Новые российские дроны «Колибри» с системой защиты от РЭБ отправляются в зону СВО для испытаний в боевых условиях

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Новые российские дроны «Колибри» с системой защиты от РЭБ отправляются в зону СВО для испытаний в боевых условиях

Новые российские дроны «Колибри» с защитой от систем радиоэлектронной борьбы в ближайшее время поступят в зону СВО для испытаний в боевых условиях. Разработали беспилотники в НИИ вычислительных комплексов им. М. А. Карцева.

Российские специалисты разработали линейку беспилотников, способных автоматически переключаться на другие частоты при работе систем РЭБ противника. Данные БПЛА представляют собой дроны коптерного типа с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Проведенные испытания показали хорошую устойчивость «Колибри» к системам РЭБ. На данный момент военным предлагается два типа дронов: разведывательный и ударный.



В линейку новых аппаратов коптерного типа «Колибри» входят две модификации. Один из дронов предназначен для разведки, корректировки и мониторинга. Другая модификация — ударный FPV-дрон. Одно из ключевых преимуществ «Колибри» в том, что они могут «прыгать» по частотам и таким образом обходить средства РЭБ противника. В ближайшее время дроны пройдут апробацию в зоне спецоперации.

— приводит ТАСС слова представителя НИИ.

Как отмечается, на сегодняшний день в российском сегменте БПЛА аналогичных дронов с возможностью автоматического переключения частот при работе РЭБ нет. Несмотря на наличие такой системы, сам беспилотник не является дорогим, он отличается компактностью и дешевизной.

Благодаря складной конструкции «Колибри» помещаются в небольшой кейс, вес которого составляет порядка 3,5 кг.

— добавили в НИИ.
9 комментариев
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  1. Orange-Bigg Звание
    Orange-Bigg
    +1
    Сегодня, 08:44
    FPV-дрон «Рязань» — это компактный, но мощный беспилотник, предназначенный для выполнения различных функций. Он может использоваться для разведки, доставки грузов, а также проведения атак и даже бомбардировок. Максимальная грузоподъемность дрона составляет 7 кг, а дальность полета — до 15 километров. При этом дрон способен находиться в воздухе до 20 минут, развивая скорость до 100 км/ч. Особенностью его конструкции является то, что он полностью собран из отечественных компонентов, что делает его ещё более привлекательным с точки зрения независимости и самообеспеченности.

    Характеристики FPV-дрона «Рязань»:

    Продолжительность полета: до 20 минут
    Максимальная скорость: 100 км/ч
    Грузоподъемность: до 7 кг
    Максимальная высота: 4 км
    Диаметр винтов: до 11 дюймов
    Ёмкость аккумулятора: 18 000 mAh
    Эффективная дальность управления: 15 км
    Дрон управляется через уникальный канал «Веер», который обеспечивает псевдослучайную смену рабочих частот. Это делает управление аппаратом более надежным и защищенным от помех и воздействия электронных атак. Важно отметить, что все компоненты этого устройства, от корпуса до системы видеосвязи, произведены в России.
    Одной из главных особенностей FPV-дрона «Рязань» является его способность к радиолокационной скрытности. Конструкция дрона включает уникальные материалы — комбинацию пластика, текстолита и металла, что позволяет свести его радиолокационную заметность до рекордных показателей: всего 0,05 квадратных метра. Эти материалы эффективно поглощают радиоволны, что делает дрон практически невидимым для радаров, создавая ему значительное преимущество, где скрытность и способность избежать обнаружения — ключевые факторы успеха.

    Кроме того, в состав FPV-устройства «Рязань» входит инфракрасный MWIR-датчик и телевизионный датчик, также произведенные в России. Эти устройства значительно повышают возможности для ночных операций и позволяют вести точное наблюдение в любых условиях освещенности.
    1. Ua3qhp Звание
      Ua3qhp
      0
      Сегодня, 09:16
      Одной из главных особенностей FPV-дрона «Рязань» является его способность к радиолокационной скрытности.
      Которая ему не нужна из за высоты полета. А вот сделать имитатор вертолета для обмана РЛС, наверное то же было бы интересно.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        -1
        Сегодня, 10:25
        Цитата: Orange-Bigg
        При этом дрон способен находиться в воздухе до 20 минут,

        Как говорят бойцы с ЛБС в выигрыше тот, у кого "птички" висят круглосулочно над врагом. Очевидно имели ввиду, в первую очередь - разведывательные.
      2. Аскольд65 Звание
        Аскольд65
        0
        Сегодня, 10:28
        Цитата: Ua3qhp
        Одной из главных особенностей FPV-дрона «Рязань» является его способность к радиолокационной скрытности.
        Которая ему не нужна из за высоты полета.

        В качестве высотного разведчика очень даже нужна.
  2. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 08:56
    разработали линейку беспилотников, способных автоматически переключаться на другие частоты при работе систем РЭБ противника. Данные БПЛА представляют собой дроны коптерного типа с псевдослучайной перестройкой

    Давно пора . Отрадная новость
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 09:16
    Данные БПЛА представляют собой дроны коптерного типа с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты.

    Использовали опыт засекречивающей аппаратуры связи. Действительно, новое - это хорошо забытое старое...
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 09:49
    В добрый путь. Успехов,удачи и хорошей добычи!
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 10:27
      Цитата: pudelartemon
      В добрый путь. Успехов,удачи и хорошей добычи!

      Ориентиры, желто-синяя изолента на кастрюлях.
  5. Dart Звание
    Dart
    0
    Сегодня, 10:05
    Гм...не понимаю,почему приемопередатчик дрона только сейчас стал оборудован скремблером ? И представитель завода говорит это с гордостью??? Да комплектующих для скремблирования и софта ,как грязи, с тех как был изобретен принцип. Даже милицейские советские радиостанции второго поколения были оборудованы скремблером,если память не изменяет,которые были разработаны в Марфинской шарашке.
    Или автор статьи не в теме,и нагородил бог весть что?