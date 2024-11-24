Наступающие в Часовом Яре штурмовые группы ВС России начали бои за высотки юго-западнее завода огнеупоров

Штурмовые группы российских войск зацепились за высотки и предпринимают попытки обойти завод огнеупоров в Часовом Яре, являющийся основным укрепрайоном противника. В городе идут ожесточенные бои. Об этом сообщают российские ресурсы.Российские войска ведут бои в центре Часова Яра, пытаясь взять основной укрепрайон противника на территории огнеупорного завода. По данным украинских ресурсов, в последние дни штурмовые группы ВС России начали обходить завод с юго-запада, завязав бои за соседний микрорайон с высотной застройкой. Взятие высоток под контроль позволит обойти мощный узел обороны ВСУ, поставив противника перед выбором отступления или окружения.Между тем противник перебрасывает в Часов Яр дополнительные силы, в частности формирования из состава «элитных» бригад ВСУ, потому что подразделения теробороны с позиций бегут. На данный момент командование украинской группировки вводит силы на территорию огнеупорного завода, пытаясь удержать его под давлением российских войск. Потеря этого укрепрайона практически ставит крест на обороне города.По имеющимся данным от российских ресурсов, накануне ВС России перерезали трассу, связывающую Часов Яр со Славянском, по которой шло основное снабжение украинского гарнизона. Под огневым контролем и другие дороги.Как уже сообщалось, оборону Часова Яра необходимо рассматривать вместе с обороной Торецка, так как падение одного из этих городов выводит российские войска в тыл второму, а также на Константиновку, которая расположена в низине. А за Константиновкой уже Славянск и Краматорск.

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