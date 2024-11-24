Лично мое видение — они до зимы Донецкую область закроют, заберут под свой контроль, и дальше, возможно, какие-то переговоры и «заморозка войны»

Территория Донбасса перейдет под контроль России до зимы, украинская армия не в состоянии переломить ситуацию на фронте. Об этом заявил командир взвода националистического батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Дмитрий Деркач.Несмотря на бравурные заявления офиса Зеленского, ситуация на линии боевого соприкосновения очень тяжелая, украинская армия несет очень большие потери и не желает воевать. На сегодняшний день о возможных переговорах с Россией в ВСУ не говорит только ленивый, военные устали воевать. По словам националиста, сейчас все идет к тому, что ВС России заберут Донбасс, после чего начнутся переговоры, у многих надежда только на «заморозку» боевых действий.— заявил Деркач.При этом националист выступил за продолжение боевых действий, чтобы остановить российские войска на востоке Украины и не пустить их в центральные и западные районы Украины.Между тем Россия неоднократно заявляла, что никакой «заморозки» конфликта не будет, ей не нужны очередные «Минские соглашения», потому что это отложенная война. Москва не даст Киеву накопить новые силы, поэтому денацификация и демилитаризация Украины — обязательные условия переговоров, как и нейтральный статус. Так что если переговоры и будут, то на российских условиях и не о приостановке боевых действий.