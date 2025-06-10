Актуальны ли средства РЭБ в эпоху стремительного развития дронов
Несмотря на стремительное развитие беспилотных технологий, средства радиоэлектронной борьбы всё ещё не утратили своей актуальности, несмотря на соответствующие заявления, которые в последнее время звучат всё чаще.
Эксперты опровергают распространённый миф о том, что современные дроны полностью перешли на новые частоты – оборудование 915 МГц по-прежнему массово применяется на поле боя. В большинстве коммерческих БПЛА многие операторы продолжают применять устаревшие частоты и проверенное оборудование из-за его доступности и простоты использования.
Что касается новых частот, определить их практически невозможно. Как поясняют специалисты, понять, на какой частоте работал вражеский дрон, можно, только если удастся его захватить в относительной целости.
В свою очередь, многочисленные детекторы, которые сегодня пытаются применять для выявления частоты управления FPV-дроном, бесполезны, так как они идентифицируют только частоту канала, по которому передаётся видео.
Таким образом, по совету экспертов, в случае обнаружения вражеского БПЛА детектором, на оборудовании РЭБ необходимо включать все имеющиеся частоты. Только так, возможно, удастся вывести из строя современный беспилотник.
Подводя итоги, специалисты подчёркивают, что несмотря на появление дронов с ИИ, а также БПЛА на оптоволокне, средства радиолокационной борьбы сегодня остаются хоть и не стопроцентным, но действенным инструментом для борьбы со многими беспилотниками.
Информация