далее беспилотники начали появляться и над другими регионами Украины, сирены сработали в Полтавской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской и в самом Киеве.
В течение ночи наши беспилотники атаковали Киев, причем налета было два, если судить по появившимся в украинских пабликах сведениям. Власти города заявляют о работе ПВО, пресса пишет о взрывах под утро, но без подробностей. Также взрывы в течение ночи гремели в Сумской, Харьковской и Херсонской областях, но здесь скорей всего работали не беспилотники, а авиабомбы.
Как отмечается, после прилета «Орешника» в минувший четверг на Украине почти перестали писать об ударах дронов-камикадзе, сообщается только об объявлении воздушной тревоги и работе ПВО. Видимо, ввели дополнительные меры против раскрытия данной информации.
Судя по сообщениям Воздушных сил ВСУ, на 7 часов утра часть российских беспилотников все еще находится в небе Украины, так что об окончании атаки говорить рано.
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