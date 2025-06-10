На авиабазе в Финляндии планируют разместить разведывательные БПЛА НАТО RQ-4D Phoenix

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На авиабазе в Финляндии планируют разместить разведывательные БПЛА НАТО RQ-4D Phoenix

До конца текущего месяца на авиабазе в Финляндии планируется разместить разведывательные беспилотники НАТО RQ-4D Phoenix. Об этом сообщает пресс-служба Военно-воздушных сил (ВВС) страны.

В сообщении, размещенном на официальном интернет-портале ведомства, отмечается, что разведывательные беспилотники будут доставлены в Финляндию в рамках проведения масштабных учений Atlantic Trident 25. RQ-4D Phoenix в течение нескольких недель будут дислоцироваться на авиабазе «Сатакунта» в Пирккале. Количество машин этого типа, а также продолжительность их дислокации в Финляндии не уточняется.



В рамках учений Atlantic Trident 25 ВС Финляндии будут плотно взаимодействовать с армиями США, Великобритании и Франции. Помимо финских истребителей F/A-18 Hornet, в учениях будут задействованы истребители F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle и американские самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker.

RQ-4D Phoenix представляют собой дальнейшее развитие БПЛА RQ-4B Global Hawk модификации Block 40. Данная модификация беспилотников является ключевым элементом новой системы наблюдения НАТО за наземной обстановкой (Alliance Ground Surveillance — AGS). RQ-4D может взаимодействовать с самолетами НАТО E-3A класса ДРЛО (AWACS), воздушными командными пунктами и с другими самолетами специальных модификаций.

Эта система позволяет командованию НАТО получать более точную информацию о ситуации на той или иной территории. В соответствующем соглашении участвуют Болгария, Германия, Дания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, США, Чехия, Эстония и другие страны НАТО.
4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    10 июня 2025 12:21
    ❝ На авиабазе в Финляндии планируют разместить разведывательные БПЛА НАТО RQ-4D Phoenix ❞ —

    — Значит, надо хуситов размещать поблизости ...
  2. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    10 июня 2025 12:39
    Да, похоже только хуситы -"специалисты по американским разведчикам". Мы, что то не горим желанием мешать их полетам, за редким исключением.
  3. ximkim Звание
    ximkim
    0
    10 июня 2025 12:42
    Даааа.
    Работы у NATO теперь очень много , а главное - развед данные хорошего качества.
  4. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    10 июня 2025 12:56
    Если у нас в Росимуществе ЦРУ сидела, то подумаешь разведывательные БПЛА в Финляндии мелочь то какая.