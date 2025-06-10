Украинские СМИ: с начала июня Киев импортировал 112 млн кубометров российского газа

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Украинские СМИ: с начала июня Киев импортировал 112 млн кубометров российского газа

Пока глава киевского режима Зеленский при каждой удобной возможности напоминает западным партнёрам о том, что, покупая российский газ, они финансируют армию РФ, сама Украина продолжает импортировать наше «голубое топливо».

Примечательные данные приводят украинские СМИ со ссылкой на информацию, опубликованную оператором газовой системы страны.
В материале говорится, что в текущем месяце Киев в общей сложности закупил 162 млн кубометров газа. При этом две трети от данного объема пришлось на импорт из Венгрии и Словакии – примерно 112 млн кубометров.

Стоит напомнить, что газ в эти страны поступает только по магистрали «Турецкий поток», а это значит, что никакого другого «голубого топлива» кроме российского там быть не может.

В итоге режим Зеленского продолжает закупать всё тот же, как там выражаются, «грязный» российский газ, но еще и с наценкой от Венгрии и Словакии. Впрочем, вероятно, в Киеве считают, что, переплачивая за наше «голубое топливо» соседним странам, они делают его «чище».

Напомним, что в начале текущего года украинские власти отказались продлевать транзит нашего газа в Европу по своей ГТС, откуда Киев регулярно «подворовывал на свои нужды». Затем, после ударов ВС РФ по инфраструктуре украинских ПХГ, дела режима Зеленского с энергоресурсами стали и вовсе совсем плохи.
30 комментариев
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  1. d1975 Звание
    d1975
    +14
    10 июня 2025 13:26
    Пора начинать говорить везде бывшая УССР, бывшая Украина . Причём везде . Малороссия , Новороссия и т.д.Воевать нужно и в инфо поле .Воевать по настоящему без вранья . Победа на обмане не делается . Часто морально убить эффективней чем физически , надо помнить об этом . Ну а газ то уже давно не наш , как он оплатился , сами понимаете чей он стал .
  2. Наводлом Звание
    Наводлом
    +13
    10 июня 2025 13:29
    Ситуация была бы анекдотичной, если бы реэкспорт российского газа не подпитывал существование киевского режима.
    И даже не важно, действуют ли газовые компании в рамках подписанных с Газпромом договоров.
    Поставки российского сырья в противоборствующую с Россией страну не приемлемы ни при каких условиях.
    В вопросах, имеющих прямое отношение к государственной безопасности, такие материи, как упущенная выгода и сохранение имиджа перед государствами, входящими во враждебный военно-политический блок, должны интересовать нас в последнюю очередь.
    1. Волхов М3 Звание
      Волхов М3
      -6
      10 июня 2025 13:36
      Срочно проверьте свою газовую плиту. Ваш совет по газу исполнен.
      1. Наводлом Звание
        Наводлом
        +11
        10 июня 2025 13:39
        Цитата: Волхов М3
        Срочно проверьте свою газовую плиту. Ваш совет по газу исполнен.

        Благодарю за заботу.
        Плита электрическая.
        Паспорт российский.
        Прописка воронежская.
        Воспитание советское.
        Отношение к непрошенным советчикам равнодушное.
        1. Старик57 Звание
          Старик57
          +4
          10 июня 2025 13:46
          Вы его так сильно разочаровали!..
    2. Старик57 Звание
      Старик57
      +2
      10 июня 2025 13:42
      Горькая реальность любви олигархов к своей стране и своему народу!
    3. AdAstra Звание
      AdAstra
      -2
      10 июня 2025 14:14
      Странно, что Вам ещё не написали "а на какие шиши оружие производить и платить военным" yes
    4. Salimi from iran Звание
      Salimi from iran
      +4
      10 июня 2025 14:46
      Уничтожьте предателей, иначе враг уничтожит вас и их вместе.
      1. Старик57 Звание
        Старик57
        0
        10 июня 2025 15:09
        Главные предатели засели наверху, и они неприкасаемые...
    5. Александр Одинцов Звание
      Александр Одинцов
      +1
      10 июня 2025 17:28
      Поставки российского сырья в противоборствующую с Россией страну не приемлемы ни при каких условиях.
      Все верно. Но мы страна "буржуинская" и торговля для нас святое, особенно газом.
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    10 июня 2025 13:31
    режим Зеленского продолжает закупать всё тот же, как там выражаются, «грязный» российский газ, но еще и с наценкой от Венгрии и Словакии.

    Скупой платит дважды!! Надо подсказать Венгрии и Словакии, что цену на газ для Украины можно поднять как минимум вдвое.
    1. Старик57 Звание
      Старик57
      +2
      10 июня 2025 13:41
      Они своего итак не упустят! Нагреть руки на соседе - их мечта и обязанность.
  4. Старик57 Звание
    Старик57
    0
    10 июня 2025 13:32
    Российский газ- путешественник, пройдя через Турцию, Болгарию, Венгрию, Словакию в /на Украину
    пахнет теперь как Европа!
  5. Александр Х Звание
    Александр Х
    +2
    10 июня 2025 13:48
    Продолжается продажа газа врагам России, при том, что уже в Тверской области (200км от Мск) очень много деревень НЕ газофицированы.
    1. Старик57 Звание
      Старик57
      +3
      10 июня 2025 13:50
      Даже и слов хороших нет для олигархов страны...
    2. Per se. Звание
      Per se.
      +4
      10 июня 2025 14:04
      Цитата: Александр Х
      очень много деревень НЕ газофицированы.
      Тут есть пропагандисты буржуинства, так они не согласны.
      "Проклятые капитализды" lol в 1990е при полной жопе в стране газифицировали больше - чем в благостном СССР с 1972 по 1986

      Им хоть кол на голове чеши, скажут ещё, что если из России газ не купят наши враги, тогда им его другие продадут. Ещё, сойдёт за тост Газпрому, без него некому бы было пенсии старикам выплачивать... Не меняется, мерило шкурные интересы тех, кто душой и телом с Западом, для кого Россия лишь дойная корова, для обогащения и выводов активом за бугор, в чужие банки и в чужой валюте. В этом, даже наши враги России больше пользы приносят, без их санкций, так вообще бы похоронили своё производство, так хоть немного зашевелились, "импортозамещение".
      1. Старик57 Звание
        Старик57
        +4
        10 июня 2025 14:13
        В Новостях по России сегодня, - Появился новый миллиардер в России!
        Радости читать почему-то нет об этом...
        1. Per se. Звание
          Per se.
          +4
          10 июня 2025 14:15
          Цитата: Старик57
          Появился новый миллиардер в России!

          Так, "кому война, кому мать родна", и, это при бесприцендентных санкциях.
          1. Старик57 Звание
            Старик57
            +3
            10 июня 2025 14:19
            Вы правы! Они продадут на Запад и воздух Родины!
        2. Александр Х Звание
          Александр Х
          +2
          10 июня 2025 14:43
          В Новостях по России сегодня, - Появился новый миллиардер в России!
          Добавочная стоимость на продукцию принесла миллиарды частному лицу. Причем, миллиарды, скорее всего уже в офшорах... Так вот, если бы эти предприятия были национализированы, то эти миллиарды были бы в бюджете России.
          1. Старик57 Звание
            Старик57
            -1
            10 июня 2025 14:47
            -Олигарх! Это звучит гордо!- Новый лозунг власти?
    3. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      +1
      10 июня 2025 16:15
      Цитата: Александр Х
      Продолжается продажа газа врагам России, при том, что уже в Тверской области (200км от Мск) очень много деревень НЕ газофицированы.

      Дык... с советских времён продолжается. СССР точно так же продавал странам враждебного блока НАТО природный газ и нефть. Ах да, ещё аммиак - в США и Францию. Аккурат во времена прокси-войны с США в Афгане.
  6. Fisher Звание
    Fisher
    +3
    10 июня 2025 14:36
    Вопрос же решаем. Разбей газоперекачивающих станции и не будет поставок на Украину
    1. Старик57 Звание
      Старик57
      -1
      10 июня 2025 14:45
      Это сразу назовут терроризмом, и минимум двадцатка обеспечена в холодных местах.
  7. Аскер Звание
    Аскер
    +1
    10 июня 2025 14:52
    Когда очередной докладчик Президенту повествует сколько трилиардов кубов природного газа ( НЕ возобновляемый ресурс !!) продано в очередную страну за крашенную бумагу ( скорее всего из нашего же леса) мне всегда не понятно, они чему радуются? Чем гордятся?? Тем что теперь юани а не евро? А когда газ закончится, потом Что?! Их не будет и сказки будут рассказывать другие? Очень обидно когда нас обзывают бензоколонкой с ядерным оружием, а на самом деле это почти так, за исключением проектов Рособоронэкспорта и Росатома , эпизодической продажи техники Кубе или С Корее, импорт сплошное сырьё. Наверное наивно но возможно пора захлопнуть ,,Железный зановес,, и направить все силы на собственное развитие.
    1. Старик57 Звание
      Старик57
      +2
      10 июня 2025 15:03
      Уже начали направлять, но это капля в море!
      Ресурсы и торговля ими на Запад и Восток лидируют, а Куда или Кому идут потом Финансы?
      Об этом много не говорят вслух...
  8. isv000 Звание
    isv000
    -1
    10 июня 2025 15:19
    Украинские СМИ: с начала июня Киев импортировал 112 млн кубометров российского газа

    Бабки дали, или всё как всегда?!
  9. guest Звание
    guest
    +1
    10 июня 2025 21:38
    с начала июня Киев импортировал 112 млн кубометров российского газа

    Представляю себе в 1942 году статью о импорте Германией советского газа.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      -1
      10 июня 2025 21:47
      Цитата: guest
      Представляю себе в 1942 году статью о импорте Германией советского газа

      У вас богатое воображение good laughing

      А теперь читаем статью:

      в текущем месяце Киев в общей сложности закупил 162 млн кубометров газа. При этом две трети от данного объема пришлось на импорт из Венгрии и Словакии – примерно 112 млн кубометров

      Прямых поставок из РФ В/НА сейчас нет. Их прекратили, как только кончился многолетний (до СВО еще заключенный) контракт на поставки газа в Европу.

      Где там увидели "российский газ" - вот убейте, не понимаю. Но для хайпа на ВО статья вполне годная yes
  10. Елисей Звание
    Елисей
    0
    10 июня 2025 23:42
    Цитата: Наводлом
    Ситуация была бы анекдотичной, если бы реэкспорт российского газа не подпитывал существование киевского режима.
    И даже не важно, действуют ли газовые компании в рамках подписанных с Газпромом договоров.
    Поставки российского сырья в противоборствующую с Россией страну не приемлемы ни при каких условиях.
    В вопросах, имеющих прямое отношение к государственной безопасности, такие материи, как упущенная выгода и сохранение имиджа перед государствами, входящими во враждебный военно-политический блок, должны интересовать нас в последнюю очередь.

    Цитата: Наводлом
    Ситуация была бы анекдотичной, если бы реэкспорт российского газа не подпитывал существование киевского режима.
    И даже не важно, действуют ли газовые компании в рамках подписанных с Газпромом договоров.
    Поставки российского сырья в противоборствующую с Россией страну не приемлемы ни при каких условиях.
    В вопросах, имеющих прямое отношение к государственной безопасности, такие материи, как упущенная выгода и сохранение имиджа перед государствами, входящими во враждебный военно-политический блок, должны интересовать нас в последнюю очередь.