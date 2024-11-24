От ATACMS до «Орешника»: задача «со звёздочкой» для Дональда Трампа
Один из вопросов после боевого испытания гиперзвукового «Орешника» - а нужна ли какая-то сделка с США по Украине на тех концептуальных условиях, которые обозначались в американских СМИ? Этот вопрос возникает на фоне как применения новейшей российской БРСД, которой, как заявил один деятель в Киеве, «у России нет», так и фактических требований Зеленского в адрес Трампа предоставить ему «план сделки с России», у избранного президента США якобы имеющийся.
На Западе же тем временем считают, что российский ответ на удары с территории Украины американскими и британскими ракетами по Курской и Брянской областям – это то, что Дональду Трампу нужно анализировать прямо сейчас. Если у избранного президента США был план по «завершению украинского конфликта за 24 часа», то санкционирование Байденом ударов по России натовским дальнобойным оружием (ATACMS, Storm Shadow) могло стать именно тем, что должно было этот план скомкать и изначально Трампа выставить обычным болтуном. То есть, по версии демократов, Трамп будет долго «созревать» для принятия своего решения на фоне случившегося, а это можно будет использовать во внутриамериканской политической риторике как способ показать: «Вот выбрали вы Трампа, а он к современным условиям не приспособлен, обещал - но не сделал».
Стало быть, Демпартия и deep state решили выступить для Трампа в качестве тех, кто поставил перед ним задачу «со звёздочкой». А задачи «со звёздочкой» - это всё-таки для отличников «боевой и политической»…
Рассуждения Михаила Леонтьева в программе «Однако»:
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