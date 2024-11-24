Российские войска стремительно действуют в последнее время на Донбассе, но успехи имеются и на других направлениях.На Запорожском направлении ВС России за последние дни продавили оборону противника к востоку от села Малая Токмачка и продвинулись на пару километров. Они подошли к населённому пункту Белогорье, что в Ореховском районе области, и начали его освобождение.Сегодня приходят сообщения, что как минимум половина Белогорья уже находится под контролем российских сил.После освобождения Белогорья населённый пункт Малая Токмачка окажется последним рубежом, который надо будет преодолеть нашим войскам, чтобы подойти к стратегически важному городу Орехов, на котором держится вся группировка врага на данном рубеже.Запорожская область наряду с Херсонской, а также Луганской и Донецкой Народными Республиками вошли в состав России осенью 2022 года. Однако северную часть Запорожской области, включая и областной центр город Запорожье, пока продолжают удерживать ВСУ.Под контролем России на данный момент находится более 75% территории региона.В Москве не раз заявляли, что одним из условий прекращения огня должен быть вывод украинских войск с территории четырех новых российских регионов.

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