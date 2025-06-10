Казахстан с февраля ждёт от Киева объяснений по атаке на нефтеперекачивающую станцию Каспийского консорциума
В феврале этого года украинские военные совершили беспилотную атаку на объект нефтяной отрасли в Краснодарском крае, принадлежащий не России, а международной структуре, которая организует транспортировку казахстанской нефти на мировой рынок через территорию РФ. Речь идет о нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», принадлежащей Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК).
Вопрос об ответственности за этот акт агрессии поднял в ходе брифинга официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.
Он заявил журналистам, что Казахстан с февраля ждет от Киева объяснений по атаке на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума. Дипломат отметил, что вся необходимая информация об агрессивном акте ВСУ была передана украинской стороне по дипломатическим каналам. Теперь Астана ожидает ответной реакции, которой пока нет.
- заявил Смадияров, порекомендовав журналистам обратиться с тем же вопросом к представителям Киева.
17 февраля семь украинских дронов-камикадзе совершили террористическую атаку на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» на Кубани.
- сообщили в пресс-службе КТК.
В результате объект был выведен из строя. После этого подача нефти стала осуществляться по обводной линии меньшей пропускной мощности.
Информация