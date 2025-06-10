«Требуют снижения возраста мобилизации»: Зеленский пожаловался на западных партнёров, не оказывающих военную поддержку Украине

«Требуют снижения возраста мобилизации»: Зеленский пожаловался на западных партнёров, не оказывающих военную поддержку Украине

Западные страны не вводят новые санкции против России, увязывая их принятие с новой мобилизацией на Украине. Как заявил Зеленский, коллективный Запад требует снижения мобилизационного возраста.

«Нелегитимный» дал очередное интервью западной прессе, на этот раз пожаловавшись на все западные страны, которые ранее оказывали военную поддержку Украине, а сейчас не только не поставляют оружие, но и не вводят против России санкции, способные «задушить» российскую экономику. По словам Зеленского, Запад требует снижения мобилизационного возраста до 18 лет, мотивируя это тем, что на данный момент поставлять оружие некому, ВСУ не способны воевать в таком состоянии. Мол, будет мобилизация молодежи — будут и новые поставки.



Сам Зеленский бьет себя в грудь, утверждая, что не хочет снижать мобилизационный возраст, но его это сделать вынуждают западные «партнеры». Говоря о цифрах мобилизации, «нелегитимный» заявил, что Украина на сегодняшний день может мобилизовать 27 тысяч человек в месяц, тогда как Россия — 40-50 тысяч. Но Украина якобы мобилизует меньше из-за того, что у нее «потерь меньше», а у России все наоборот. Полнейший бред, которому все еще верят.

Перечисляя причины, западные партнеры не приняли решение о санкциях, потому что Украина не мобилизовала людей с 18 лет и старше. Я не считаю, что мы должны мобилизовать людей с 18 лет, как думали лидеры других стран.

— заявил клоун.

В общем, в интервью Зеленский жаловался на то, что ВСУ вынуждены «воевать без оружия», Запад военную помощь не предоставляет, США не хотят вводить санкции против Путина, а Европа не может повлиять на Китай. В итоге одна Украина противостоит России, закрывая собой все западные демократии от «злых русских».
  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +3
    10 июня 2025 13:21
    Вот удивляет "логика" Запада, Россия это угроза, а США гарантия мира, но позвольте Россия после второй мировой ушла из ВСЕХ стран Европы, а США не только не ушли но и нарастили свое присутствие, ну и кто тут оккупант и несет угрозу суверенитету европейцев.
    1. кредо Звание
      кредо
      +2
      10 июня 2025 13:40
      Вот удивляет "логика" Запада, Россия это угроза, а США гарантия мира,...

      Да понять их логику не составляет большого труда если вспомнить того же Джордж Оруэлла - «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила».
      А ведь он, как истинный бритт (настоящее имя которого — Эрик Артур Блэр), родился в семье сотрудника британской спецслужбы и подноготную менталитета своих соотечественников выразил в этой фразе очень точно.

      Поэтому как только какой-нибудь очередной российский политик и уж тем более крупный руководитель начинает лебезить и преклоняться перед бриттами и янками, объясняясь им в любви к ним и желании угодить им за счёт ресурсов и богатств России, такого политика нужно гнать поганой метлой куда подальше, потому что он так и не усвоил прописной истины - "У Британии нет постоянных друзей и постоянных врагов, а есть только постоянные интересы." hi
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      10 июня 2025 13:56
      Вроде даже Маск однажды пошутил выложив у себя карту с базами НАТО по всему миру, типа - "смотрите как Россия "расширяется" к НАТОвским границам".))
  2. smart_ups Звание
    smart_ups
    +4
    10 июня 2025 13:25
    Уверен это медийная подготовка ! Скоро и с 18 лет начнут призывать, и с 16 если действительно будет необходимо. Этот человек точно не об Украине думает. Он думает о свои счетах и недвижимости за границей, и ради этого будет выполнять любые приказы своих хозяев.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      10 июня 2025 21:00
      При всей ненависти к Зеленскому но извините,почему он должен думать об Украине?. Он бизнесмен, при внешней придурковатости,вполне разумный человек. И о ком ему думать- о толпе которая сама готова его разорвать,при случае? Эта же толпа скакала в кастрюлях,зиговала, и стояла молча наблюдая за всем.. Молодец Зеля! На фарш их всех. Следующее поколение будет умней.
  3. Chifka Звание
    Chifka
    0
    10 июня 2025 13:28
    ...западные страны, которые ранее оказывали военную поддержку Украине, а сейчас не только не поставляют оружие, но и не вводят против России санкции

    Вот так. Пообещали жениться, но пока только пользуют всеми доступными способами request А сейчас и того перестали обещать crying Только пользуют, за печенюшки laughing И отказать нельзя, последних печенюшек лишат request Ситуация однако... laughing
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    10 июня 2025 13:34
    Обезьяна пожаловалась ,вместо перемирия ( а мы говорили о перемирии?) ,сегодня 7 из 10 районов Киева получили от России уведомления - изучайте российский меморандум .А как же ППО Киева, они говорят что всё сбили.
  5. Егоза Звание
    Егоза
    0
    10 июня 2025 13:35
    в интервью Зеленский жаловался на то, что ВСУ вынуждены «воевать без оружия», Запад военную помощь не предоставляет, США не хотят вводить санкции против Путина, а Европа не может повлиять на Китай.

    Интересно, на Западе его нытье еще не надоело? У них у самих проблем валом, а тут еще Зеля с протянутой рукой
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    10 июня 2025 13:41
    Зеленский бьет себя в грудь, утверждая, что не хочет снижать мобилизационный возраст, но его это сделать вынуждают западные «партнеры».

    Соломку стелит, будет на кого стрелки перевести.... грудину ещё не пробил?
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    10 июня 2025 13:44
    Наверно жадность... мало украли, хотят ещё.
  8. Aleksandr F Звание
    Aleksandr F
    +1
    10 июня 2025 14:29
    Клоун возбудился после русских ударов...это хорошо. Значит чувствительно били. Надо продолжать дальше бить, и сильнее