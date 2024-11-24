От ATACMS до «Орешника»: задача «со звёздочкой» для Дональда Трампа

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От ATACMS до «Орешника»: задача «со звёздочкой» для Дональда Трампа

Один из вопросов после боевого испытания гиперзвукового «Орешника» - а нужна ли какая-то сделка с США по Украине на тех концептуальных условиях, которые обозначались в американских СМИ? Этот вопрос возникает на фоне как применения новейшей российской БРСД, которой, как заявил один деятель в Киеве, «у России нет», так и фактических требований Зеленского в адрес Трампа предоставить ему «план сделки с России», у избранного президента США якобы имеющийся.

На Западе же тем временем считают, что российский ответ на удары с территории Украины американскими и британскими ракетами по Курской и Брянской областям – это то, что Дональду Трампу нужно анализировать прямо сейчас. Если у избранного президента США был план по «завершению украинского конфликта за 24 часа», то санкционирование Байденом ударов по России натовским дальнобойным оружием (ATACMS, Storm Shadow) могло стать именно тем, что должно было этот план скомкать и изначально Трампа выставить обычным болтуном. То есть, по версии демократов, Трамп будет долго «созревать» для принятия своего решения на фоне случившегося, а это можно будет использовать во внутриамериканской политической риторике как способ показать: «Вот выбрали вы Трампа, а он к современным условиям не приспособлен, обещал - но не сделал».



Стало быть, Демпартия и deep state решили выступить для Трампа в качестве тех, кто поставил перед ним задачу «со звёздочкой». А задачи «со звёздочкой» - это всё-таки для отличников «боевой и политической»…

Рассуждения Михаила Леонтьева в программе «Однако»:

12 комментариев
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  1. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 09:19
    Трампу вообще предстоят "веселые" четыре года президентства. Наобещал он много, но как это все осуществить? Внутри штатов, только один вопрос с мигрантами чего стоит, а огромный долг, торговая война с Китаем, Украина, короче ему не позавидуешь. Но будем надеяться, что он завязнет во внутренних проблемах и ему будет не до Украины, а с Европой мы как нибудь сами разберемся, не впервой.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 09:35
      Они все на выборах много чего обещают. И как правило мало что выполняют - отмазываются изменившейся ситуацией.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        0
        Сегодня, 09:40
        Трамп может просто слить проект 404. И все его слова подтвердятся. Сейчас наладить диалог на прошлых условиях партнерства уже не выйдет. Вот о чем стоит думать, в том числе и "просвещенной" европии.
      2. рюрикович Звание
        рюрикович
        +1
        Сегодня, 09:43
        Цитата: Nexcom
        Они все на выборах много чего обещают. И как правило мало что выполняют - отмазываются изменившейся ситуацией.

        Как в народе говорят: всегда врут три категории людей - охотники-рыболовы, любовники и политики перед выборами wink
    2. Владимир М Звание
      Владимир М
      -1
      Сегодня, 09:45
      Вообще-то "на обещать и осуществить" немного разные вещи. У нас в стране с мигрантами вопросов не меньше если не больше, но Трамп хоть обещает попытаться решать этот вопрос, в отличии от нас. На огромный долг им плевать. С торговой войной с Китаем тоже не все так однозначно. И да, США "сбросит" проблему Украины на Европу - в этом и была изначально цель начала СВО для США и Британии.
      "Хоронить" США преждевременно.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:36
    Сми запада уже работают на опережение,собрали все " хайли - лайкли" и двойные стандарты со времён чуть ли не Петра 1 - императора Путина В.В надо остановить и желательно на всегда.Трамп пойдёт в этом же русле,в СМИ запада подконтрольных медиамагнатам.Маск и Карлсон не в счёт ,но они слабы против этой машины.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +1
      Сегодня, 09:41
      Всегда есть разумные люди кто умеет думать своей головой и глобально. Но их единицы и против машины они слабы
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 09:55
      Цитата: tralflot1832
      Сми запада уже работают на опережение,собрали все " хайли - лайкли"

      Астрологи объявили месяц "Орешника". Военные эксперты буквально за два неполных дня выучили новое слово.
  3. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 09:45
    Вопрос для России не в Трампе или кого то другого любого президента США. В этот момент времени у нас стоит вопрос Путинских или Сталинских ударов по Украине. История нас учит и помогает. Если надо поджечь овин надо его поджечь. Надо поджечь Прибалтику- поджигать, Польшу - поджигать, они нам как они сами утверждают не родственники. soldier
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 09:48
    Всё -таки наш Верховный выбрал правильное время козыри предъявить!
  5. Sergei N 58912062 Звание
    Sergei N 58912062
    +1
    Сегодня, 09:52
    Поживём - увидим.... belay
    _______________________________
  6. Александр Ра Звание
    Александр Ра
    +1
    Сегодня, 10:05
    Зачем при объявленном курсе на многополярный мир, то есть, отплытии от однополярного, быть готовыми «рассмотреть предложения» от центра однополярного мира? Во-вторых, если считать украинский народ частью русского, и происходящее на Украине нашей бедой, то с какого бока здесь США, находящиеся на другом конце света?
    Если всерьёз воспринимать «Орешник», то вопросы к СВО – почему отказались от задачи денацификации Украины и годами ждём переговоры-договоры с фактическим организатором войны против нас?
    Выжидание переговоров и многолетняя безответность на войну западу есть ничто иное, как признание главенства гегемона дяди Сэма. Признание нахождения России в аттракторе однополярного мира, что не удивительно – социальные институты скопированы с западных. Признание в лицемерии и обмане о многополярном стремлении. А от своего пути мы отказались в 90-х – мы отказники, и за это над нами птица Жаля.