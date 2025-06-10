«Понятно, что «кастрюля», но любопытно»: Глава Ростеха рассказал об изучении специалистами корпорации трофейных западных танков
Специалисты Ростеха с самого начала СВО работают с трофейной техникой, внимательно изучая поступающие образцы, в том числе танки иностранного производства. Об этом рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью журналу «Разведчик» СВР РФ.
Российские специалисты внимательно изучают поступающие к ним трофейные танки, и если находят что-то стоящее, то добавляют себе в «копилку». В то же время ни один западный танк не сумел чем-то удивить, хотя некоторые модели довольно хороши, но не для наших условий. Как, например, немецкий Leopard 2. Сам танк очень добротный и выполнен на высоком уровне, с современными системами и мощным двигателем. Но ничего прорывного в нем нет, нашим почерпнуть для себя было нечего.
То же самое с американским танком Abrams. По словам Чемезова, танк тоже интересный, но не для наших условий. Слишком сложная конструкция и трудоемкое обслуживание, впрочем, как и немецкого танка. От американца наши тоже ничего не взяли. Хотели бы еще внимательно изучить британский Challenger 2, но пока этот танк в приемлемом состоянии нашим бойцам не попадался. При этом Чемезов назвал британца «кастрюлей», не пригодной к ведению боевых действий.
– заявил глава Ростеха.
Как подчеркнул Чемезов, опыт боевых действий показывает, что российские танки превосходят западные. Особенно это касается Т-90М «Прорыв».
