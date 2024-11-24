WSJ: Следующей целью американских ракет ATACMS могут стать военные аэродромы в Ростовской области России

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WSJ: Следующей целью американских ракет ATACMS могут стать военные аэродромы в Ростовской области России

Следующей целью американских ракет ATACMS может стать Ростовская область России, на территории которой расположено четыре военных аэродрома. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Американское издание предполагает, что Киев следующей целью для удара американскими ракетами выберет Ростовскую область России, так как на ее территории находится большое количество военных объектов, в том числе четыре военных аэродрома. Эти объекты входят в число определенных Зеленским под удары западными ракетами. В США уже на основе предложений Киева определили приоритетные цели, до которых достанут американские ракеты.



В Вашингтоне ранее составили карту с 200 военными целями в России для ракет ATACMS. ВСУ могут ударить американским дальнобойным оружием как минимум по четырем военным аэродромам в Ростовской области,

— пишет WSJ.

В то же время издание отмечает, что Киев применил западные ракеты по территории «старой» России всего лишь два раза, после чего по Днепропетровску прилетел российский «Орешник», а президент России Владимир Путин пригрозил продолжением таких ударов. После этого Киев атаковал российскую территорию только произведенными на Украине беспилотниками, не применяя западные ракеты.

Как сообщают украинские ресурсы, Киев применил ракеты ATACMS по России всего один раз, еще один раз ударив британскими ракетами Storm Shadow.
16 комментариев
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  1. Уарабей Звание
    Уарабей
    +4
    Сегодня, 12:35
    Можно подумать это Киев цели выбирает, ага, конечно.
    п.с. Но раз они говорят о военных аэродромах, то могут по крымскому мосту зарядить.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 12:40
      Не надо ждать следующих ударов по России, Верховный уже назвал вещи своими именами НАТО вписалось в войну против России, из этого следует, что ударить надо на опережение, для этого и существует ГРУ и СВР как только получат информацию следует нанести удар "орехами" по кораблям Британии и морским портам Германии где они кучкуются под разгрузкой, а там и до Лондона "трамвай" идет 17 минут.
    2. kventinasd Звание
      kventinasd
      -4
      Сегодня, 12:41
      Цитата: Уарабей
      могут по крымскому мосту зарядить.

      Ну если хотят чтобы им в ответ вынесли все мосты на Днепре, пусть попробуют.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 12:43
        Они хотят чтобы Россия ответила ядеркой. Сейчас у них это самая главная задача. Спасти для них эту "окраинскую кампанию" сейчас можно только таким образом.
        1. kventinasd Звание
          kventinasd
          -3
          Сегодня, 12:46
          Цитата: Уарабей
          Они хотят чтобы Россия ответила ядеркой. Сейчас у них это самая главная задача.

          Ядеркой наверное бить будем только по спонсорам киевской хунты и то в самом крайнем случае, а так орехов и прочих изделий им хватит за глаза. Они только после одного удара по Южмашу в шаровары наложили, а что будет если это будет на регулярной основе.
      2. Silver99 Звание
        Silver99
        -2
        Сегодня, 12:45
        Вы не внимательно изучили бенефициаров этой войны ! Причем тут Украина, когда операторы ракетных установок с Британии , США , Франции. Или вы собрались в настольный теннис поиграть удар на удар ?
        1. kventinasd Звание
          kventinasd
          -1
          Сегодня, 12:49
          Цитата: Silver99
          Причем тут Украина, когда операторы ракетных установок с Британии , США , Франции.

          Зачем вы мне это говорите? Судя по нашим ответным действиям и заявлениям МИДа, мы пока не собираемся бить по натовским странам.
    3. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 12:44
      Американское издание предполагает, что Киев следующей целью для удара американскими ракетами выберет Ростовскую область

      Значит цели уже выбраны ждут момента и один удар "Орешником" не смог привести в чувства коллективный Запад. Нужен не завод а что то более внушительное ну например Львов .
  2. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 12:40
    А, какие бандеро-фашистские цели выбраны на Украине ? Вопрос наиважнейший. Хотелось бы безусловного уничтожения авторов ударов по России.
  3. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 12:42
    Просто вброс в эфир всякой информации - что бы была. Это и я заявляю, что следующей атакой Орешника или Искандера могут быть погранпропуска на границе с Польшей и Румынией, а если осколки долетят до сопредельной территории, то это случайность за которую РФ ответственности не несёт.
  4. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    -2
    Сегодня, 12:44
    Что там у нас с Ж/Б укрытиями для самолётов? Уже построили или до сих пор рассуждают, что это дорого? Денег на домики для лампасников на Лазурном берегу может не хватить!
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 12:45
    Хорошо намечать цели, зная что отвечать за это будут xoxлы.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 12:49
      «Хорошо намечать цели, зная что отвечать за это будут xаxлы» —
  6. Deadушка Звание
    Deadушка
    0
    Сегодня, 12:46
    Настораживает одно - если даже при локальном(небольшом) конфликте проявляется слабая защищенность важных объектов то, что будет при крупном военном столкновении?!
  7. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 12:48
    Ну раз обсуждают Ростов на Дону , тогда нам пора обсудить базы на Гуаме и в Гибралтаре. Для начала ... Не хотят тупые американцы понимать намеки и полутона , значит говорить придется открытым текстом. Украина это русская земля . Всегда была, есть и будет. Тридцать лет по идиотскому недоразумению попавшая в плохие руки . Ну так все на круги своя возвращается
  8. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    0
    Сегодня, 12:48
    Следующим шагом Путин должен предупредить россиян, проживающих в США, Британии, Франции, Германии, Бельгии и пр. вернуться в Россию, вывести диппредставительства с территорий этих "друзей", порвать дипломатические отношения... и ВСАДИТЬ, чтобы никому мало не показалось!!! Для начала болванками как по Южмашу, а потом, если понадобится, нормальными боеприпасами. Зачем Тополя, заменяемые Ярсами, на Куру отстреливать? Посадите деревца "друзьям"!!!