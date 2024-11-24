Системы ПВО отразили ночную атаку украинских беспилотников на четыре российских региона

Наша ПВО отражает атаку: две украинские ракеты и 27 БПЛА сбиты в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО! Не приближайтесь к обломкам!

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 34 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Курской области уничтожено 27 БПЛА, четыре БПЛА перехвачены над территорией Липецкой области, два БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один – над территорией Орловской области