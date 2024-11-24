Bloomberg: Администрация Байдена рассматривала вопрос приглашения Украины в НАТО до инаугурации Трампа

Администрация пока еще действующего президента Джо Байдена после победы Трампа рассматривала вариант с приглашением Украины в НАТО, но затем отказалась. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.Победа Дональда Трампа спутала демократам все карты по Украине, а заявление нового президента США о необходимости прекращения украинского конфликта вынудили Белый дом ускорить поставки вооружений Зеленскому. Байден спешит нашпиговать Украину всем, чем можно, чтобы успеть до инаугурации Трампа. Одним из вариантов было принятие Киева в НАТО, а точнее призыв к странам альянса официально пригласить Украину в блок. Однако позднее от этой идеи отказались.- пишет агентство.Причиной снятия этой идеи с повестки стали опасения, что не все страны НАТО поддержат эту идею в краткосрочной перспективе. В общем, решили, что двухсторонние соглашения по безопасности для Украины будут как раз. Да и с военной помощью не всё так хорошо, как считают в Киеве. Как оказалось, оставшиеся средства можно тратить только на поставки вооружений со складов Пентагона, а они не бездонные. Как отмечают в американском военном ведомстве, отправка военной помощи Украине сильно ударила по запасам некоторых вооружений, дальнейшие поставки ставят под угрозу национальную безопасность США.

Пытаясь усилить поддержку Киева на фоне опасений, что Трамп поведет дело к переговорам, администрация Байдена рассматривала возможность публично призвать к официальному приглашению Киеву вступить в НАТО.

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