Прорыв ВС России к Романовке на Кураховском направлении заставил противника отступить из-за угрозы полного окружения

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Прорыв ВС России к Романовке на Кураховском направлении заставил противника отступить из-за угрозы полного окружения

Российские войска продолжают сжимать стенки «кармана», образовавшегося на Кураховском направлении у реки Сухие Ялы, вчерашний прорыв штурмовых групп в районе села Романовка заставил командование ВСУ в срочном порядке выводить подразделения из оперативного окружения.

Накануне ВС России сумели прорвать оборону ВСУ с восточного фланга и выйти к Романовке, тем самым организовав «огневой мешок» для подразделений ВСУ, попавших в оперативное окружение между Ильинкой и Романовкой. Предпринятые противником попытки контратаковать наши позиции провалились, после чего командование украинской группировки приняло решение вывести остатки всушников в направлении сел Анновка и Веселый Гай.



Украинские паблики подтверждают прорыв российских войск и отступление ВСУ, отмечая, что идут тяжелые бои, но существующая угроза полного окружения «вынудила» отступить из района Романовки и Ильинки. Также украинские военные подтверждают, что горловина «кармана» еще уменьшилась из-за действий ВС России и на данный момент составляет менее 4 км.


По данным наших ресурсов, противник покинул и Елизаветовку, отступая в сторону Успеновки. Предполагается, что новая линия обороны ВСУ будет проходить как раз по Успеновке, которая окружена мощными укрепрайонами. В этом случае наши могут давить на противника сразу с трех сторон: с Дальнего, Трудового и Романовки. События на этом направлении развиваются стремительно, противник не в состоянии удержать позиции.
4 комментария
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  1. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 09:15
    Тактика клещей везде оправдывает себя! Удачи нашим бойцам и командирам!
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 09:35
      Цитата: Лимон
      Тактика клещей везде оправдывает себя

      Охватить и давить, давить скакуасов! yes
      1. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 10:22
        ВСУ будет проходить как раз по Успеновке, которая окружена мощными укрепрайонами.

        Получается ВСУ их заранее подготовили? Тогда можно выбить только на плечах оступающих, но это возможны потери. На месте виднее, и хвалебные донесения сейчас не в чести.
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 09:45
    Прорыв ВС России к Романовке на Кураховском направлении заставил противника отступить из-за угрозы полного окружения

    Любо!