«Резидент»: Украина готовит новые удары по России к саммиту НАТО, чтобы добиться от альянса поддержки и военной помощи

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«Резидент»: Украина готовит новые удары по России к саммиту НАТО, чтобы добиться от альянса поддержки и военной помощи

Киев готовит новые операции на территории России, а также массированные удары, в том числе ракетами западного производства. Все это будет реализовано к саммиту НАТО в Гааге, Зеленскому необходимо показать, что Украину еще рано списывать со счетов. Об этом сообщает канал «Резидент» со ссылкой на источник на Банковой.

Киевская хунта готовит на конец июня ряд операций на российской территории, в том числе с терактами и диверсиями на железной дороге и других объектах критической инфраструктуры. Одновременно будет нанесен массированный удар беспилотниками самолетного типа и ракетами западного производства. Это произойдет примерно в 20-х числах, как раз перед саммитом НАТО, который пройдет в Гааге с 24 по 26 июня.



Украину на саммите обсуждать не будут, да и приглашать Зеленского туда организаторы не спешат, хотя некоторые спонсоры киевского режима на этом настаивают. Сам «нелегитимный» усиленно намекает, что его присутствие в Гааге очень желательно, поскольку ему есть что сказать альянсу. Однако ставит условие для своего приглашения: необходимо принять решения по Украине, в том числе и по ее членству в НАТО. В то же время Киев намерен продемонстрировать свою решимость и дальше воевать с Россией при получении необходимой поддержки от альянса.

Ракетный удар по российской территории и новые спецоперации готовятся на конец июня, в канун саммита НАТО. На Банковой хотят добиться визуального эффекта, чтобы получить поддержку западных стран и новую военную помощь.

- пишет канал.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что обещание принять Украину в НАТО остается в силе, но на саммите этот вопрос обсуждать не будут. Да и вообще еще не пришло время исполнения обещаний.
25 комментариев
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  1. Alex_mech Звание
    Alex_mech
    +2
    10 июня 2025 12:48
    Опять безсмысленная новость с осточником "ТГ канал".
    1. скептик Звание
      скептик
      0
      10 июня 2025 13:11
      Цитата: Alex_mech
      Опять безсмысленная новость с осточником "ТГ канал".

      Обратите внимание, что все подобные "новости" анонимны. Где автор? Хотя бы, для понимания, чего хочет, реально донести, для аудитории.
      Вкратце, эта статья - БОЙТЕСЬ, БУДЕТ ЕЩЁ ХУЖЕ.
      1. Alex_mech Звание
        Alex_mech
        -2
        10 июня 2025 16:21
        Я и не сомневаюсь, что удары еще будут. Сам могу такой прогноз написать. Но мне было бы стыдно перед читателями такую "аналитику" вываливать. Может поэтому и нет имени автора.
  2. ximkim Звание
    ximkim
    -2
    10 июня 2025 12:48
    Киев готовит новые операции на территории России, а также массированные удары, в том числе ракетами западного производства. Все это будет реализовано к саммиту НАТО в Гааге, Зеленскому необходимо показать, что Украину еще рано списывать со счетов. Об этом сообщает канал «Резидент» со ссылкой на источник на Банковой.

    Почему новые операции?
    Новые цели.
    Может быть хотят потапить крейсер Аврора.
    Это будет что то с чем то.
    1. Перейра Звание
      Перейра
      -2
      10 июня 2025 13:03
      А ведь могут. И помешать им особо нечем.
    2. ved_med12 Звание
      ved_med12
      +2
      10 июня 2025 14:20
      РАЗРЕШИТЕ Вас спросить,что означает слово "потапить"?
      1. скептик Звание
        скептик
        -1
        10 июня 2025 22:05
        Цитата: ved_med12
        РАЗРЕШИТЕ Вас спросить,что означает слово "потапить"?

        Похоже - позакидать тапками. laughing
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +3
    10 июня 2025 12:50
    Ракетный удар по российской территории и новые спецоперации готовятся на конец июня, в канун саммита НАТО.
    Значит еще не разбомбили к чертям !
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      10 июня 2025 13:54
      Uncle Lee
      Сегодня, 12:50
      Значит еще не разбомбили к чертям !

      hi Перенести операцию паутина на бандерштат с уничтожением центров принятия решений с их обитателями. soldier
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        10 июня 2025 14:11
        Цитата: ZovSailor
        с уничтожением центров принятия решений с их обитателями.

        Давно пора ! hi
  4. HAM Звание
    HAM
    +2
    10 июня 2025 12:54
    Есть несколько фильмов где "бравые и умные террористы" перепрограммируют ракеты,направляя их на города..
    А вот что мешает (условным Петровым с Башировыми) сотворить аналогичную операцию с "Таурасами "или "Штормами",направив детища запада домой на Берлин и Парыж..?? laughing belay (кто не понял --это отчасти шутка юмора)..
    1. Перейра Звание
      Перейра
      0
      10 июня 2025 13:04
      Я бы скорее предположил обратную шутку юмора.
      Наши генералы умеют в железо, но не умеют в программное обеспечение.
      1. ved_med12 Звание
        ved_med12
        +1
        10 июня 2025 14:31
        нууу, ПО очень быстро развивается hi
        1. Перейра Звание
          Перейра
          -1
          10 июня 2025 15:16
          Да, разовьётся. Если его разработку заказать и оплатить. И если это не выходит за рамки понимания генералов.
    2. Панадол Звание
      Панадол
      +1
      10 июня 2025 13:17
      Вполне не шутка.
      Если наши хваленные АТ специалисты смогут такое провернуть, то торжественно обещаю говорить и писать о них только в положительном ключе !
      Сколько же им денег их бюджета выделили . А выхлоп близок к нулевому.
  5. Наводлом Звание
    Наводлом
    +3
    10 июня 2025 13:03
    «нелегитимный» усиленно намекает, что его присутствие в Гааге очень желательно

    Будет тебе Гаага.
    Всему своё время.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +1
      10 июня 2025 14:05
      Гаагага устарела - Донецк!
      1. Наводлом Звание
        Наводлом
        +1
        10 июня 2025 14:43
        Цитата: th.kuzmichev
        Гаага устарела - Донецк!

        Не в буквальном смысле, разумеется.
  6. severok1979 Звание
    severok1979
    0
    10 июня 2025 13:11
    Какая же шкура этот Зеленский - он готов развязать Третью мировую войну только ради того, чтобы хоть немного дольше удержаться у власти.
    1. скептик Звание
      скептик
      +1
      10 июня 2025 13:25
      Цитата: severok1979
      Какая же шкура этот Зеленский - он готов развязать Третью мировую войну только ради того, чтобы хоть немного дольше удержаться у власти.

      Вы его переоцениваете. Изначально, его посадили "на царствование", как "ЙАГУПОПа 13", с фотогеничной внешностью, и хорошо подвешенным языком. В остальном, его используют, как "творческого" диктора идей Запада (с легкой цианинкой бандеровщины). Теперь то он понимает, что "попал в колёса аферы", но выскочить уже нельзя. Поэтому, встречи с Путиным, или с кем то другим, равны нулю. Он просто марионетка.
  7. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    10 июня 2025 13:23
    А вот к саммиту НАТО мы можем списать Украину чтобы она на костылях пешком или в машине "Скорой помощи" в лице Зеленского приехала на саммит НАТО, потому что все Аэропорты, ж/д будут уничтожены. Пусть плачет там что если вы не поможете мне то вы будете такие как я, под капельницей.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    10 июня 2025 13:46
    В чем логика??? Они давно уже чУмодан без ручки... пока не бросают, но уж точно ничего вкладывать в него не будут.
  9. ximkim Звание
    ximkim
    -2
    10 июня 2025 13:49
    Цитата: Перейра
    А ведь могут. И помешать им особо нечем.

    Потому что , кое то , устроил проходной двор , почву для спецслужб и различных террористих организаций и проповедников.
  10. Бомба Звание
    Бомба
    -3
    10 июня 2025 14:02
    А что им мешает или кто? За стратегическую авиацию и поезда ладошкой по попке похлопали. Можно дальше "хулиганить". Эх....ух вот как начнем вот вот, мы вам покажем кузькину мать.
  11. ximkim Звание
    ximkim
    -3
    10 июня 2025 14:25
    Цитата: ved_med12
    РАЗРЕШИТЕ Вас спросить,что означает слово "потапить"?

    Это значит , что объект культурного наследия в центре города может пойти ко дну среди белового дня в самой культурной столице.
    hi