Глава Минобороны Германии Писториус: Россия производит за три месяца столько оружия и боеприпасов, сколько весь Евросоюз за год

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Глава Минобороны Германии Писториус: Россия производит за три месяца столько оружия и боеприпасов, сколько весь Евросоюз за год

Военно-промышленный комплекс России после начала специальной военной операции нарастил производство многих видов оружия и боеприпасов, и на данный момент в них нет нехватки.

Как отмечает немецкое издание Spiegel, министр обороны Германии Борис Писториус встревожен теми объемами производства вооружений, которые имеются в России.



Россия производит за три месяца столько оружия и боеприпасов, сколько весь Европейский союз за год

- заявил министр, выступая на мероприятии, организованном в городе Арнсберге близким к правящей партии СДПГ Фондом Фридриха Эберта.

По словам Писториуса, президент России Владимир Путин «полностью переключился на военную экономику». На этом фоне Германии необходимо увеличить инвестиции в свою обороноспособность, считает Писториус.

Глава Минобороны ФРГ также отметил, что украинский конфликт давно перестал быть региональным. Правда, он не сказал, что именно все большее вмешательство в него западных стран, включая Германию, и вывело его из разряда регионального конфликта.

Ранее Борис Писториус выразил опасение, что избранный американский президент Дональд Трамп может пойти на сделку с Владимиром Путиным в ущерб интересам Брюсселя и Киева.
4 комментария
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  1. Ясная Звание
    Ясная
    -1
    Сегодня, 12:44
    Глава Минобороны Германии Писториус: Россия производит за три месяца столько оружия и боеприпасов, сколько весь Евросоюз за год

    Вот и переходи служить России. По секрету скажу, можно по удаленке.
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 12:47
      Специально для него придётся создавать иностранный военный легион, как у лягушатникоф.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 12:45
    Чего Брюсселю бояться,новый генсек сказал,что в случай чего выгонит США из НАТО!))) Клоуны!
  3. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 12:48
    Министр обороны Германии Писториус: lol
    Нацист Писториус — капрал ( Obergefreiter) , как минимум на один ранг выше своего образца для подражания Адольфа Гитлера!
    Независимо от того, правда это или нет, Писториус использует это для своей нацистской пропаганды, кинохроника 2.0.