«Резидент»: Украина готовит новые удары по России к саммиту НАТО, чтобы добиться от альянса поддержки и военной помощи
Киев готовит новые операции на территории России, а также массированные удары, в том числе ракетами западного производства. Все это будет реализовано к саммиту НАТО в Гааге, Зеленскому необходимо показать, что Украину еще рано списывать со счетов. Об этом сообщает канал «Резидент» со ссылкой на источник на Банковой.
Киевская хунта готовит на конец июня ряд операций на российской территории, в том числе с терактами и диверсиями на железной дороге и других объектах критической инфраструктуры. Одновременно будет нанесен массированный удар беспилотниками самолетного типа и ракетами западного производства. Это произойдет примерно в 20-х числах, как раз перед саммитом НАТО, который пройдет в Гааге с 24 по 26 июня.
Украину на саммите обсуждать не будут, да и приглашать Зеленского туда организаторы не спешат, хотя некоторые спонсоры киевского режима на этом настаивают. Сам «нелегитимный» усиленно намекает, что его присутствие в Гааге очень желательно, поскольку ему есть что сказать альянсу. Однако ставит условие для своего приглашения: необходимо принять решения по Украине, в том числе и по ее членству в НАТО. В то же время Киев намерен продемонстрировать свою решимость и дальше воевать с Россией при получении необходимой поддержки от альянса.
- пишет канал.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что обещание принять Украину в НАТО остается в силе, но на саммите этот вопрос обсуждать не будут. Да и вообще еще не пришло время исполнения обещаний.
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