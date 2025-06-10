Казахстан с февраля ждёт от Киева объяснений по атаке на нефтеперекачивающую станцию Каспийского консорциума

6 400 16
Казахстан с февраля ждёт от Киева объяснений по атаке на нефтеперекачивающую станцию Каспийского консорциума

В феврале этого года украинские военные совершили беспилотную атаку на объект нефтяной отрасли в Краснодарском крае, принадлежащий не России, а международной структуре, которая организует транспортировку казахстанской нефти на мировой рынок через территорию РФ. Речь идет о нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», принадлежащей Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК).

Вопрос об ответственности за этот акт агрессии поднял в ходе брифинга официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

Он заявил журналистам, что Казахстан с февраля ждет от Киева объяснений по атаке на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума. Дипломат отметил, что вся необходимая информация об агрессивном акте ВСУ была передана украинской стороне по дипломатическим каналам. Теперь Астана ожидает ответной реакции, которой пока нет.

Конечно, будем ждать, если они соизволят ответить

- заявил Смадияров, порекомендовав журналистам обратиться с тем же вопросом к представителям Киева.

17 февраля семь украинских дронов-камикадзе совершили террористическую атаку на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» на Кубани.

Удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами

- сообщили в пресс-службе КТК.

В результате объект был выведен из строя. После этого подача нефти стала осуществляться по обводной линии меньшей пропускной мощности.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kebeskin Звание
    kebeskin
    +8
    10 июня 2025 12:17
    Для ускорения ответа от украинской стороны может написать в спортлото.
    1. Комментарий был удален.
  2. BAI Звание
    BAI
    +3
    10 июня 2025 12:25
    , будем ждать, если они соизволят ответить

    А они не соизволят. Будут ждать бесконечно
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      10 июня 2025 12:33
      Казахстан с февраля ждёт от Киева объяснений по атаке на нефтеперекачивающую станцию Каспийского консорциума
      Киев скромно промолчит...
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      10 июня 2025 12:37
      Цитата: BAI
      , будем ждать, если они соизволят ответить

      А они не соизволят. Будут ждать бесконечно

      Ждите ответа.... Ждите ответа.... laughing
  3. ximkim Звание
    ximkim
    +3
    10 июня 2025 12:25
    В феврале этого года украинские военные совершили беспилотную атаку на объект нефтяной отрасли в Краснодарском крае, принадлежащий не России, а международной структуре, которая организует транспортировку казахстанской нефти на мировой рынок через территорию РФ. Речь идет о нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», принадлежащей Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК).

    Ещё бахнут, чтобы у Казахстана отпали вопросы
  4. isv000 Звание
    isv000
    +2
    10 июня 2025 12:31
    Свиньи про них уже и думать забыли а те всё у телефона сидят:
    - Чукча, вот тебе телефон, кушать захочешь - закажи.
    Прошло три дня. Открывают номер - картина маслом:
    - Телефона, телефона, чукча кушать хочет...
  5. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +2
    10 июня 2025 12:32
    Казахстан с февраля ждёт от Киева объяснений по атаке на нефтеперекачивающую станцию Каспийского консорциума


    Жидо наркофюрер и хунта Квартала-95 оперативно отвечает только после серьёзных ударов по Куеву, призывая союзников и партнёров отреагировать на действия ВС России.
  6. _DD_ Звание
    _DD_
    +4
    10 июня 2025 12:35
    Казахам бы на прием к психологу записаться

    А то одно полушарие заключает экономическо/военные союзы с Британией

    Вторая половина полушария спрашивает с пешек Бритов почему те смеют взрывать чет там у них

    На лицо шизофрения
  7. uralex Звание
    uralex
    +1
    10 июня 2025 12:48
    Конечно, будем ждать, если они соизволят ответить
    Хотят наших "переплюнуть" по выражению озабоченности?! Еще бы предложили им ремня, чтобы сами себя выпороли)))
    1. Комментарий был удален.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      10 июня 2025 13:11
      Цитата: uralex
      Хотят наших "переплюнуть" по выражению озабоченности?!

      Наши уже который день "выражают озабоченность" массированными прилётами по укрорейху, а ваши выражают озабоченность жалостными просьбами к Америке и европейским партнёрам утихомирить РФ. Так что устарели попытки приколоться на эту тему, пора менять заезженную пластинку. yes
      1. uralex Звание
        uralex
        +1
        10 июня 2025 13:37
        а ваши выражают озабоченность жалостными просьбами к Америке
        со сторонами ошиблись, уважаемый.... То, что сейчас прилетает врагу - это, конечно, хорошо! Но "запрягали" уж сильно долго...
        1. Русич Звание
          Русич
          +1
          10 июня 2025 13:44
          Цитата: uralex
          Но "запрягали" уж сильно долго...

          Даже это Вас не устраивает. Вам, "макаревичам" не угодить. Для того тоже всё и всегда было плохо. Ныл и ныл. И сейчас ноет на земле обетованной...
  8. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    10 июня 2025 13:04
    Подождут еще лет 10, а потом забудут)))
  9. Егоза Звание
    Егоза
    0
    10 июня 2025 13:59
    Раз Казахстан что-то не устраивает, то могут бахнуть в ответ. Но...пытаются на двух стульях усидеть. Не получится, при всем их желании.
  10. Русфанер Звание
    Русфанер
    0
    10 июня 2025 15:42
    Запрос чисто протокольный, для публики.
    Казахстанские таблоиды "топят" за украину, а у них спущена установка...
  11. Емельяненко Игорь Звание
    Емельяненко Игорь
    0
    10 июня 2025 19:49
    Парадокс. Танкера (их управляющие фирмы), которые вывозят нефть с терминалов КТК в Новороссийске зарегистрированы в мелкобритании. Да и свою долю в КТК бриты тоже имеют. Парадокс. Стрелять себе в ногу или несогласованность разведки и коммерсантов?