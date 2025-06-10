Впечатляющая оперативность: перевернувшийся при спуске на воду северокорейский эсминец уже находится в ремонтном доке



Всего через три недели после серьезной аварии при спуске на воду нового северокорейского эсминца УРО корабль уже находится в сухом доке Раджинского судоремонтного завода, пишут российские околовоенные паблики со ссылкой на спутниковые снимки. Опубликованные кадры подтверждают, что повреждённое судно преодолело более 200 км морем из Чхонджина в порт Расон – ключевой судостроительный центр КНДР.

Напомним, что инцидент произошёл 21 мая во время торжественного спуска корабля на воду, который перевернулся и частично затонул.
В то же время уникальность текущей ситуации заключается в том, что северокорейским специалистам удалось не только быстро поднять эсминец в вертикальное положение, но и оперативно организовать его транспортировку для ремонта. Ранее местные СМИ сообщали о планах восстановить корабль именно в Раджине, где имеется необходимая инфраструктура.



Эксперты отмечают два необычных аспекта этой истории. Во-первых, беспрецедентная скорость реагирования на аварию – от подъёма судна до его доставки в док. Во-вторых, полная открытость в освещении инцидента государственными СМИ КНДР.

Таким образом, текущие события демонстрируют как технологические возможности северокорейского судостроения, так и новые подходы Пхеньяна к информационной политике.

Стоит добавить, что выбор Раджинского завода для ремонта не случаен – предприятие обладает современными мощностями и расположено в более защищённой гавани по сравнению с Чхонджином. Это снижает риски при повторном спуске корабля на воду.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    10 июня 2025 11:58
    
    У Ына не забалуешь...либо грудь в крестах, либо голова в кустах.
  2. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    10 июня 2025 12:00
    

    Видимо, тесть блогера изучит опыт оперативного реагирования, чтобы по прибытию ознакомить местных российских чиновников.
    1. al3x Звание
      al3x
      +3
      10 июня 2025 13:34
      Если бы тестя блогера после грандиозных коррупционных скандалов отдали под суд, а не отправили на повышение, тогда бы я поверил в обучаемость "системы", а его же просто перевели на другую должность. Отсюда можно сделать вывод, что, эта система необучаема из-за того, что в ней друзья и кумовья неприкасаемы, а значит и ждать там " Кимовских движений" точно не стоит. У нас тут своя мышиная возня. Как тащили все, что не приколочено, так и будут тащить, с каждым разом ставя новые рекорды в этом не легком деле.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    10 июня 2025 12:01
    ❝ Впечатляющая оперативность ❞ —

    — Ответственность перед партией и народом ...
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    10 июня 2025 12:02
    Это снижает риски при повторном спуске корабля на воду.

    Вообще то в доке судно всплывает.
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      -4
      10 июня 2025 12:07
      Гм... Было бы интересно узнать последствия для персонала верфи... Вряд-ли узнаем...
      1. svarog77 Звание
        svarog77
        +3
        10 июня 2025 13:05
        были арестованы главный инженер верфи, начальник цеха корпусных работ, заместитель по административным вопросам, а также Ри Хён Сон - заместитель заведующего отделом военной промышленности ЦК партии
        1. Monster_Fat Звание
          Monster_Fat
          -3
          10 июня 2025 13:59
          О! Учитывая то, что в КНДР, по закону существует "ответственность поколений"- даже боюсь представить судьбу семей этих людей....
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      10 июня 2025 12:23
      Grossvater
      Сегодня, 12:02
      Вообще то в доке судно всплывает.

      hi Корабль получил повреждения при первичном спуске со стапель палубы после постройки .
      Технологию вторичного спуска - всплытия после устранения повреждений нам подробно не объясняют.
  5. g_ae Звание
    g_ae
    +2
    10 июня 2025 12:05
    Дикие корейцы! Никакой цивилизации! Как они живут без "эффективных менеджеров" и "рабов на галерах"? Это ж сколько бабла можно было на этом распилить в России! А как там Кузя, кстати?
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    10 июня 2025 12:10
    Цитата: g_ae
    как там Кузя, кстати?

    Не тревожьте больную мозоль...надо ведь ещё утопленный док поднять...вообщем у нас все не так, как у них там. what
    1. Alex_mech
      Alex_mech
      -1
      10 июня 2025 12:58
      Та он (док) уже наверное сгнил за столько лет
      1. Neptus Звание
        Neptus
        +3
        10 июня 2025 13:55
        Он же бетонный, только оборудование железное, которое срезать и поднять, а основу раздолбать, где сильно выпирает, на мелкие кусочки.
        1. Alex_mech
          Alex_mech
          0
          10 июня 2025 16:32
          А зачем поднимать то, что в итоге станет бетонной крошкой?
  7. Alex_mech
    Alex_mech
    0
    10 июня 2025 12:57
    полная открытость в освещении инцидента государственными СМИ КНДР
    Так и почему же он затонул?
    1. Neptus Звание
      Neptus
      +3
      10 июня 2025 13:57
      Цитата: Alex_mech
      Так и почему же он затонул?

      Все мы ходим под вероятностью утонуть. Вот у него она и реализовалась.
      1. Alex_mech
        Alex_mech
        +1
        10 июня 2025 16:31
        Отличный ответ. Но что именно случилось? Неправильно расчитали? Мыши дырку прогрызли в корпусе? Курение в непододящем месте?
  8. КЗаКВО32923 Звание
    КЗаКВО32923
    +1
    11 июня 2025 07:27
    молодчики корейцы! еще бы подсобили иранцам в борьбе с сионацистской заразой, засевшей на оккупированной Святой земле.