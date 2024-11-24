Глава Минобороны Германии Писториус: Россия производит за три месяца столько оружия и боеприпасов, сколько весь Евросоюз за год
Военно-промышленный комплекс России после начала специальной военной операции нарастил производство многих видов оружия и боеприпасов, и на данный момент в них нет нехватки.
Как отмечает немецкое издание Spiegel, министр обороны Германии Борис Писториус встревожен теми объемами производства вооружений, которые имеются в России.
- заявил министр, выступая на мероприятии, организованном в городе Арнсберге близким к правящей партии СДПГ Фондом Фридриха Эберта.
По словам Писториуса, президент России Владимир Путин «полностью переключился на военную экономику». На этом фоне Германии необходимо увеличить инвестиции в свою обороноспособность, считает Писториус.
Глава Минобороны ФРГ также отметил, что украинский конфликт давно перестал быть региональным. Правда, он не сказал, что именно все большее вмешательство в него западных стран, включая Германию, и вывело его из разряда регионального конфликта.
Ранее Борис Писториус выразил опасение, что избранный американский президент Дональд Трамп может пойти на сделку с Владимиром Путиным в ущерб интересам Брюсселя и Киева.
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