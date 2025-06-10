Проектные работы по будущему атомному авианосцу ВМС Франции практически завершены

Проектные работы по постройке в будущем атомного авианосца для Военно-морских сил Франции практически завершены. Об этом со ссылкой на высокопоставленного сотрудника французских ВМС пишет специализированный портал Baird Maritime.

Руководитель программы проекта «авианосец нового поколения» (porte-avions de nouvelle génération/PANG) ВМС Франции капитан Тибо Лаверн заявил, что корабль уже «спроектирован на бумаге» и что он ожидает, что Министерство вооруженных сил примет окончательное решение по проекту до конца этого года.



Французская судостроительная компания Naval Group получила официальное разрешение на начало проектных работ по проекту PANG в декабре 2020 года. Последующие проектные работы по предлагаемому авианосцу были выполнены совместно с судостроительной компанией Chantiers de l'Atlantique в рамках специально созданного для этого предприятия Porte-Avions.

Согласно проекта, новый авианосец будет иметь водоизмещение 78 000 тонн, длину около 310 метров и место для размещения авиакрыла, состоящего из более чем 30 многоцелевых истребителей и вертолётов. PANG разрабатывается как замена действующему авианосцу и флагману ВМС Франции «Шарль де Голль», который, как ожидается, останется на вооружении до конца 2030-х годов.

Судно планируется оснастить двумя ядерными реакторами, заказ на разработку и производство которых получила компания TechnicAtome.

Корабль, который должен быть введен в эксплуатацию к 2038 году, станет самым большим военным судном в мире, не считая авианосцев ВМС США. Его авиагруппа из 32 самолетов будет состоять из истребителей-бомбардировщиков New Generation Aircraft, которые всё ещё находятся на стадии проекта, а также самолётов дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye и беспилотных летательных аппаратов.

Основной радиолокационной системой авианосцев станет Thales Sea Fire, которая будет обеспечивать воздушное и морское наблюдение, а также управление огнём. Ракеты Aster обеспечат противовоздушную оборону.

Некоторые военные аналитики выразили удивление как по поводу размера проектируемого судна, так и по поводу выбора ядерной силовой установки. Вполне вероятно, что французы считают, что длительные походы на большие расстояния, особенно в Индо-Тихоокеанский регион, будут частым явлением, а большой корабль с ядерной силовой установкой обеспечивает более высокий уровень автономности и выносливости, чем судно с обычной силовой установкой меньшего размера.
