«Понятно, что «кастрюля», но любопытно»: Глава Ростеха рассказал об изучении специалистами корпорации трофейных западных танков

34 769 112
«Понятно, что «кастрюля», но любопытно»: Глава Ростеха рассказал об изучении специалистами корпорации трофейных западных танков

Специалисты Ростеха с самого начала СВО работают с трофейной техникой, внимательно изучая поступающие образцы, в том числе танки иностранного производства. Об этом рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью журналу «Разведчик» СВР РФ.

Российские специалисты внимательно изучают поступающие к ним трофейные танки, и если находят что-то стоящее, то добавляют себе в «копилку». В то же время ни один западный танк не сумел чем-то удивить, хотя некоторые модели довольно хороши, но не для наших условий. Как, например, немецкий Leopard 2. Сам танк очень добротный и выполнен на высоком уровне, с современными системами и мощным двигателем. Но ничего прорывного в нем нет, нашим почерпнуть для себя было нечего.



То же самое с американским танком Abrams. По словам Чемезова, танк тоже интересный, но не для наших условий. Слишком сложная конструкция и трудоемкое обслуживание, впрочем, как и немецкого танка. От американца наши тоже ничего не взяли. Хотели бы еще внимательно изучить британский Challenger 2, но пока этот танк в приемлемом состоянии нашим бойцам не попадался. При этом Чемезов назвал британца «кастрюлей», не пригодной к ведению боевых действий.

Хотелось бы еще взглянуть на британский Challenger 2, скорее из любопытства. Заранее понятно, что это «кастрюля», не очень пригодная к реальным боям.

– заявил глава Ростеха.

Как подчеркнул Чемезов, опыт боевых действий показывает, что российские танки превосходят западные. Особенно это касается Т-90М «Прорыв».
112 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. BAI Звание
    BAI
    -37
    10 июня 2025 12:22
    У Тигра и Пантеры тоже ничего не заимствовали, хотя они были лучшие в своем классе.
    Тут что то из серии - "виноград зеленый, не зрелый".
    Техническая сложность - повторить не можем
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      -23
      10 июня 2025 12:28
      Понятно, что «кастрюля»...
      Вот, к чему это? Четвертый год с "кастрюлями" все, топчемся?
      1. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        +4
        10 июня 2025 12:35
        Самое главное прицельные и разведывательные устройства танка . Но на Украину новейшие не поставляют . Можно конечно и все что интересно изучить , и применить на своих танках и другой технике .
        1. роман66 Звание
          роман66
          +2
          10 июня 2025 13:35
          нашим почерпнуть для себя было нечего.

          А вот, двигатель хотя бы
          1. Bad_gr Звание
            Bad_gr
            0
            10 июня 2025 14:37
            Цитата: роман66
            нашим почерпнуть для себя было нечего.

            А вот, двигатель хотя бы

            Китайцы на клон нашего Т-72 (Тип-99) воткнули разновидность немецкого двигателя. Танк с тал на метр длиннее (только за счёт длины моторного отсека). Соответственно, дополнительную длину танка пришлось бронировать
      2. Sevastiec Звание
        Sevastiec
        -1
        10 июня 2025 13:17
        Если мы и "топчемся" из-за движущейся техники (фпв оставим за скобками), то не из-за танков, а скорее, из-за большего количества и лучшего технически автопарка у противника. Проблема нашей армии та же, что и 80 лет назад: недостаточная механизация. Воюет и штурмует пехота-танки ушли сугубо в поддержку-а средств доставки пехоты у нас мало, а те что есть, объективно хуже.

        И к посту выше: Тигр и Пантера, были лучше технически, но были хуже в плане применения (тактически). Эти вещи, надо различать.
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          +3
          10 июня 2025 13:38
          Это какие- же тактические недочёты Вы обнаружили у Панцерваффе?. 41- 42 гг именно за счёт их,в тесном взаимодействии с другими видами ВС конечно,Вермахт проскочил всю западную часть СССР,до самой Москвы. На Курской дуге прорвали две полосы обороны из трёх и пришлось вводить армии предназначенные для наступления. Причина не в тактике,а в сложности в производстве и соответственно выпущеном количестве. Массой задавили. И мы и амерзы. Мастерство и героизм советских танкистов, естественно то же не последнее в этом ряду.
          1. Sevastiec Звание
            Sevastiec
            0
            10 июня 2025 14:12
            Это какие- же тактические недочёты Вы обнаружили у Панцерваффе?.


            Читайте внимательно: я не говорил про тактику Вермахта, я писал про то, насколько хороши были танки Вермахта, конкретно Тигр и Пантера и то, насколько они соответствовали тактике маневренной войны.

            Война диктовала, что нужно оружие проще, дешевле, технологичнее и больше. А они строили дороже и сложнее. Давным давно уже посчитано, что Вермахту, гораздо лучше было делать 1,5-2 (а то и 3-4(не помню цифры)) Т-4, вместо 1-го Т-5/6.

            Простой пример на пальцах: условные четыре Т-34-ки, за счет подвижности и большего количества, проходили по флангам (потеряв, допустим, две ед., по любым причинам) два великолепных Тигра, громили тыл и замыкали кольцо. Тигры, без топлива и БК терялись.

            Размен 2 на 2 количественно, но 34-ок, было больше в разы, т.е., фактический размен-условно-1к 2 в нашу пользу. Так выигрывалась война. Поэтому, лучший технически танк, это одно, а лучший танк войны-это другое.

            Собсна, посмотрите на первый год войны-там ситуация была обратная-худшие танки вермахта, выигрывали сражения. Они бы это делали, безотносительно взаимодействия сил (авиации, инженерных войск и т.д.)
            1. Essex62 Звание
              Essex62
              -1
              10 июня 2025 14:51
              С первым не спорю,это я собсно и написал. Количественно превзошли. Маневренность Патеры нареканий не вызывала, но сколько их построили? И да, зачем так сложно, если пытались 34й повторить во всех аспектах, но с более мощным орудием? Об этом тут писали.
              А вот то,что без филигранного взаимодействия с летаками, артой и пехотой, отлично поставленной разведки и первитина, они ни чего -бы не смогли. Остановили-подтянули войска внутренних округов и раскатали-бы в блин. На наглости и неутомимости панцерваффе добежали до Москвы и Сталинграда и скисли в позиционке. Потому ,что в Кремле сидел кремень,в окружении таких-же сподвижников. Лягушатники и вся гейропка лапки вверх задрали.
      3. Владислав_В
        Владислав_В
        -5
        10 июня 2025 13:31
        Цитата: Monster_Fat
        Четвертый год с "кастрюлями" все, топчемся?

        Топчется петух на курице!А мы проводим СВО.
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          -5
          10 июня 2025 14:58
          Эта аббревиатура подразумевает недостаточные усилия, при заявленных целях ? Вы хотели это сказать?
          1. Владислав_В
            Владислав_В
            -3
            10 июня 2025 15:07
            Я не стратег и не тактик!Я что хотел, то и сказал!Для меня человек считается стрёмным, если он сидит на диване в другой стране и пишет про наших войнов, что они там у него топчутся.
            1. Essex62 Звание
              Essex62
              -2
              10 июня 2025 15:13
              Ну если в этом аспекте , то понятно. hi
            2. SovAr238A Звание
              SovAr238A
              -2
              11 июня 2025 10:18
              Цитата: Владислав_В
              Я не стратег и не тактик!Я что хотел, то и сказал!Для меня человек считается стрёмным, если он сидит на диване в другой стране и пишет про наших войнов, что они там у него топчутся.

              А ты однако стремный, если посмотреть на тебя со стороны твоей логики
      4. Illanatol Звание
        Illanatol
        -6
        10 июня 2025 13:32
        Цитата: Monster_Fat
        Понятно, что «кастрюля»...
        Вот, к чему это? Четвертый год с "кастрюлями" все, топчемся?


        А в кастрюлях ли дело? Воюют все же люди.

        Израильтяне больше года с "сектором Газа" возились. Видно у "Хамас" были некие секретные вундервафли? wink
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          -1
          10 июня 2025 15:00
          С партизанами можно "возиться" бесконечно.
          1. OldMichael Звание
            OldMichael
            -2
            10 июня 2025 21:22
            Цитата: Essex62
            С партизанами можно "возиться" бесконечно.

            На чужой территории — да.
            Значит, чужой территории должно быть как можно меньше, а своей — больше.
            hi
            1. Essex62 Звание
              Essex62
              -1
              11 июня 2025 09:36
              Мы на своей ,после ВОВ,сколько на окраине и в Прибалтике выкорчевывали заразу?
          2. Illanatol Звание
            Illanatol
            -1
            11 июня 2025 13:46
            Цитата: Essex62
            С партизанами можно "возиться" бесконечно.


            Но вовсе не потому, что у партизан есть "убер-кастрюли".
            1. Essex62 Звание
              Essex62
              -1
              13 июня 2025 08:23
              Конечно не потому. Просто партизанское движение кроме как, полным обезлюдиванием не гасится. Ну или бесконечными ишаками с золотом и встраивания" элиты" в свою сферу. Как только золото заканчивается ,партизаны растут как грибы после дождичка.
    2. bulbash70 Звание
      bulbash70
      -6
      10 июня 2025 12:40
      я думаю,могут повторить,и превзойти.но зачем?и куда девать парк 72-х и 90-х?читал,что кто-то закупил меркаву,а потом выяснилось,что эти танки вязнут в грунте этой страны.Сингапур,вроде закупил.
    3. Andobor Звание
      Andobor
      +7
      10 июня 2025 12:42
      Оценка советского танкиста, воевавшего на Пантере, Тигры вообще наши считали для трофейной эксплуатации не пригодными: ходовая - дрянь, двигатель - дрянь, мощная броня очень низкого качества, хорошая пушка, очень хорошая оптика, в танке просторно, удобно. Они стрелять собирались, а в России до стрельбы ещё нужно доехать.
      1. PROXOR Звание
        PROXOR
        +1
        10 июня 2025 13:11
        Тигры вообще наши считали для трофейной эксплуатации не пригодными: ходовая - дрянь, двигатель - дрянь, мощная броня очень низкого качества, хорошая пушка, очень хорошая оптика, в танке просторно, удобно

        Это заключение о Королевском Тигре. Первые тигры попадались в целости нашим танкистам не часто. Машина была довольно хорошая и крепкая. Поэтому если она и попадалась к нашим целая, то было это не часто и в основном уходила на полигоны. Кстати разбитые Тигры 1, так же туда отправляли.
        1. Andobor Звание
          Andobor
          -4
          10 июня 2025 13:20
          Из того, что читал и помню, Тигр требовал специального обслуживания ходовой через каждые 20 км пробега, иначе ходовая просто разваливалась, наши считали что для эксплуатации в ходе боевых действий это неприемлемым. Даже у немцев при нормальном сервисном обслуживании Тигры часто просто не доходили до поля боя, страшен Тигр был когда дошол.
          1. Neptus Звание
            Neptus
            0
            10 июня 2025 14:56
            Цитата: Andobor
            Тигр требовал специального обслуживания ходовой через каждые 20 км пробега, иначе ходовая просто разваливалась

            Это можно сказать про Королевский Тигр, но простой Тигр ездил нормально по тем меркам.
            1. Illanatol Звание
              Illanatol
              -1
              11 июня 2025 13:56
              Цитата: Neptus

              Это можно сказать про Королевский Тигр, но простой Тигр ездил нормально по тем меркам.


              Ресурс хода у "простого" Тигра - в студию! Сколько он мог проехать на одной заправке? А моторесурс?
              В курсе, что моторесурс даже легких немецких танков начала ВОВ был невелик? И почему немцы не производили долго тяжелые танки, хотя столкнулись с тяжелыми танками противника еще во Франции в 1940 г.?
              Почему даже масса средних немецких танков была сравнительно невелика (примерно 20 тонн с небольшим для ранних модификаций)?

              Потому что, даже вопреки кадрам хроники, немецкие танки на марше обычно не шли своим ходом, а ехали на тягачах. На своих гуслях - когда становилась вероятной встреча с противником. Но тягачи имеют жесткий лимит массы перевозимого груза. Легкие и средние танки - пожалуйста, а вот 50 тонную махину - извините, нет. Тигры рекомендовали перевозить на ж/д платформах, но рельсы есть не везде, вот печалька. А движение на своих гуслях быстро изнашивало тяжелые танки. Так что нормально эти "звери", увы для гансов, не ездили.
      2. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        10 июня 2025 14:10
        Оценка советского танкиста, воевавшего на Пантере, Тигры

        мой дядька, после 43г был комисован вчистую: из экипажа Т-34 остался только он один, мехвод - остальные вместе с башней улетели в страну большой охоты...
        видимо не Тигры и Пантеры угрохали машину, а неведомый бог, видимо Тор со своей кувалдой...
        а он с середины 30-х был инструктором, как впрочем и весь экипаж из учебки и воевали они с 41...
        поэтому всякие досужие разговоры о том какие все вокруг нас безрукие и никчемные... оставьте для "кухонных разговоров"...
    4. hohol95 Звание
      hohol95
      +4
      10 июня 2025 12:43
      Если немецкие "кошаки" были лучшими то почему их не копировали американцы, британцы и французы?
      И не использовали после Второй Мировой?
      Французы собрали "Пантеры" на один полк, но этим и ограничились.
      1. PROXOR Звание
        PROXOR
        +1
        10 июня 2025 13:17
        Вы плохо знаете Французское танкостроение послевоенное.
        Взять хотя бы тот же Lorraine 40t. Двигатель от Пантеры, шахматную торсионные подвеску заменили на последовательную, причем катки были с надувными шинами. Спереди красовался щючий нос, старательно "спи...ный" с ИС-3. Ну и венцом этой ахинеи была качающаяся башня с АЗ, с неплохой 100мм пушкой, но без каморных снарядов.
      2. Дедок Звание
        Дедок
        0
        10 июня 2025 14:12
        Если немецкие "кошаки" были лучшими то почему их не копировали американцы, британцы и французы?

        лень искать, но у францев как раз была сделана копия королевского тигра...
        1. hohol95 Звание
          hohol95
          -1
          10 июня 2025 19:01
          Это была "Пантера по французски".
    5. barclay Звание
      barclay
      -1
      10 июня 2025 12:53
      Все это понятно. Вот только куда подевались Арматы? В этот раз их даже на параде не было. Видимо, этот танк настолько всех опередил, что стало не до него...
      1. PROXOR Звание
        PROXOR
        0
        10 июня 2025 13:36
        Да и лях с ним. В текущей вариации он не нужен. Нужна аналогичная машина, но со 152мм орудием. Собственно мы тут не первые кто придумал экипаж в бронекапсуле. Есть такое детище американского танкостроения: проект AGS/TCM-20 https://topwar.ru/36966-bezymyannyy-legkiy-tank-proekt-ags-tcm-20-ssha.html.
        Проект Армата закрывать нельзя. Ему определенно нужен нормальный двигатель: ГТД или современный дизель. Трофеев MTU у нас навалом. 152мм орудие, которое точно помножит на нуль всю броню танков НАТО (хотя такой бой маловероятен). Но зато 152мм фугасы пойдут по назначению. Через пушку можно работать 152мм ПТУРами Хризантемы. Так же нужна БИУС и взаимодействие с военным интернетом и прямая связь с БПЛА. В идеале это зрение сквозь броню. Или очки дополненной реальности.
      2. Дедок Звание
        Дедок
        -2
        10 июня 2025 14:13
        Все это понятно. Вот только куда подевались Арматы?

        знаете, как в случае с покойником - или хорошо - или ничего...
    6. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      10 июня 2025 13:01
      Ну - готовые узлы никто заимствовать и не собирался. А вот решения и идеи - иногда имеет смысл и собезьянничать.
    7. Illanatol Звание
      Illanatol
      -4
      10 июня 2025 13:29
      Цитата: BAI
      У Тигра и Пантеры тоже ничего не заимствовали, хотя они были лучшие в своем классе.
      Тут что то из серии - "виноград зеленый, не зрелый".
      Техническая сложность - повторить не можем


      А что почерпнули янки, изучив "тигры" и "пантеры"?
      Огласите весь список, пожалуйста.
      Или для янки тоже оказались не по зубам немецкие "высокие технологии"? laughing
    8. smart_ups Звание
      smart_ups
      -1
      10 июня 2025 13:38
      А что в вашем понимании лучшие? Лучшие это совокупность качеств, броня, подвижность, вооружение , обзор , СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА (т.к. экономика воюет не в последнюю очередь). В 1945 г. стоимость производства т 34 была примерно 150 т.р , Тигра 300 тысяч рейхсмарок или около 3 миллионов рублей. А теперь посчитайте кто из этого сражения выйдет победителем 20 34-85 против 1 - огго тигра.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        -4
        10 июня 2025 14:14
        А теперь посчитайте кто из этого сражения выйдет победителем 20 34-85 против 1 - огго тигра.

        да, бабы еще нарожают...
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          -3
          10 июня 2025 15:08
          Не ,ну 85мм дырявила кошаков даже в лоб. Правда их тоже не сильно много построили. А конечный этап ВОВ не проще начала был. Одни Зеелы чего стоили.
          Нарожать бабы так и не успели. Кого народили, "реформаторы" рыночные ликвидировали. Потери почти как ВОВ.
        2. Mitka Звание
          Mitka
          -3
          10 июня 2025 22:30
          А ты, видать альтернативным путём на свет появился раз такой бред несёшь!
      2. Andobor Звание
        Andobor
        -2
        10 июня 2025 15:07
        Цитата: smart_ups
        А теперь посчитайте кто из этого сражения выйдет победителем 20 34-85 против 1 - огго тигра.

        Да, а один Тигр из двух до поля боя ещё и не доедет.
    9. Конрад1045 Звание
      Конрад1045
      -1
      10 июня 2025 15:42
      Panzerkampfwagen VI Ausf.H — E, имел на вооружении пушку 8,8 cm KwK 36 L/56, а Panzerkampfwagen V Panther пушку 7,5 cm Kw.K. 42. Эти танки воевали на Курской дуге, но под Прохоровкой Пантер не было. Пушки превосходили по броне пробиваемости пушку на Т34-85 и этом заканчивается "лучшие"...
    10. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      -1
      11 июня 2025 12:11
      Эти танки, даже для Германии были не простыми изделиями....и ,бытует мнение, что если бы Вермахт вложился в дальнейшую модернизацию Т-4 и их массовость, то толку было бы больше. И нужно понимать, что немецкие танки - совершенные ПТ машины, а советская линейка - штурмовые с мощным ОФ снарядом.
    11. Spiidii Звание
      Spiidii
      0
      11 июня 2025 19:39
      А зачем повторять техническую сложность? Сложное и придумает. Придумывать надо простое и действенное. Как Т-34, а не дурацкий Тигр.
    12. Prometey Звание
      Prometey
      -1
      11 июня 2025 20:40
      Цитата: BAI
      У Тигра и Пантеры тоже ничего не заимствовали, хотя они были лучшие в своем классе.

      Лучшие в чем-то, но не во всем? Что-там с ремонтопригодностью Тигра было?
    13. BAI Звание
      BAI
      -1
      13 июня 2025 15:09
      Ух как правда ура-минусаторам не нравится. Никакого желания думать. Только - "Уряяяяяяя!!!!!!!"
  2. invisible_man Звание
    invisible_man
    +10
    10 июня 2025 12:23
    А самая главная кастрюля - Брэдли. Даже не плавает.
    Если что - это был сарказм.
    1. Комментарий был удален.
    2. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      -3
      10 июня 2025 16:39
      Можно подумать кто то эту плавучесть использует.
  3. двп Звание
    двп
    0
    10 июня 2025 12:25
    Ну да,Чемезову можно верить безоговорочно ! Только я забыл какое танковое училище он закончил? И сколько лет просидел в танке? Вообще :"известный экспэрд питерского гнезда".
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +3
      10 июня 2025 12:32
      Цитата: двп
      Ну да,Чемезову можно верить безоговорочно ! Только я забыл какое танковое училище он закончил? И сколько лет просидел в танке?

      Неуместный сарказм. Чемезов выказал не личное мнение, а озвучил заключение СПЕЦИАЛИСТОВ, занимавшихся изучением образцов западной техники.
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        -5
        10 июня 2025 12:39
        Ох уж эти новые научные термины из заключений от "специалистов", "кастрюля" вот
        Интерксно, какие ттх и соответствуют такому "заключению"
      2. Рязанец87 Звание
        Рязанец87
        +2
        10 июня 2025 12:58
        Что-то в отчете специалистов, попавшим в открытый доступ, были речи совсем иные. Как раз про "Бредли".
        1. Piramidon Звание
          Piramidon
          -3
          10 июня 2025 13:07
          Цитата: Рязанец87
          Что-то в отчете специалистов, попавшим в открытый доступ, были речи совсем иные. Как раз про "Бредли".

          Вот он и озвучил то, что в открытый доступ не попало.
      3. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        -2
        10 июня 2025 13:01
        Цитата: Piramidon
        Чемезов выказал не личное мнение, а озвучил заключение СПЕЦИАЛИСТОВ, занимавшихся изучением образцов западной техники.

        а что могло быть нового в старых модификациях танков, для использования в наших новых образцах? это был бы какой то позор, если б нашлось... так что новость - скорее по части духоподъемности.. кстати.. он сказал только о танках, а не обо всей бронетехникие...
        и еще вопрос- интересно, что значит не для наших условий, если они в наших условиях и воевали?
      4. Комментарий был удален.
      5. двп Звание
        двп
        -3
        10 июня 2025 15:16
        Ну это коренным образом меняет дело! Я думаю озвучил мнение "ценных специалистов" прибывших из Средней Азии. А говорят их в окопы палкой не загонишь,начинают паспорта с гражданством РФ рвать..
        1. Piramidon Звание
          Piramidon
          +1
          10 июня 2025 17:23
          Цитата: двп
          Я думаю озвучил мнение "ценных специалистов" прибывших из Средней Азии.

          Вас заклинило, что ли, на мигрантах? Вы их уже и в КБ "Уралвагонзавода" на работу устроили, где и производились исследования трофеев. fool
          1. двп Звание
            двп
            -1
            10 июня 2025 18:38
            Тут Вы правы, точно заклинило! Не переживайте, скоро и в КБ и не только ,, Уралвагонзавод,, будут. В поликлиниках уже навалом,в школах появляются,в силовиках.
    2. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      -7
      10 июня 2025 12:53
      Даже если бы он 100 танковых училищ закончил,я бы ему не верил.
  4. Alex_mech
    Alex_mech
    -2
    10 июня 2025 12:31
    Из любого танка подчерпнуть уже нечего. Пока не научатся танки от дронов зщищать ничего инновационного не будет.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      10 июня 2025 12:38
      Цитата: Alex_mech
      Из любого танка подчерпнуть уже нечего

      За столько лет танки достигли своего совершенства....И "совершенством" стал Мангал....Вот такой поворот в танкостроении...
    2. Essex62 Звание
      Essex62
      -1
      10 июня 2025 13:50
      Дык,научились уже. Маскировка ,мангал- сарай и в открытое поле ни- ни. Нет других методов и не будет. То ,что и кто воюют рядом с танком научились ,с горем пополам,. А стальной ящик, предназначавшийся ловить и снаряды в лоб и переть буром,для птичек мишень. Что на него активного не поставь , у пацана за пультом всегда преимущество.
  5. severok1979 Звание
    severok1979
    -2
    10 июня 2025 12:35
    Leopard 2 - добротный, Abrams - тоже интересный. А Challenger 2 - «кастрюля». За что так бедолагу?
    1. bk316 Звание
      bk316
      0
      10 июня 2025 12:56
      За что так бедолаг

      За его ТТХ
      1. двп Звание
        двп
        +1
        10 июня 2025 15:19
        Ну уж совсем то так унижительно нельзя относиться к Челленджеру 2,танк всё таки не плохой. Для Европы вполне ничего себе,и оптика на уровне.
  6. Наводлом Звание
    Наводлом
    +2
    10 июня 2025 12:43
    Странно было бы ожидать на украинском фронте прорывные образцы западной бронетехники.
    Их там не может быть в принципе.
    Поставщики смерти прекрасно понимают, что какие-то экземпляры неизбежно окажутся в руках наших специалистов.
    Но и те танки, что уже изучаются, пусть они и не самых современных модификаций, наверняка позволяют закрыть часть вопросов, на которые ответов до сих пор не было.
    1. Юра Звание
      Юра
      -2
      10 июня 2025 13:06
      Цитата: Наводлом
      Поставщики смерти прекрасно понимают, что какие-то экземпляры неизбежно окажутся в руках наших специалистов.
      А какие вообще прорывные образцы у них есть?
      Цитата: Наводлом
      Их там не может быть в принципе.
      Вот именно, у них пока ещё их нет. Это если мы говорим о прорывных образцах.
      1. Наводлом Звание
        Наводлом
        +3
        10 июня 2025 13:15
        Цитата: Юра
        Вот именно, у них пока ещё их нет. Это если мы говорим о прорывных образцах.

        Но есть системы, входящие в пакет модернизации, которые могут представлять особый интерес.
        Например, комплекс активной защиты у M1A2 SEPv3, которыми сейчас оснащается польская армия.
  7. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    +3
    10 июня 2025 12:52
    Я, наверное, что-то упустил. Сколько Leopard 2A7, K2 Black Panther или Abrams M1A2sepv3 они испытали? Трудно найти что-то интересное в 40-летних Leopard A4. И действительно. Они хуже. Они не плавают. wassat
  8. avdkrd Звание
    avdkrd
    +6
    10 июня 2025 12:53
    Главное, что можно почерпнуть это связь и меры по ситуационной осведомлённости экипажей. Вна Украину поставляли сецентрические системы управления войсками, вроде у них даже что-то своё было, причём говорят, что очень неплохого уровня. У нас катастрофический провал в этом направлении, причём перманентный. Смешно, что именно в СССР, появились первые функциональные АСУВ и западные разработчики многое почерпнули из оставленных систем в бывших странах Варшавского договора. Все отмазки про отсутствие элементной базы это ерунда. Плохо конечно, но преодолимо, как на сером импорте, так и на китайских компонентах. Главное, что почему-то до сих пор это не является приоритетной задачей.
    Штатные средства связи у брони, слабо или совсем не сопряжены с пехотой, разведкой и артой. Понятно, что выкручиваются на паллеативах, но системно западные решения, на голову выше.
    1. двп Звание
      двп
      -1
      10 июня 2025 15:22
      Дело видимо в больших затратах и небольшой окупаемости производства. Гораздо легче и дешевле гнать за кордон нефть,газ,лес,уголь.
  9. belost79 Звание
    belost79
    0
    10 июня 2025 12:54
    Спаведливости ради, я не видел ни одного разорванного в клочья Абрамса или Леопарда. Стоят подбитые с открытыми люками, экипаж эвакуировался. В отличии от наших Т-90.
    Это конечно непатриотично, но если бы у меня был выбор, на чем воевать, я бы выбрал первые два варианта. Больше шансов вернуться домой живым. Но наших конструкторов и генералов такие глупости не интересуют.
    1. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      -4
      10 июня 2025 13:06
      Насколько я помню, у импортных "коробок" нет фугасов в БК. Только кумулятивы и БОПС. Они планировали сражаться против танков. Поэтому взрываться там особо нечему - только пороха выгорают.
      У наших же танков вполне присутствуют осколочно-фугасные, чтобы опорники разбирать. Поэтому при попадании в боекомплект происходит подрыв.
      Хотя, справедливости ради, в сети можно найти и Абрамсы с оторванными башнями.
      1. belost79 Звание
        belost79
        +2
        10 июня 2025 13:13
        Челленджер имеет такие же боеприпасы, как и Леопард с Абрамсом. И вот они с детонировавшим боеприпасом присутствуют. Потому что размещен он как на советских танках.
        Может и есть фото и видео детонировавших Леопардов и Абрамсов, но встречается такое не часто. И я не видел.
        1. DirtyLiar Звание
          DirtyLiar
          -4
          10 июня 2025 13:15
          Ещё раз перечитайте то, что я написал. В боекомплекте Челленджеров, Абрамсов и Леопардов фугасные заряды встречаются крайне редко, в то время, как в наших танках ОФ-заряды - стандарт. А именно фугасы дают мощный взрыв БК. Кумулятивы так не взрываются, БОПС - так вообще оперённая болванка.
          1. belost79 Звание
            belost79
            +1
            10 июня 2025 13:18
            А вы прочитайте еще раз, что я написал про Челенджер. Ему взрываться отсутствие большого количества фугасов не мешает
            1. DirtyLiar Звание
              DirtyLiar
              -3
              10 июня 2025 13:25
              Вы поиском пользуйтесь. Полезно.
              https://yandex.ru/video/preview/6846863145883761359
      2. voyaka uh Звание
        voyaka uh
        -1
        10 июня 2025 22:44
        "Поэтому при попадании в боекомплект происходит подрыв"///
        ---
        Детонируют пороховые заряды, а не снаряды. От этого улетают башни.
        А снаряды разлетаются, не взорвавшись.
      3. Дмитрий_Немец
        Дмитрий_Немец
        -1
        11 июня 2025 15:25
        Плохо помните. У них в бк есть кумулятивно-осколочные DM12 (он же M830) с 2кг вв, так и фугасные DM11 с 2,17кг вв. Не сильно меньше, чем в наших фугасах (3,4кг).
        Не было в абрамсах и леопардах случаев детонации бк со срывом башни. Фото в сети, это либо подрыв на мощном сву, либо уничтожение танка после захвата.
        На Украине достоверно уничтожено минимум 22 абрамса и 40 леопардов2. Не зафиксировано ни одного случая детонации бк со срывом башни. Хотя случаи возгорания бк были.
  10. Рязанец87 Звание
    Рязанец87
    +2
    10 июня 2025 13:01
    "...Ну и какой толк в улучшенной защищенности, если результат один? Практически все «Брэдли», поставленные на Украину, сегодня уничтожены. Все‑таки надо помнить, что БМП — не танк. Эта машина должна быть быстрой, мобильной, проходимой, уметь преодолевать реки вплавь, без мостов и дорог. Наши БМП это умеют, американские — нет."
    Это из речи Чемезова. И это приговор. Никаких уроков извлекать не собираются, менять ничего не будут и не хотят.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +1
      10 июня 2025 14:00
      И ведь принцип " бабы нарожают" не проходит. Не нарожают,а таджиков в
      российскую треху ни за какие деньги не заманить. Там понимают ,но тупо стоят на своём,а русские бойцы гибнут. Кто будет Родину защищать,когда всерьез начнется? Блогеры и квадроберы?
      1. Дедок Звание
        Дедок
        -1
        10 июня 2025 14:26
        И ведь принцип " бабы нарожают" не проходит.

        только вчера на эту тему, здесь, на ВО я пытался немножко "спорить", когда мне писали:
        Давайте посмотрим правде в глаза, наши пра-пра бабушки, у которых было по 10 детей (а сколько из них доживало до совершеннолетия?), были тёмными крестьянами, не сильно отличными от юго-восточных гостей.

        поэтому, сегодня мы "не-тёмные крестьяне" и рожать у нас - некому...
        но подход у командования к этому вопросу - не меняется...
    2. Дедок Звание
      Дедок
      0
      10 июня 2025 14:20
      Это из речи Чемезова. И это приговор. Никаких уроков извлекать не собираются, менять ничего не будут и не хотят.

      а они там поставлены - не для того чтобы "уроки" извлекать, а совершенно для других дел...
    3. Дмитрий_Немец
      Дмитрий_Немец
      -1
      11 июня 2025 15:26
      Причём он явно соврал. Из 300 поставленных Брэдли, достоверно зафиксировано уничтожение где то 160 шт.
  11. Grossvater Звание
    Grossvater
    -4
    10 июня 2025 13:14
    Цитата: BAI
    Техническая сложность - повторить не можем

    Очередной Коля с Уренгоя? Зачем было что то повторять, если к моменту появления немецких кошек у нас был на выходе Т-44 определивший развитие советского танкостроения на десятилетия вперёд. Ну а уж если говорить, о технической сложности, то и немцы хоть и делали, а ремонтировать собственные танки не могли.
    Да и сама эта сложность...
    Ну на кой, скажите мне пожалуйста, была нужна на Тигре полуавтоматическая КПП? За три года было выпущено полторы, хорошо, если с королевичами, две тысячи машин. Что, немцы не могли подготовить по семьсот квалифицированных водил в год? И зачем, в имеющем широченный корпус Тигре, безвальная КПП? Какое место они собирались экономить, если ширина корпуса превышала диаметр погона чуть не в полтора раза?
    На кой, они сделали люки для выковыривания трансмиссии в Пантере, если ни одну Пантеру с поломатой КПП в поле так и не отремонтировали? А лишний метр длины эти люки добавили. Сложность ради сложности?
  12. kovaleff
    kovaleff
    -1
    10 июня 2025 13:20
    ну, если четвертый год с кастрюлями 40-летними воюете...
  13. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    -1
    10 июня 2025 13:21
    И вот вопрос. Может быть, я и неправ, НО: бк в леопарде и абрамсе хранится в нише башни и в случае детонации осколки и взрывная волна уходят вверх, а не в боевое отделение. У нас наоборот. БК в автомате заряжания в боевом отделении и в случае детонации гибель экипажа и срыв башни. Пожалуйста, обьясните мне, может я что-то не понимаю? Но с моей точки зрения лучше его,в смысле бк, держать в нише башни как на абрамсах и леопардах. Повторяю, я на истину не претендую и за этот комментарий прошу не минусовать.
  14. d1975 Звание
    d1975
    -1
    10 июня 2025 13:22
    Ну как не верить этим словам , если сами кастрюли так говорили или близко к тексту. Что эти танки удобны , но воевать лучше на отечественных танках. Понятие ремонтопригодности , доступности в запчастях , всё это сказывается , конечно несомненно есть то ,что просто надо и необходимо учитывать. Но скакуасы ведь не дураки тоже , не забывайте про испорченных русских . Как они тоже воюют , так это другой вопрос . Но крови они попьют ещё много .
  15. кредо Звание
    кредо
    0
    10 июня 2025 13:23
    Хотелось бы еще взглянуть на британский Challenger 2, скорее из любопытства. Заранее понятно, что это «кастрюля», не очень пригодная к реальным боям – заявил глава Ростеха.

    Возвышающийся над всеми огромным ростом и превышающих всех непомерным весом Челенджер, с гордо поднятой башней, брезгливо осмотрел Леопарда и с нескрываемой усмешкой бросил в его сторону - "Мне сказали, что в тебе нет ничего прорывного."

    Затем Челенджер повернулся к Абрамсу, прищурился в прицел и осмотрев его с боков и зада сказал -"Знаешь, ты вроде как более интересный экземпляр, по сравнению с этим недомерком, но ты слишком сложен и трудоёмок в обслуживании."

    Абрамс придвинулся к Леопарду, который уже стоял с понурой башней, пыхнул в него свежей струёй душистой солярки для ободрения и когда тот ожил от пережитого унижения вдруг произнес с издёвкой - "А знаешь, мы хоть и пониже тебя ростом и не обладаем такой мощной фигурой, но воробьи мы уже стреляные и битые в отличие от тебя, который порох нюхал только в ангаре, поэтому тебя знающие спецы вообще называют кастрюлей, годной только для показа в глубоком тылу."
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      10 июня 2025 13:26
      Не знаю, но у меня больше уважение к чифтену и челленджеру, чем к абрамсам и леопардам. и мы еще забыли леклерк и ариете.
  16. Illanatol Звание
    Illanatol
    -3
    10 июня 2025 13:38
    Цитата: Sevastiec
    Если мы и "топчемся" из-за движущейся техники (фпв оставим за скобками), то не из-за танков, а скорее, из-за большего количества и лучшего технически автопарка у противника. Проблема нашей армии та же, что и 80 лет назад: недостаточная механизация. Воюет и штурмует пехота-танки ушли сугубо в поддержку-а средств доставки пехоты у нас мало, а те что есть, объективно хуже.

    И к посту выше: Тигр и Пантера, были лучше технически, но были хуже в плане применения (тактически). Эти вещи, надо различать.


    Нет у противника никакого превосходства в плане механизации, сказки это все. Любые средства доставки пехоты практически беззащитны перед дронами, раз уж танки теперь используются, в основном, с закрытых позиций.
    В данном конфликте массовое использование войск практически невозможно, воюют малыми группами. И, напомню, по правилам военного искусства наступающая сторона должна иметь трехкратное превосходство в силах. Такого превосходства у российской стороны нет и вряд ли будет. Так что так, как есть, маленькими шагами идем вперед.
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +1
      10 июня 2025 18:56
      Малые группы тоже должны как-то передвигаться. И вот в плане бронемашин запад снабжает ВСУ неплохо и они могут себе позволить их массово терять вместе с пехотой. Да, против дронов они слабы, но всё лучше, чем гражданские машины или ничего.
      1. Illanatol Звание
        Illanatol
        0
        11 июня 2025 13:42
        Цитата: ГолыйМужик
        Малые группы тоже должны как-то передвигаться. И вот в плане бронемашин запад снабжает ВСУ неплохо и они могут себе позволить их массово терять вместе с пехотой. Да, против дронов они слабы, но всё лучше, чем гражданские машины или ничего.


        Нет, не лучше. Выстрелу от РПГ или ПТУР абсолютно безразлично, поражать ли бронемашину или багги. Но багги имеет больше шансов уйти или увернутся от дрона-камикадзе, чем броневик.
        Рецептом выживания в таких условиях является не броня, а скорость и мобильность.

        Могут позволить терять... шикарная формулировка. Однако несметные рати бандерлогов становятся все более сметными, а качество подготовки л/с состава неизбежно проседает.
        Однако при нынешней тактике именно выучка и профессионализм становятся востребованы, а не стадность.
        1. Дмитрий_Немец
          Дмитрий_Немец
          -2
          11 июня 2025 15:31
          Сразу видно диванного эксперта. Фпв дрон легко догоняет любой транспорт, хоть мотоцикл, хоть багги, хоть буханку.
          Но вот сидя в мрапе шансов выжить при ударе дрона или при близком разрыве, гораздо больше чем в уазике.
  17. Медведев_Дмитрий
    Медведев_Дмитрий
    -4
    10 июня 2025 13:49
    А что ж обрезали интервью-то ? Там ещё про Армату, дорогую и не нужную... smile
  18. Illanatol Звание
    Illanatol
    0
    10 июня 2025 13:55
    Цитата: А. Эверт
    И вот вопрос. Может быть, я и неправ, НО: бк в леопарде и абрамсе хранится в нише башни и в случае детонации осколки и взрывная волна уходят вверх, а не в боевое отделение. У нас наоборот. БК в автомате заряжания в боевом отделении и в случае детонации гибель экипажа и срыв башни. Пожалуйста, обьясните мне, может я что-то не понимаю? Но с моей точки зрения лучше его,в смысле бк, держать в нише башни как на абрамсах и леопардах. Повторяю, я на истину не претендую и за этот комментарий прошу не минусовать.


    1. До недавнего времени в БК Абрамса не входили осколочно-фугасные снаряды, которые особенно опасны при детонации.
    2. Все же бывали случаи, когда при попадании снаряда или ПТУР в БК происходила вторичная детонация с гибелью экипажа.
    3. БК у Леопарда расположен не только в башне. Часть находится в корпусе танка. 15 снарядов в шкафу в задней части башни, 27 - в корпусе, слева от мехвода. То есть, после того как снаряды в башне кончаются, членам экипажа надо вылезти из танка и перетащить снаряды из корпуса в башню вручную.
    Воистину, сумрачный тевтонский гений! Занятно было бы посмотреть на такую трудовую операцию в современных условиях, когда дроны стаями летают.
    4. Первые 2-3 снаряда (первые выстрелы) в натовских танках часто держат в боевом отделении, у ног заряжающего. Ну, чтобы максимально быстро открыть огонь в случае необходимости. В случае пробития брони эти снаряды тоже могут сдетонировать.
    5. Чтобы не произошла детонация снарядов в "карусели" в случае пробития борта, наши танкисты прокручивают карусель так, чтобы напротив бортов были пустые ячейки. Как вариант - несколько ячеек можно оставить пустыми изначально.
    6. Реальная скорострельность с АЗ выше, чем с использованием ручного заряжения. Причем скорость постоянна, а вот при ручном - нет. Снаряды у того же Абрамса находятся в двух шкафчиках, причем второй менее доступен для заряжающего.
    1. Дмитрий_Немец
      Дмитрий_Немец
      -1
      11 июня 2025 15:39
      1. У него в бк есть кумулятивно-осколочные с 2кг вв. Тот же фугас.
      2. Не было такого. Были случаи возгорания бк, без детонации.
      3. Не возят экипажи лео2 бк в носовой части. У т72 тоже часть бк в карусели, остальные выстрелы рассованы по всему танку. И их тоже надо перегружать. Поэтому их тоже не возят, заряжают только карусель.
      4. Бред
      6. Бред. Танк не пулемёт, ему не надо максимально быстро стрелять.
  19. Грац Звание
    Грац
    +3
    10 июня 2025 14:08
    не поверю что в СУО. тепловизорах и прочих электроных примочках нечему нам поучиться вот хоть убей
    1. старпом Лом Звание
      старпом Лом
      -1
      12 июня 2025 10:04
      Цитата: Грац
      СУО. тепловизорах и прочих электроных

      Все это было еще во времена СССР. А современное оборудование , имеющее реальную ценность для изучения, с поставляемых бандеровцам машин снято. Это не сильно афишируется , но и не засекречено НАТО. Конечно, там не тепловизоры 80х , но ставят замену из того , что и так продавалось всему миру, в том числе и России.
  20. vostok68 Звание
    vostok68
    -1
    10 июня 2025 14:12
    Ребята! Станислав Лем в своём романе "Непобедимый" опубликованном в 1964 году предсказал нынешнюю ситуацию с невообразимой точностью! Там очень серьёзный танк с ядерным оружием на борту был натурально задавлен роем дронов, там и дальше интересно почитать
  21. Дедок Звание
    Дедок
    0
    10 июня 2025 14:33
    «Понятно, что «кастрюля», но любопытно»: Глава Ростеха рассказал об изучении специалистами корпорации трофейных западных танков

    если открыть какую-нибудь флудилку о речных моторных лодках, то там понятие "кастрюля" имеет конкретные очертания: алюминиевая моторная лодка...
    почему здесь применяется подобный сленг - не знаю, но возможно - для демонстрации собственной уверенности в произносимых им самим словах...
  22. Дмитрий_Немец
    Дмитрий_Немец
    -2
    10 июня 2025 15:33
    Конечно нам нечего почерпнуть. Достаточно посмотреть сколько по времени идёт замена моторно-трансмиссионного блока на леопарде2 и на наших тэшках.
    1. Illanatol Звание
      Illanatol
      -1
      11 июня 2025 14:02
      Цитата: Дмитрий_Немец
      Конечно нам нечего почерпнуть. Достаточно посмотреть сколько по времени идёт замена моторно-трансмиссионного блока на леопарде2 и на наших тэшках.


      Ну и? На Леопарде это именно блок, причем неразъемный. В случае серьезной поломки - менять надо целиком. У нас мотор и трансмиссия - по отдельности. И их можно ремонтировать в полевых условиях. А у Леопарда - либо менять целиком (если есть готовый запасной), либо ремонтировать в заводских условиях.
      1. Дмитрий_Немец
        Дмитрий_Немец
        -1
        11 июня 2025 15:04
        Ну конечно, у нас же всё чинится на коленке, с помощью лома. А западное только на заводах.
        А самая лучшая техника это буханка с мангалом.
        1. Illanatol Звание
          Illanatol
          -1
          13 июня 2025 09:15
          Цитата: Дмитрий_Немец
          Ну конечно, у нас же всё чинится на коленке, с помощью лома. А западное только на заводах.


          Да, это обычное дело. Еще одно достоинство отечественной техники.
          Её создавали для реального применения. Западную - чтобы побольше бабла с потребителя срубить. Капитализм, однако.
          1. Дмитрий_Немец
            Дмитрий_Немец
            -1
            13 июня 2025 11:19
            Ну конечно. Снять движок для починки за час или целый день возится. Никакой разницы, зато у нас же всё простое. Сколько ты Т-90М в поле починил? Хотя судя по твоему комменту ты технику только на картинках видел.
  23. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    10 июня 2025 19:10
    Это всё уже устаревшие на десятилетия технологии. Ничего прорывного на Украину бы и не отправили. Всё скорее всего давно известно, и не используется в наших танках, потому что у нас своя концепция, с упором на другие параметры.
    Может по итогам войны концепция будет пересмотрена, и спроектируют совсем другой танк, но это дело не быстрое.
  24. геолог Звание
    геолог
    -1
    11 июня 2025 09:52
    Некоторые чиновники из Мандалая(Бирма) считали, что народ из любви к отчизне может победить высокотехнологичных европейцев палочками для риса.
  25. Matsur Звание
    Matsur
    -1
    11 июня 2025 09:55
    Цитата: роман66
    нашим почерпнуть для себя было нечего.

    А вот, двигатель хотя бы

    Для той же арматы, а? Чтоб не глохла на параде. Читал статьи, что у них это слабое место.
    П. С. Минусуйте патриоты! Вы ж реальную работу делаете, от этого наши танки точно станут лучше. Это был сарказм, так-то. Мудрый пьет из разных источников. Если наши не видят что можно почерпнуть из чужих танков, то тут два варианта - либо ничего хорошего в них нет (ой ли?), либо плохо со зрением.
  26. Matsur Звание
    Matsur
    -1
    11 июня 2025 10:09
    Цитата: severok1979
    Leopard 2 - добротный, Abrams - тоже интересный. А Challenger 2 - «кастрюля». За что так бедолагу?

    Больше за британские корни.
  27. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    -1
    11 июня 2025 12:08
    Ну уже хорошо, что БМП2 и БМП1 Ростех оставил в покое и наладил большую серию БМП3.
    Так то работы валом
  28. Illanatol Звание
    Illanatol
    -1
    11 июня 2025 13:59
    Цитата: Дедок
    Оценка советского танкиста, воевавшего на Пантере, Тигры

    мой дядька, после 43г был комисован вчистую: из экипажа Т-34 остался только он один, мехвод - остальные вместе с башней улетели в страну большой охоты...
    видимо не Тигры и Пантеры угрохали машину, а неведомый бог, видимо Тор со своей кувалдой...
    а он с середины 30-х был инструктором, как впрочем и весь экипаж из учебки и воевали они с 41...
    поэтому всякие досужие разговоры о том какие все вокруг нас безрукие и никчемные... оставьте для "кухонных разговоров"...


    Очень часто танки, и Т-34 тоже, погибали не от огня танков противника. Тяжелая артиллерия, артиллерия ПТО, пикировщики и штурмовики, минные поля. Так что Тор с кувалдой реально может быть не при делах.
  29. Illanatol Звание
    Illanatol
    -1
    13 июня 2025 09:11
    Цитата: Дмитрий_Немец
    1. У него в бк есть кумулятивно-осколочные с 2кг вв. Тот же фугас.
    2. Не было такого. Были случаи возгорания бк, без детонации.
    3. Не возят экипажи лео2 бк в носовой части. У т72 тоже часть бк в карусели, остальные выстрелы рассованы по всему танку. И их тоже надо перегружать. Поэтому их тоже не возят, заряжают только карусель.
    4. Бред
    6. Бред. Танк не пулемёт, ему не надо максимально быстро стрелять.


    1. Вероятность детонации - меньше.

    2. Было и не раз. Видео, при желании, можно найти.

    https://www.youtube.com/watch?v=--6ffqOqDto

    3. По уставу положено возить. Иначе БК получится слишком мал. Впрочем, все зависит от конкретной боевой задачи.

    4. Ваше имхо.

    6. "Хорошо смеется тот, кто стреляет первый". Скорость перезарядки еще как важна.