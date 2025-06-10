Впечатляющая оперативность: перевернувшийся при спуске на воду северокорейский эсминец уже находится в ремонтном доке
Всего через три недели после серьезной аварии при спуске на воду нового северокорейского эсминца УРО корабль уже находится в сухом доке Раджинского судоремонтного завода, пишут российские околовоенные паблики со ссылкой на спутниковые снимки. Опубликованные кадры подтверждают, что повреждённое судно преодолело более 200 км морем из Чхонджина в порт Расон – ключевой судостроительный центр КНДР.
Напомним, что инцидент произошёл 21 мая во время торжественного спуска корабля на воду, который перевернулся и частично затонул. В то же время уникальность текущей ситуации заключается в том, что северокорейским специалистам удалось не только быстро поднять эсминец в вертикальное положение, но и оперативно организовать его транспортировку для ремонта. Ранее местные СМИ сообщали о планах восстановить корабль именно в Раджине, где имеется необходимая инфраструктура.
Эксперты отмечают два необычных аспекта этой истории. Во-первых, беспрецедентная скорость реагирования на аварию – от подъёма судна до его доставки в док. Во-вторых, полная открытость в освещении инцидента государственными СМИ КНДР.
Таким образом, текущие события демонстрируют как технологические возможности северокорейского судостроения, так и новые подходы Пхеньяна к информационной политике.
Стоит добавить, что выбор Раджинского завода для ремонта не случаен – предприятие обладает современными мощностями и расположено в более защищённой гавани по сравнению с Чхонджином. Это снижает риски при повторном спуске корабля на воду.
