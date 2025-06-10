Актуальны ли средства РЭБ в эпоху стремительного развития дронов

4 498 11
Актуальны ли средства РЭБ в эпоху стремительного развития дронов

Несмотря на стремительное развитие беспилотных технологий, средства радиоэлектронной борьбы всё ещё не утратили своей актуальности, несмотря на соответствующие заявления, которые в последнее время звучат всё чаще.

Эксперты опровергают распространённый миф о том, что современные дроны полностью перешли на новые частоты – оборудование 915 МГц по-прежнему массово применяется на поле боя. В большинстве коммерческих БПЛА многие операторы продолжают применять устаревшие частоты и проверенное оборудование из-за его доступности и простоты использования.



Что касается новых частот, определить их практически невозможно. Как поясняют специалисты, понять, на какой частоте работал вражеский дрон, можно, только если удастся его захватить в относительной целости.

В свою очередь, многочисленные детекторы, которые сегодня пытаются применять для выявления частоты управления FPV-дроном, бесполезны, так как они идентифицируют только частоту канала, по которому передаётся видео.

Таким образом, по совету экспертов, в случае обнаружения вражеского БПЛА детектором, на оборудовании РЭБ необходимо включать все имеющиеся частоты. Только так, возможно, удастся вывести из строя современный беспилотник.

Подводя итоги, специалисты подчёркивают, что несмотря на появление дронов с ИИ, а также БПЛА на оптоволокне, средства радиолокационной борьбы сегодня остаются хоть и не стопроцентным, но действенным инструментом для борьбы со многими беспилотниками.

11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +1
    10 июня 2025 13:18
    Посмотрел видео этого профессора болтологии, очень пессимистично и все плохо, защиты нет все пропало. Да нет безвыходных ситуаций, считаю что китайцы уже на подходе в разработке всечастотного РЭБа или как минимум электронной защиты от этой нечисти. Как говорится кто эту игрушку создает, тот и защиту придумает, а электронные блоки или их комплектующие на 99,9 % из КНР. Средства нападения всегда на полшага опережали средства защиты.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      12 июня 2025 00:57
      Забить помехами всё и вся можно, вот только и самим придётся столкнуться с проблемами управления дистанционно аппаратуры, связью и т. п.
      Палка всегда о двух концах.
      Получается, увеличивая эффективность работы РЭБ необходимо искать средства защиты, нивелирования воздействия оной на свою аппаратуру связи и дистанционного управления.
      Не знаю, есть ли готовые решения такого "казуса".
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    10 июня 2025 13:27
    Актуальны ли средства РЭБ в эпоху стремительного развития дронов

    Вопрос из серии "Актуален ли меч после появлении щита".
    И дроны будут совершенствоваться, и РЭБ для борьбы с ними. Это бесконечный процесс как и с любым другим видом оружия.
    В заключение "Информация к размышлению"
    Первое боевое применение РЭБ русскими радистами произошло во время обороны Порт-Артура в ходе Русско-японской войны 1904-1905 годов. В частности, 15 апреля (2 апреля по старому стилю) 1904 года русские радиостанции начали создавать помехи японским радистам, нарушая их телеграфирование "большой искрой"
    1. ved_med12 Звание
      ved_med12
      0
      10 июня 2025 13:45
      спасибо, очень познавательно про 1904 год
      не знал об этом.
    2. Knell Wardenheart Звание
      Knell Wardenheart
      0
      11 июня 2025 11:31
      Проблема в направлении тенденций. РЭБ для эффективности требуются большие доступные мощности - это цена, это габариты,это уязвимость и палевность размещения. В тоже время дроны указывают обратную тенденцию - дроны дешевеют в изготовлении и по материалам ,становятся более гибкими и точными в применении ,их уязвимость к выбиванию частот так или иначе растет (за счет разных приблуд и решений) . Те виды компактных РЭБ на переднем крае,Которые есть сегодня -рискуют проиграть эту борьбу. Но не весь РЭБ, разумеется.
  3. Damien_C Звание
    Damien_C
    0
    10 июня 2025 15:14
    This conflict has changed future wars and strategies like no other in history. The challenges for attackers and defenders across so many fields is huge.
    Small drones, frequencies, anti-drone-drones lazer-guns, to electronics to old shotguns.
    Tank protection and cages, ERA, hard kill protection, IFVs, APCs manned or unmanned. less speed more protection?Mine advancement and mine protection.
    Missile advancement and tactics, long range drones for striking and recon. Air Defence Systems and the roles of attack aircraft and helicopters.

    The ideas department in every military structure in the world will be flat out for years and years to come
  4. troza Звание
    troza
    0
    11 июня 2025 05:01
    Дроны развиваются? Это здорово. Это должно дать толчок в развитии нашего РЭБ. Или не дать... Тоже от Чемезова зависит?
  5. troza Звание
    troza
    0
    11 июня 2025 05:04
    Это ж какое развитие наступит в случае Мировой войны? (Не дай Бог!)
  6. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    0
    11 июня 2025 11:27
    Для обороны крупных энерговооруженных объектов РЭБ по-прежнему актуален. Или для организации долговременных эшелонированных защищенных зон. В тоже время прогресс в дронах на оптоволокне и разнообразные прошивки ,а также перестраивание частот ,спутниковое управление ,ретрансляторы , ИИ и прочая-прочая - вполне закономерно обесценивают самый ходовой РЭБ . То,что это еще работает сегодня не значит что нет тенденции к тому,что это перестанет быть сколь-нибудь эффективным завтра.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    12 июня 2025 00:49
    Что касается новых частот, определить их практически невозможно.
    Да ладно, сканер можно настроить на поиск ЛЮБОГО РАДИОСИГНАЛА, другое дело, что понять/определить какую информацию тот сигнал содержит/несет, это проблема... тем более, что команды управления, это прерывестый сигнал, а трансляция видео ведётся непрерывно...
    Различных сигналов в определённой зоне контроля может быть МНОГО, свои/чужие, забивать их все!!! можно, при достаточной мощности систем РЭБ, но... палка как всегда о двух концах!!!
    Создавая "мертвую зону", необходимо иметь возможность управлять, совершать передачу данных, своими устройствами защищенный от воздействия своего РЭБ.
    Это в теории, конечно, как оно по факту работает... никто ведь не скажет, это есть секрет.
  8. barbos Звание
    barbos
    0
    Сегодня, 00:21
    Что касается новых частот, определить их практически невозможно. Как поясняют специалисты, понять, на какой частоте работал вражеский дрон, можно, только если удастся его захватить в относительной целости.
    Здесь точно должны быть спецы, которые в теме и помнят, что системы связи с псевдослучайным изменением частоты появились ещё во времена Вьетнамской войны. То что у нас в войсках их не было, не значит совершенно, что они отсутствовали где-то ещё. Так вот спецы, в теме, что и такие решения тоже глушатся. Тоже с помощью РЭБ.
    Если вспомнить фильмы про ВОВ, там показывали машину пленгатор с вращающейся рамочной антенной на крыше. Так в те года вычисляли место и частоту, на которой работали радисты. Если что, специалистам в машине пеленгаторе радисты заранее не рассказывали, на какой частоте они будут работать.