«До зимы Донбасс заберут»: Командир взвода нацбата надеется на переговоры и «заморозку» боевых действий

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«До зимы Донбасс заберут»: Командир взвода нацбата надеется на переговоры и «заморозку» боевых действий

Территория Донбасса перейдет под контроль России до зимы, украинская армия не в состоянии переломить ситуацию на фронте. Об этом заявил командир взвода националистического батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Дмитрий Деркач.

Несмотря на бравурные заявления офиса Зеленского, ситуация на линии боевого соприкосновения очень тяжелая, украинская армия несет очень большие потери и не желает воевать. На сегодняшний день о возможных переговорах с Россией в ВСУ не говорит только ленивый, военные устали воевать. По словам националиста, сейчас все идет к тому, что ВС России заберут Донбасс, после чего начнутся переговоры, у многих надежда только на «заморозку» боевых действий.



Лично мое видение — они до зимы Донецкую область закроют, заберут под свой контроль, и дальше, возможно, какие-то переговоры и «заморозка войны»

— заявил Деркач.

При этом националист выступил за продолжение боевых действий, чтобы остановить российские войска на востоке Украины и не пустить их в центральные и западные районы Украины.

Между тем Россия неоднократно заявляла, что никакой «заморозки» конфликта не будет, ей не нужны очередные «Минские соглашения», потому что это отложенная война. Москва не даст Киеву накопить новые силы, поэтому денацификация и демилитаризация Украины — обязательные условия переговоров, как и нейтральный статус. Так что если переговоры и будут, то на российских условиях и не о приостановке боевых действий.
23 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:36
    «До зимы Донбасс заберут» —

    — Правильнее: Не "Заберём", а "Освободим" ...
    (А когда, время покажет)
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +1
      Сегодня, 12:13
      Так у них одна надежда на заморозку конфликта договорняк с последующим очередным военным решением. Не мужское поведение, сами хотели войны, принесли "мир" на восток. Нельзя с чертями о чемто договариваться, они это за слабость принимают.
  2. urik62 Звание
    urik62
    +1
    Сегодня, 11:37
    Не желает воевать - это что-то из новостей первого канала.
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +2
      Сегодня, 11:55
      Это прямая речь украинского военнослужащего Деркача из националистического батальона. Об этом интервью информацию можно и на украинских телеграм-каналах найти.
      1. Александр Одинцов Звание
        Александр Одинцов
        -1
        Сегодня, 12:24
        Это ж ж не просто так украинцы прощупывают свое общественное мнение понимают что План Границы 1991 не пройдет И все бы хорошо но пока мы не очистим от Всу Курскую область наши переговорные позиции шатки И второе но когда все расслабятся могут нанести но нам ракетный удар И все может перевернутся наоборот
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    +6
    Сегодня, 11:39
    Снова про заморозку тягомотину свою завели. Пусть представят свою реакцию, если бы Россия начала просить заморозку во время их контрнахрюка. Вот примерно такая же реакция будет у России сейчас. Кто-ж вам даст силы копить?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:58
      Цитата: Уарабей
      Снова про заморозку тягомотину свою завели.

      "Упал - не бьём, а пощады просит, значит встанет и опят биться станет" (так в деревне деда говорили ).
    2. Лимон Звание
      Лимон
      +4
      Сегодня, 12:07
      Так эти свидомиты считают себя самыми,,умными,,,а остальных идиотами.(((Чего только стоит фраза:
      -обещайте им все ,что угодно,а вешать будем потом.
      Хрен вам чубатые!!!
  4. Igor1915 Звание
    Igor1915
    -4
    Сегодня, 11:50
    А как Славянск / Краматорск будет освобождаться ? Для этого нужно либо 250-300 000 либо политически
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 12:32
      Либо сами сбегут, если воевать некому будет. Условно, 10 000 человек, не будут сражаться с тем- же упорством как 100 000. Когда поймут что сил точно не хватает, могут и побежать. Поэтому ВС РФ и старается делать упор на уничтожение личного состава, а освобождение территорий типа сопутсвующей выгоды. Вообще рано такие прогнозы строить, как про мне.
  5. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    -1
    Сегодня, 11:51
    Не желает воевать,... Но воюет.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Сегодня, 12:03
      Цитата: Юрась_Беларусь
      Не желает воевать,... Но воюет.

      Ну есть садомозахисты, которым морду бьют и они от этого кайф ловят, да еще приговаривают -"Спасибо друг, выручил !"
  6. Faforit Звание
    Faforit
    -1
    Сегодня, 11:52
    Вперед Русские дружины ..Идет война цивилизаций и ценностей ! Раз в 100 лет такое происходит и какая драка без русских ? А как хочется мира и стабильности справедливой ..Такие дела в танковых дивизиях Урала и Сибири !
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 12:08
      Цитата: Faforit
      Раз в 100 лет такое происходит и какая драка без русских ?

      Да русские тут ни причём, просто Запад все свои ресурсы и ископаемые прожрал-профукал за 200 лет капитализма, а теперь хочется жрать как и прежде, поэтому и нужно захватить Россию как дойную корову, чтобы сосать её сиськи.
    2. Болторез Звание
      Болторез
      +2
      Сегодня, 12:14
      Идет война цивилизаций и ценностей !
      И восставший из бана михан на боевом диване ведет непримиримых боевых троллей в решающую атаку wassat .
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 11:52
    При этом националист выступил за продолжение боевых действий

    Ну вот оно мышление свидомитов, заморозка и переговоры, отдышаться, раны зализать, получить подаяние от запада и опять в бой. Любые соглашения, на любом уровне, приведут только к временной передышке и продолжатся с новой силой и большими потерями, что в конце концов приведёт к ядерной войне. Нужна только капитуляция фашистской хунты и то не выход, если видим, что Германия капитулировала 79 лет назад, а теперь готова к новому "Дранг нах Остен".
  8. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    -3
    Сегодня, 11:52
    Идёт СВО не для забора территорий, а идёт Освобождение от нацистского режима!!!
    Денацификация, деокупация от фашисткого режима, декомунизация!!!!!
    С нами Бог!!!
    Работайте братья!!!!
    Победа будет за нами!!!!
    1. Фразах Звание
      Фразах
      -2
      Сегодня, 12:03
      Именно так. Землю крестьянам!!!!, заводы рабочим!!!!, а нам с Феликсом Эдмундычем шампанского в номера.
    2. Essex62 Звание
      Essex62
      +2
      Сегодня, 12:05
      Какая декомунизация Вова? Где ты с той стороны коммунистов видишь? fool
  9. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 11:56
    «До зимы Донбасс заберут»: Командир взвода нацбата надеется на переговоры и «заморозку» боевых действий

    Для меня становится удивительной ситуация, когда на сайте пользователи цепляются (предвзято) к форме обращения к российскому президенту, а на сайт продолжают тиражироваться измышления разного нацистского отребья, место которого в кипящей царской водке...
    * * *
    Неужели бред сатанистов и «рептилоидов» для нас стал так важен?
  10. Machete Звание
    Machete
    0
    Сегодня, 12:16
    КОМАНДИР ВЗВОДА - ЭТО ТОЧНО ЭКСПЕРТНЫЙ УРОВЕНЬ.
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:32
    Несмотря на бравурные заявления офиса Зеленского, ситуация на линии боевого соприкосновения очень тяжелая, украинская армия несет очень большие потери и не желает воевать.
    . И все-таки, не желание воевать несколько отличается от ситуации, когда бойцы, армия, ОТКАЗЫВАЕТСЯ ВОЕВАТЬ!
    Где тот рубеж, когда их армия перейдёт от нежелания к отказу ??? Да и будет ли такое вообще?
  12. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 12:45
    Деркач пусть не надеется. Ибо Донбасс Луганск и Херсон с Запорожьем это само собой . Но ещё Харьков , Сумы , Чернигов , Одесса с Николаевым и Криворой пор с Полтавой и конечно же Киевом матерью городов русских. Работы много, но сделать ее надо. А Деркачу уже проездной к бандерке давно выписан , ему при любом раскладе одна дорога , в безымянную могилу в придорожной канаве . И это в лучшем случае