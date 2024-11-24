Мощный взрыв прогремел в районе завода КрАЗ в Кременчуге

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Мощный взрыв прогремел в районе завода КрАЗ в Кременчуге

ВС России продолжают наносить мощные точечные удары по объектам на территории Украины в ответ на недавние удары ВСУ американскими и британскими дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева, в городе Кременчуге Полтавской области рано утром прогремел мощный взрыв.



По словам Лебедева, взрыв произошел в районе Кременчугского автомобильного завода (КрАЗ), на котором производятся работы по ремонту в основном иностранной гусеничной военной техники.

Около пяти утра в городе Кременчуге Полтавской области жители слышали мощный взрыв с небольшой последующей детонацией. Прилет был в направлении Кременчугского автомобильного завода

- сказал представитель подполья.

На момент удара, по данным Лебедева, на заводе на ремонте находилось одиннадцать единиц гусеничной техники, а также до семнадцати единиц колесной техники.

Ранее также сообщалось о взрывах в украинской столице и городах Ромны и Сумы.

21 ноября ВС России нанесли удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске новой гиперзвуковой баллистической ракетой «Орешник». Это стало началом ответа на применение Киевом ракет ATACMS и Storm Shadow.
16 комментариев
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  1. Лимон Звание
    Лимон
    +4
    Сегодня, 11:59
    И это наследие,,проклятого СССР,,надо декомунизировать под ноль!
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 12:01
    Наверное кондиционер взорвался. Такое бывает. Ничего страшного..
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 12:01
    Нужно продолжать высаживать «Орешник» на «благодатную» украинскую почву...
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 12:13
      Надо закончить с утилизацией "Южмаша" ибо там ракеты и еже изготавливают. А КрАЗ в очередь надо поставить, ибо тоже проклятое наследие Союза, работающее против нас.
  4. Vladlous Звание
    Vladlous
    +2
    Сегодня, 12:11
    Громить врага, конечно, надо - это первостепенная задача. Мы фактически ведём войну с внешними и внутренними врагами. Это как гидра - все переплетено. Вместе с тем, разгром внутренних врагов, подлинных врагов, в России, и на Украине - это единственный путь к реальному миру на прочных условиях.

    На мой взгляд, чётко обозначен внутренний и внешний враг этим пассажем :

    Войну на Украине начали и ведут США и Израиль по заданию и планам раввинов, а также во исполнение планов Ротшильдов и Рокфеллеров против русских и славян в целом. Еврейский план известен в России, т.к. война в Чечне происходила также в соответствии с этим планом.


    Это отрывок из публикации: "РОССИЙСКО-УКРАИНСКАЯ ВОЙНА: ЧТО ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ СО СЛАВЯНАМИ ХАБАД" https://dzen.ru/a/Z0HRNKisC14VBgN4

    А сами слова принадлежат автору книги "Аланы Хабад. Или кто есть кто" Олегу Солосу.

    Поэтому громить врага, несомненно, нужно, но и про то, кто всё это подготовил, рязвазал, долго лилеял и продолжает разжигать - забывать не стоит.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 12:34
      Цитата: Vladlous
      кто всё это подготовил, развязал, долго лелеял и продолжает разжигать - забывать не стоит.
      Жаль, что до них Орешник не достанет !
  5. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 12:13
    Опять курили рядом с газовым баллоном... Третий год бахают и ничего. Заводы действуют даже в Харькове, под носом.
  6. bambr731 Звание
    bambr731
    +2
    Сегодня, 12:15
    ВС России продолжают наносить мощные точечные удары по объектам на территории Украины в ответ на недавние удары ВСУ американскими и британскими дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям.

    Удивительная у нас тактика действий - почему это всё раньше не разнесли? Почему все действия только в ответ? Ну не могу я постигнуть этого request
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 12:38
      Цитата: bambr731
      Почему все действия только в ответ?

      Меня тоже это удивляет....А опережать не пробовали ?
  7. алекс самолетов Звание
    алекс самолетов
    0
    Сегодня, 12:17
    Когда перестанете писать чушь -гиперзвуковая баллистическая ракета?любая ракета что МБР что РСД несетса со скоростью больше 5 махов, Гагарин летел с большей скоросттью,но никто не вставлял к месту и не месту гиперзвук.просто достало применение этого слова как и не имеющих аналогов в мире и на новах физических принципах.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 12:28
      Всё дело в... модных терминах!
      Кто то запускает "мульку", а потом её подхватывают и тиражируют на радость публике.
      А так :
      Гиперзвуковая скорость в аэродинамике — скорости, которые значительно превосходят скорость звука в атмосфере.

      Начиная с 1970-х годов, понятие обычно относят к сверхзвуковым скоростям с числами Маха (М) выше 5.

      Определение нижней границы гиперзвуковой скорости обычно связано с началом процессов ионизации и диссоциации молекул в пограничном слое около аппарата, который движется в атмосфере. Это начинает происходить примерно при М>5, что соответствует примерно 6000 км/ч.
    2. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      0
      Сегодня, 12:36
      А не подскажешь, какая скорость звука была в среде, в которой Гагарин совершал свой полет?
  8. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 12:17
    Россия производит за три месяца столько оружия и боеприпасов, сколько весь Европейский Союз за год, — Spiegel

    По словам министра обороны Германии, президент России Владимир Путин "полностью переключился на военную экономику".

    Немецкую же безопасность Писториус назвал "хрупким активом" и призвал больше в нее инвестировать.

    NE.САХАР
  9. Spark-tia Звание
    Spark-tia
    -1
    Сегодня, 12:30
    Ведь Орешник никакое ПВО не остановит!
    А это кардинально меняет расстановку сил.
    Европа беззащитна.
    А поделимся с Ираном, с Ливаном и пр. feel
    Представили?
  10. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 12:33
    До чего довел Кривой Рог этот фигляр ПЖ. Пацаки чатланам на голову сели! Кю!
    (ПЖ - П -просроченный (ая), Ж- всё зависит от вашей испорченности. lol )

    В Кривом Роге из-за мобилизации некому включать отопление в домах, - "Криворожтеплоцентраль".

    "Из-за мобилизационных мероприятий предприятию не хватает квалифицированных кадров, кадровый голод почувствовали и подрядные организации, привлеченные к ремонтной кампании", - ответили в кампании на претензии о срыве отопительного сезона.

    Сейчас без отопления в Кривом Роге почти тысяча домов, 130 тысяч абонентов, 11 больниц, 43 учебных заведения. В город даже направили 12 дополнительных бригад из других регионов.

    Просто бросать людей в топку войны Просроченному важнее, чем отапливать украинцев.
  11. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 12:40
    Это все здорово! Наши военные хорошо отрабатывают на ЛБС и по тылам противника. Не выносят энергетику бандерлогов в ноль только из-за того, что нет на это команды верховного. А техническая возможность была и есть и без новейших Орешников. Только этого мало. Надо передать хуситам ПКР и иные изделия, которые позволят кошмарить флот англосаксов в аденском заливе.