Украинские СМИ: с начала июня Киев импортировал 112 млн кубометров российского газа
Пока глава киевского режима Зеленский при каждой удобной возможности напоминает западным партнёрам о том, что, покупая российский газ, они финансируют армию РФ, сама Украина продолжает импортировать наше «голубое топливо».
Примечательные данные приводят украинские СМИ со ссылкой на информацию, опубликованную оператором газовой системы страны.
В материале говорится, что в текущем месяце Киев в общей сложности закупил 162 млн кубометров газа. При этом две трети от данного объема пришлось на импорт из Венгрии и Словакии – примерно 112 млн кубометров.
Стоит напомнить, что газ в эти страны поступает только по магистрали «Турецкий поток», а это значит, что никакого другого «голубого топлива» кроме российского там быть не может.
В итоге режим Зеленского продолжает закупать всё тот же, как там выражаются, «грязный» российский газ, но еще и с наценкой от Венгрии и Словакии. Впрочем, вероятно, в Киеве считают, что, переплачивая за наше «голубое топливо» соседним странам, они делают его «чище».
Напомним, что в начале текущего года украинские власти отказались продлевать транзит нашего газа в Европу по своей ГТС, откуда Киев регулярно «подворовывал на свои нужды». Затем, после ударов ВС РФ по инфраструктуре украинских ПХГ, дела режима Зеленского с энергоресурсами стали и вовсе совсем плохи.
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