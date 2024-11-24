Bloomberg: Администрация Байдена рассматривала вопрос приглашения Украины в НАТО до инаугурации Трампа
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Администрация пока еще действующего президента Джо Байдена после победы Трампа рассматривала вариант с приглашением Украины в НАТО, но затем отказалась. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Победа Дональда Трампа спутала демократам все карты по Украине, а заявление нового президента США о необходимости прекращения украинского конфликта вынудили Белый дом ускорить поставки вооружений Зеленскому. Байден спешит нашпиговать Украину всем, чем можно, чтобы успеть до инаугурации Трампа. Одним из вариантов было принятие Киева в НАТО, а точнее призыв к странам альянса официально пригласить Украину в блок. Однако позднее от этой идеи отказались.
Пытаясь усилить поддержку Киева на фоне опасений, что Трамп поведет дело к переговорам, администрация Байдена рассматривала возможность публично призвать к официальному приглашению Киеву вступить в НАТО.
- пишет агентство.
Причиной снятия этой идеи с повестки стали опасения, что не все страны НАТО поддержат эту идею в краткосрочной перспективе. В общем, решили, что двухсторонние соглашения по безопасности для Украины будут как раз. Да и с военной помощью не всё так хорошо, как считают в Киеве. Как оказалось, оставшиеся средства можно тратить только на поставки вооружений со складов Пентагона, а они не бездонные. Как отмечают в американском военном ведомстве, отправка военной помощи Украине сильно ударила по запасам некоторых вооружений, дальнейшие поставки ставят под угрозу национальную безопасность США.
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