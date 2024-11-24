Системы ПВО отразили ночную атаку украинских беспилотников на четыре российских региона
Украинские вооруженные формирования предприняли попытку очередной атаки на российские регионы с помощью беспилотников, в течение ночи средства ПВО сбили и перехватили 34 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
Согласно данным, представленным военным ведомством, ВСУ атаковали четыре российских региона, два из которых приграничные. Основной целью Киев выбрал Курскую область, атаковав ее 27 беспилотниками, по крайней мере, столько сбила ПВО. По данным властей региона, в атаке кроме беспилотников участвовали две ракеты, правда, они атаковали регион до полуночи. Тем не менее военные про них вообще не упоминают. Что это были за ракеты, пока непонятно.
- написал в своем ТГ-канале глава региона Алексей Смирнов.
Также украинские беспилотники были сбиты над Белгородской, Липецкой и Орловской областями. Судя по отсутствию сообщений, обошлось без повреждений на земле и пострадавших.
- говорится в сообщении МО.
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