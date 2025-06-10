Пока глава киевского режима Зеленский при каждой удобной возможности напоминает западным партнёрам о том, что, покупая российский газ, они финансируют армию РФ, сама Украина продолжает импортировать наше «голубое топливо».Примечательные данные приводят украинские СМИ со ссылкой на информацию, опубликованную оператором газовой системы страны.В материале говорится, что в текущем месяце Киев в общей сложности закупил 162 млн кубометров газа. При этом две трети от данного объема пришлось на импорт из Венгрии и Словакии – примерно 112 млн кубометров.Стоит напомнить, что газ в эти страны поступает только по магистрали «Турецкий поток», а это значит, что никакого другого «голубого топлива» кроме российского там быть не может.В итоге режим Зеленского продолжает закупать всё тот же, как там выражаются, «грязный» российский газ, но еще и с наценкой от Венгрии и Словакии. Впрочем, вероятно, в Киеве считают, что, переплачивая за наше «голубое топливо» соседним странам, они делают его «чище».Напомним, что в начале текущего года украинские власти отказались продлевать транзит нашего газа в Европу по своей ГТС, откуда Киев регулярно «подворовывал на свои нужды». Затем, после ударов ВС РФ по инфраструктуре украинских ПХГ, дела режима Зеленского с энергоресурсами стали и вовсе совсем плохи.

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