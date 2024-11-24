Bloomberg: Администрация Байдена рассматривала вопрос приглашения Украины в НАТО до инаугурации Трампа

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Bloomberg: Администрация Байдена рассматривала вопрос приглашения Украины в НАТО до инаугурации Трампа

Администрация пока еще действующего президента Джо Байдена после победы Трампа рассматривала вариант с приглашением Украины в НАТО, но затем отказалась. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Победа Дональда Трампа спутала демократам все карты по Украине, а заявление нового президента США о необходимости прекращения украинского конфликта вынудили Белый дом ускорить поставки вооружений Зеленскому. Байден спешит нашпиговать Украину всем, чем можно, чтобы успеть до инаугурации Трампа. Одним из вариантов было принятие Киева в НАТО, а точнее призыв к странам альянса официально пригласить Украину в блок. Однако позднее от этой идеи отказались.



Пытаясь усилить поддержку Киева на фоне опасений, что Трамп поведет дело к переговорам, администрация Байдена рассматривала возможность публично призвать к официальному приглашению Киеву вступить в НАТО.

- пишет агентство.

Причиной снятия этой идеи с повестки стали опасения, что не все страны НАТО поддержат эту идею в краткосрочной перспективе. В общем, решили, что двухсторонние соглашения по безопасности для Украины будут как раз. Да и с военной помощью не всё так хорошо, как считают в Киеве. Как оказалось, оставшиеся средства можно тратить только на поставки вооружений со складов Пентагона, а они не бездонные. Как отмечают в американском военном ведомстве, отправка военной помощи Украине сильно ударила по запасам некоторых вооружений, дальнейшие поставки ставят под угрозу национальную безопасность США.
36 комментариев
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  1. Жека111
    Жека111
    +3
    Сегодня, 10:54
    Обделались демократы с Украиной, вне зависимости от их хотелок, украина как антироссия, плацдарм для размещения натовких ударных вооружений - труп!!!
    Даже украински недры недостанутся, мож процента 3-5, и то если Путин добр будет
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 11:04
      Цитата: Жека111
      Обделались демократы с Украиной,

      Но деньги гребут лопатой, война для них прибыльный бизнес или как они говорили "выгодные инвестиции". Конкурентов поприжали, два славянских народа убивают друг друга...
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 10:54
    Этот старый на всё способен.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:58
      Цитата: Ирек
      Этот старый на всё способен.

      Говорят в Аду, черти ему место истопника приготовили.
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 12:03
      Да он и не помнит что такое " НАТО" и " украина". Ему только сын объяснил,что Украина это где много проституток и воров. И там весело.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:54
    «Одним из вариантов было принятие Киева в НАТО, а точнее призыв к странам альянса официально пригласить Украину в блок» —

    "Принятие" и "призыв пригласить" две ну о-о-очень большие разницы ...
    1. Комментарий был удален.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 11:25
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — "Принятие" и "призыв пригласить" две ну о-о-очень большие разницы .
      ..
      Да дело в том, что пригласят хунту в НАТО, что Байден, что Трамп, но в отнощении России у них одна политика.
      Военный кабинет Трампа: Прикажем Путину остановиться. Иначе помощь Украине станет ещё больше. США уже имеют опыт уничтожения 300 русских солдат в Сирии. Об этом в интервью BBC заявил Роберт Уилки, член команды новоизбранного президента США, который готовит «дорожную карту» действий Пентагона на ближайшие четыре года.
      «Я не говорю от мистера Трампа. Но я действительно думаю, что в первый же день Путин получит приказ остановиться. И Зеленскому – нам тоже нужно подумать, чтобы остановить это. Как военный человек, я смотрю на этот конфликт и вижу, что обе стороны проигрывают.
      1. bayard Звание
        bayard
        0
        Сегодня, 12:24
        Цитата: carpenter
        Как военный человек, я смотрю на этот конфликт и вижу, что обе стороны проигрывают.

        Какая трогательная забота сразу о обоих сторонах конфликта , который они и развязали .
        Цитата: carpenter
        Прикажем Путину остановиться. Иначе помощь Украине станет ещё больше.

        Это в условиях когда создана специальное ... даже не комиссия , а МИНИСТЕРСТВО (!!) по оптимизации расходов и изысканию (!) способов экономии 2 (двух) триллионов долларов в год из бюджета ? Ежегодно ? Это всё слова . И это слова людей из окружения Трампа ДО инаугурации . Ему ещё с Путиным не хватало тягаться , когда в США кризис , падение реального сектора экономики 15% , а ему при этом навязывают не просто продолжение конфликта в Северном Причерноморье , но ещё и войну с Ираном , войну за Тайвань и Войну Гражданскую в самих США . И самый неудобных из этих конфликтов на сейчас - именно факт существования политического суррогата - т.н. уКраины . Если Трамп не просто быстро , а очень быстро избавится от этой проблемы , он достаточно быстро сможет урегулировать ближневосточный конфликт (он ему тоже очень мешает) и вплотную заняться вопросами Китая и его "сдерживанием" . И разумеется сами США и все их государственные (и не только) структуры ждут чистки .
        Не до понтов .
        Тем более балансируя на лезвии ТМВ .
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 12:49
          Цитата: bayard
          Тем более балансируя на лезвии ТМВ .

          Так Третья мировая идёт давно, начиная с Ирака и Афганистана и далее по порядку.
    3. Аскольд65 Звание
      Аскольд65
      0
      Сегодня, 12:30
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — "Принятие" и "призыв пригласить" две ну о-о-очень большие разницы ...

      А даже " принятие" не означает автоматически вступление в войну на Украине.
      Если коротко, то в пятой статье говорится о коллективной безопасности. Суть сводится к тому, что если напали на одну страну НАТО, то это приравнивается к нападению на любую другую страну из блока.
      Вот только никаких четких действий и реакций там не прописано. Там говорится лишь о том, что каждая страна НАТО должна оказать помощь, "которую сочтет необходимой, включая применение вооруженной силы. Более того, Устав не накладывает никаких обязательств на размер помощи. По факту кто-то может счесть ободрительные речи и дружеское похлопывание по плечу действиями, оказывающими помощь.

      Кроме того, ни в Пятой статье, ни в какой другой статье Устава не говорится о том, что будет нанесён удар по той стране, откуда произошло вооружённое нападение. Говорится лишь о том, что помощь будет оказываться до "восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона".
      Ещё раз: Устав не гарантирует никакой стране-участнице НАТО полномасштабную защиту в случае нападения.
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 10:56
    Администрация пока еще действующего президента Джо Байдена

    Это Сатана в обличии джо байдена.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 10:59
      Говорят, что дедуля не шибко то понимает, что за документы, речи ему подсовывают... но это не точно.
      А так, вокруг него разных крутил-мутил предостаточно!
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 11:49
        Да всё он понимает, Виктор! Приветствую! laughing Ведь сказал же он ,что гордится тем, что он wassat муж Джо Байдена! tongue Что было в сети
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 12:13
          Привет Дмитрий soldier
          Высказывались и такое мнение, что старина все понимает...
          Может он так прикалывается, троллит свое окружение?
          Такое ведь тоже может быть...
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            +1
            Сегодня, 12:19
            Как-то он заигрался, по моему. То словами удивит, то слепо глухо немым притворится recourse А $$$$ зарабатывает laughing , что напомнило анекдот про обезьяну, которая полоскала в ручье кожуру от банана
            1. rocket757 Звание
              rocket757
              +1
              Сегодня, 12:34
              Их дела... вернее дела семейства дедушки Джо.
              Издалека много чего не видно, не понятно... да там и поближе кто в сомнениях.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:58
    Администрация Байдена рассматривала вопрос приглашения Украины в НАТО до инаугурации Трампа
    . Вот это правильно, это по ихниму... напомнить всем КТО В ДОМЕ/НАТОшке ХОЗЯИН!!! wink
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 11:52
      Да уж, грызня идёт по серьёзному. Нагадить Трампу и навязать проблемы всем. Если уж замочить не получилось request
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 12:15
        Так то вроде серьёзные ребята ведут серьёзные политические игры... но это не точно, потому как на взгляд со стороны, какая то мелкотень суетится, дерётся и кидается какашками...
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 12:21
          После 20.01. 25 мы увидим, как сложились пазлы. Если Трамп доживёт
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 12:35
            Во, во, подождать, посмотреть и начинать делать хоть какие то обоснованные выводы.
  6. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    -2
    Сегодня, 11:00
    Вот в этом и заключается весь смысл сменяемости власти))) уходящая власть старается по максимуму ухудшить ситуацию для приходящей, а на страну и людей - плевать. Монархия гораздо лучше. Монарх заинтересован в том, чтобы передать страну наследнику в наилучшем состоянии.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:02
    Такое впечатление ,что не Белый Дом а Жёлтый и главврачём у них- Блюмберг. bully20 января санитар придёт всех вылечит - клизму будет делать демократам,ведёрную. laughing
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 11:14
      Цитата: tralflot1832
      20 января санитар придёт всех вылечит

      Уж очень неоднозначная фигура, этот санитар. Может статься, что и сам после прихода к власти поведёт себя в отношении России не совсем адекватно. Лозунг "Сделаем Америку снова великой" может превратиться в опасную идею-фикс.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 11:20
        Моё личное мнение ,санитар сначала займётся делами внутри Америки, от Украины ему не холодно не жарко.Украину оставит на потом.Трамп нам Украину на блюдечке не отдаст,он как торгаш спросит у ЕС где наши деньги - Зин Фон дер Ляйн!?
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 11:34
          Цитата: tralflot1832
          Трамп нам Украину на блюдечке не отдаст

          Вот то-то и оно, что просто так не отдаст, и, вполне вероятно, попробует продвинуть дипломатию с привычной для Америки "позиции силы". Да, Европу он поставит в позу, как и обещал, но и проявления уступчивости к условиям России по миру на Украине ждать не приходится. Наверняка будут выдвигаться встречные ультиматумы. Не считаю себя безошибочным оракулом, но характер Трампа и его приверженность доминирующей роли Америки в мире дают основания предполагать очень сложный и обоюдоострый процесс переговоров по украинской теме. И тянуть с этим процессом он не будет, поскольку несколько раз давал вполне конкретные предвыборные обещания, и ему об этом напомнят.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 11:40
            Верить предвыборным обещаниям в США себя не уважать,у него основная цель сейчас загнать демократов под лавку с их энергетической политикой - чтобы те не вякали.Наконец на экономических порталах на западе дали слово Трампистам ,очень интересно их читать - для них Украина ,це (ручная) Европа.Т.е очень далеко.
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              0
              Сегодня, 11:47
              Цитата: tralflot1832
              Наконец на экономических порталах на западе дали слово Трампистам ,очень интересно их читать - для них Украина ,це ручная Европа.Т.е очень далеко.

              Не буду упорствовать в дискуссии, ибо каждый имеет право на личную точку зрения. Посмотрим, как будут развиваться события в реальности, но оптимизма от прихода к американскому рулю Трампа не испытываю.
              С уважением. hi
              1. tralflot1832 Звание
                tralflot1832
                +1
                Сегодня, 11:50
                А я тем более,Трамп Украину взвалит на Европу и будет требовать от них результат ,сильная переговорная позиция для его переговоров с Путиным.
                1. Монтесума Звание
                  Монтесума
                  +1
                  Сегодня, 11:57
                  Цитата: tralflot1832
                  Трамп Украину взвалит на Европу и будет требовать от них результат

                  Это да, но, как главнюк в НАТО, не останется простым наблюдателем. Извините за каламбур, но позиции НАТО в Европе тоже будут им использоваться в переговорной позиции.
  8. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 11:10
    Я смотрю амеры вообще просто бесстрашные какие то .. они думают типа как в игру играют, сохранился и дальше пошел. Если грохнут то типа можно с чекпоинта начать снова. Кукуха совсем поехала что ли от обилия долариев? Или думают они надёжно прикрыты двумя океанами ?
  9. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 11:21
    Шайка Джо не вредит, а помогает будущей шайке. На спрос там будут валить все свои косяки на папередников, что охренеть как удобно. А косяки будут и делать они начнут совсем не то, что обещали.
  10. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -1
    Сегодня, 11:25
    США и Нате в целом нет никакого резона приглашать Украину в Нату и ставить мир на грань ядерной войны, когда более 20 гособразований имеют с Украиной договор о совместной безопасности, а некоторые и о совместной обороне.
    К этому надо токмо творчески подойти.
    Для Украины гораздо важнее вступление в Ес, который на 100% из членов Наты и Натой тесно интернирован
  11. Галина Мыльникова Звание
    Галина Мыльникова
    0
    Сегодня, 11:58
    Американцам надо срочно принять меры к изоляции впавшего в безумие Байдена, Конгрессу с обеими палатами принять решение приостановить действие всех его указов и других нормативных актов до 20 января 2025 года. Эта мера приостановит раскручивание спирали ненависти другого безумца-Зеленского и его клики.
  12. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 12:11
    Пока выглядит как попытка успеть подгадить Трампу, чтобы тяжелее было выйти из конфликта. В лучшем для них случае, усилить или развязать ещё более полномасштабный конфликт. Вроде у Трампа и Путина, даже схожая точка интереса появилась, не дать этим силам взорвать ситуацию. what
  13. Don11 Звание
    Don11
    0
    Сегодня, 12:18
    Я вообще подозреваю : Байдена нет в живых.

    Помните новости примерно пол года назад. Что он пропал на дня 3-4 с поле зрения. Потом якобы просто на скорой увезли - Но всë хорошо.

    Сейчас сделать грим - двойника со старым дедушкой, особенно голливудским гримëрам... Ничего не стоит. А как вам такое - то он парится, то говорит абсолютно четко 15 минут .

    Да и вообще- Не знаю как у них всë устроенно, но уверен, демократы лишь инструмент в руках толстых дядек - которые скрыты от прессы и массовой информации. .

    Но... Если Бидон ис Бидон. То как нам его показывают .. Какие он может принять решения?? Он вообще знает, что он президент Америки сейчас? Бред сивой кобылы происходит ..