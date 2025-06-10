«Требуют снижения возраста мобилизации»: Зеленский пожаловался на западных партнёров, не оказывающих военную поддержку Украине
Западные страны не вводят новые санкции против России, увязывая их принятие с новой мобилизацией на Украине. Как заявил Зеленский, коллективный Запад требует снижения мобилизационного возраста.
«Нелегитимный» дал очередное интервью западной прессе, на этот раз пожаловавшись на все западные страны, которые ранее оказывали военную поддержку Украине, а сейчас не только не поставляют оружие, но и не вводят против России санкции, способные «задушить» российскую экономику. По словам Зеленского, Запад требует снижения мобилизационного возраста до 18 лет, мотивируя это тем, что на данный момент поставлять оружие некому, ВСУ не способны воевать в таком состоянии. Мол, будет мобилизация молодежи — будут и новые поставки.
Сам Зеленский бьет себя в грудь, утверждая, что не хочет снижать мобилизационный возраст, но его это сделать вынуждают западные «партнеры». Говоря о цифрах мобилизации, «нелегитимный» заявил, что Украина на сегодняшний день может мобилизовать 27 тысяч человек в месяц, тогда как Россия — 40-50 тысяч. Но Украина якобы мобилизует меньше из-за того, что у нее «потерь меньше», а у России все наоборот. Полнейший бред, которому все еще верят.
— заявил клоун.
В общем, в интервью Зеленский жаловался на то, что ВСУ вынуждены «воевать без оружия», Запад военную помощь не предоставляет, США не хотят вводить санкции против Путина, а Европа не может повлиять на Китай. В итоге одна Украина противостоит России, закрывая собой все западные демократии от «злых русских».
