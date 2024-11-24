WSJ: Следующей целью американских ракет ATACMS могут стать военные аэродромы в Ростовской области России
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Следующей целью американских ракет ATACMS может стать Ростовская область России, на территории которой расположено четыре военных аэродрома. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Американское издание предполагает, что Киев следующей целью для удара американскими ракетами выберет Ростовскую область России, так как на ее территории находится большое количество военных объектов, в том числе четыре военных аэродрома. Эти объекты входят в число определенных Зеленским под удары западными ракетами. В США уже на основе предложений Киева определили приоритетные цели, до которых достанут американские ракеты.
В Вашингтоне ранее составили карту с 200 военными целями в России для ракет ATACMS. ВСУ могут ударить американским дальнобойным оружием как минимум по четырем военным аэродромам в Ростовской области,
— пишет WSJ.
В то же время издание отмечает, что Киев применил западные ракеты по территории «старой» России всего лишь два раза, после чего по Днепропетровску прилетел российский «Орешник», а президент России Владимир Путин пригрозил продолжением таких ударов. После этого Киев атаковал российскую территорию только произведенными на Украине беспилотниками, не применяя западные ракеты.
Как сообщают украинские ресурсы, Киев применил ракеты ATACMS по России всего один раз, еще один раз ударив британскими ракетами Storm Shadow.
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