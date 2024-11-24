Системы ПВО отразили ночную атаку украинских беспилотников на четыре российских региона

4
Системы ПВО отразили ночную атаку украинских беспилотников на четыре российских региона

Украинские вооруженные формирования предприняли попытку очередной атаки на российские регионы с помощью беспилотников, в течение ночи средства ПВО сбили и перехватили 34 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

Согласно данным, представленным военным ведомством, ВСУ атаковали четыре российских региона, два из которых приграничные. Основной целью Киев выбрал Курскую область, атаковав ее 27 беспилотниками, по крайней мере, столько сбила ПВО. По данным властей региона, в атаке кроме беспилотников участвовали две ракеты, правда, они атаковали регион до полуночи. Тем не менее военные про них вообще не упоминают. Что это были за ракеты, пока непонятно.



Наша ПВО отражает атаку: две украинские ракеты и 27 БПЛА сбиты в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО! Не приближайтесь к обломкам!

- написал в своем ТГ-канале глава региона Алексей Смирнов.

Также украинские беспилотники были сбиты над Белгородской, Липецкой и Орловской областями. Судя по отсутствию сообщений, обошлось без повреждений на земле и пострадавших.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 34 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Курской области уничтожено 27 БПЛА, четыре БПЛА перехвачены над территорией Липецкой области, два БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один – над территорией Орловской области

- говорится в сообщении МО.

4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 09:12
    Тем не менее военные про них вообще не упоминают. Что это были за ракеты, пока непонятно.

    Чего тут понимать?
    Война идёт.
    Но пока ещё не в разгаре.
  2. ximkim Звание
    ximkim
    +2
    Сегодня, 09:29
    Тут мало приятный момент - Путин сделал акцент на забугорские ракеты и деление территорий . А идёт война, а на войне деления нет. Как бы сам гонит страну в болото своей внешней политикой.
    И они там это всё понимают , так как война внутри России вполне очень вероятна. И ждут , когда Путин её разожгет ( а ресурсов для этого Кремль вполне себе заготавливает).
  3. юрий Л Звание
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 09:36
    Из исторического "Фашист может воевать без руки,без ноги,но вот ещё он не научился воевать без головы" Вопрос в очередной раз,когда всё-таки будет отсечена укрофашистская башка наследника того Фашиста????Хоть "Орешником",хоть чем то другим.И только тогда по утрам не будем читать о беспилотниках.Другого надежного метода борьбы с уринскими БПЛА нет.
  4. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 10:23
    Вероятно, это была прелюдия! До сих пор на 90% всегда был один и тот же сценарий.
    Вчера французские лягушкоеды разрешили Зеленскому использовать еще и французские ракеты SCALP!
    Запад должен выиграть войну против России, по крайней мере, сумасшедших «политиков» и лоббистов.
    Каким будет ответ России на этот раз?
    Чао Чао Париж? Чао Чао Лондон?
    Чао Чао Американские базы в Германии и Польше?